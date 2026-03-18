Por que 'Pecadores' está sendo comparado a 'Pantera Negra'?

O filme “Pecadores”, dirigido por Ryan Coogler, utiliza música, história e elementos culturais para construir sua narrativa. Esses recursos ajudam a explicar por que a obra tem sido associada a temas presentes em “Pantera Negra”, outro projeto marcante do diretor.

Assim como na produção da Marvel, Coogler utiliza referências culturais e sociais para discutir identidade, memória histórica e o papel da arte dentro da comunidade negra. A música desempenha um papel central nessa construção.

Influência da música na história

Em “Pecadores”, a narrativa se passa no Mississippi da década de 1930 e acompanha personagens que retornam à cidade para abrir um juke joint, espaço tradicional de música, dança e convivência.

Esses locais eram bares informais situados nas periferias das cidades, frequentados principalmente por comunidades negras durante o período da Lei Seca, que vigorou entre 1920 e 1933. Nesses ambientes, músicos tocavam blues e outros estilos que ajudaram a moldar a música americana.

A trilha sonora é assinada pelo compositor Ludwig Göransson, colaborador frequente de Coogler e responsável também pela música de “Pantera Negra”.

Blues e cultura afro-americana

O filme também incorpora elementos históricos ligados ao blues, gênero musical profundamente associado à cultura afro-americana do sul dos Estados Unidos.

Entre as referências presentes na história estão figuras importantes do gênero, como Charley Patton, considerado um dos pioneiros do Delta Blues. A trama também dialoga com a lenda do músico Robert Johnson, frequentemente associada à ideia de um pacto sobrenatural que explicaria seu talento musical.

Além disso, o filme apresenta elementos do hoodoo, tradição espiritual afro-americana que mistura práticas religiosas, magia e folclore.

A narrativa mostra como a música pode funcionar como um elemento de conexão entre diferentes períodos históricos. Em uma das cenas centrais, uma apresentação musical reúne referências culturais que passam por gerações, estilos e tradições.

Esse momento simboliza a continuidade da cultura afro-americana e sua capacidade de resistir ao longo do tempo. A abordagem lembra o que Coogler já havia feito em “Pantera Negra”, ao combinar entretenimento com referências históricas e culturais.

Referências históricas no final do filme

Na parte final da história, a trama avança para a década de 1990, quando o personagem Sammy aparece como músico em Chicago.

O papel é interpretado pelo guitarrista Buddy Guy, um dos nomes mais conhecidos da história do blues. Assim como o personagem, o músico também deixou os campos de algodão do sul dos Estados Unidos para seguir carreira musical na cidade.

Ao inserir figuras e histórias reais na narrativa, o filme estabelece uma ligação entre ficção e acontecimentos históricos, destacando a influência da música e da cultura afro-americana na formação da identidade cultural dos Estados Unidos.