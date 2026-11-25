RESUMO ＋ As exportações de calçados para a União Europeia cresceram mais de 35% entre maio e outubro, após a entrada em vigor do acordo com o Mercosul. A comercializadora de gás PAE do Brasil firmou contrato de fornecimento com a siderúrgica CSN. Empresas também avançam em iniciativas de educação, governança corporativa, inteligência artificial e inovação no varejo.

A visita de Pep Guardiola, embaixador global do City Football Group (CFG) e ex-técnico do Manchester City, e de Ferran Soriano, CEO do grupo, ao Brasil passou também pela área onde está sendo construído o City Football Academy Bahia (CFA Bahia), futuro centro de treinamento do Esporte Clube Bahia, e onde será implantado um futuro empreendimento residencial de alto padrão, desenvolvido em parceria com o Grupo City, a QPC Incorporadora e o Grupo Terere e integrado ao complexo esportivo.

Parceiros durante a gestão técnica vitoriosa de Guardiola à frente do Manchester City, os executivos conheceram detalhes do projeto imobiliário, que será conectado ao complexo esportivo por um viaduto, garantindo acesso direto entre os dois espaços. O futuro empreendimento, previsto para lançamento no primeiro semestre de 2027, fica às margens da Via Metropolitana, novo polo de atração do segmento imobiliário de alto padrão no entorno da capital baiana.

“Estamos trazendo para a Bahia e para o Brasil um conceito inédito de desenvolvimento imobiliário que integra esporte, moradia de alto padrão, natureza, lazer e bem-estar em um mesmo ecossistema”, disse Soriano.

“Fortalece uma cultura esportiva e cria conexões com a comunidade, e ver essa visão ganhar forma na Bahia é muito especial. Acredito que estamos construindo um legado importante aqui”, disse Guardiola.

TIM e PicPay lançam benefícios para clientes das duas empresas

TIM e o PicPay lançam benefícios comerciais da parceria anunciada em abril, que integra conectividade e serviços financeiros para oferecer mais vantagens aos clientes das empresas. A parceria oferece cashback de R$ 30 a novos clientes PicPay que abrirem conta em lojas TIM e cupons de desconto para quem usar os canais digitais oficiais da operadora.

Clientes TIM Controle e Pós-pago também poderão concorrer a sorteios mensais de R$ 5 mil para usar na loja do TIM Mais, mediante resgate do número da sorte. A campanha de sorteios está prevista para ocorrer até dezembro de 2026. As ofertas de cashback e cupons variam conforme o canal de abertura da conta e não são cumulativas. Clientes PicPay também poderão parcelar smartphones e acessórios em até 21 vezes com o cartão físico nas lojas próprias da TIM, conforme as condições da oferta.

Exportações de calçados para UE crescem 35% após acordo

Em coletiva, o presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria e Comércio de Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferreira, exaltou os bons resultados alcançados com o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, em vigor desde maio, para o setor.

Entre maio e outubro, as exportações para países do bloco avançaram mais de 35% no comparativo com o mesmo período do ano passado.

Nesse cenário, o trabalho para a diversificação de mercados, realizado pela Abicalçados em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), é essencial: no recente convênio assinado para a realização do Brazilian Footwear para o biênio 2026-2028, estão sendo investidos R$ 48,9 milhões.

Já na BFSHOW, maior feira calçadista da América Latina, o Projeto Comprador, outra parceria das partes, recebeu mais de 200 exportadores convidados.

Semana da Consciência Negra integra cultura, ciência e tecnologia na Escola Técnica Roberto Rocca

Localizada em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a Escola Técnica Roberto Rocca — investimento socioeducacional da Ternium, empresa do Grupo Techint — encerra nesta sexta-feira (27) a Semana da Consciência Negra. A programação foi iniciada no dia 19 de novembro com a presença da vereadora e deputada eleita Joyce Trindade.

Durante a programação, as turmas desenvolvem projetos temáticos construídos com o apoio de um comitê de estudantes da 1ª e 2ª série.

Em História e Filosofia, os alunos estudam a diáspora africana, o pensamento afro-brasileiro e a ética Ubuntu. Em Língua Portuguesa, analisam a influência das línguas africanas no português, expressões racistas e obras de autoras negras, produzindo relatos baseados nas escrevivências de Conceição Evaristo.

As atividades incluem ainda a vivência histórica e prática de capoeira, jongo e baile charme em Educação Física, além da criação de colagens sobre afrofuturismo e arte negra brasileira em Artes, unindo estética, ciência e tecnologia.

Ao final, exposições reúnem as produções dos estudantes na escola, provocando a reflexão "O que fica a partir desta data?" para manter o debate étnico-racial ativo durante todo o ano letivo.

PAE e CSN firmam acordo para fornecimento de gás natural de Vaca Muerta ao Rio

A PAE do Brasil, comercializadora de gás natural da Pan American Energy no país, e a CSN firmaram contrato de 12 meses para fornecimento de gás natural às operações industriais da siderúrgica no Rio de Janeiro.

As entregas já foram iniciadas e o gás é proveniente de campos operados pela PAE em Vaca Muerta, na Argentina.

“Este acordo é mais um passo no desenvolvimento do nosso negócio de gás natural no Brasil e na estratégia da PAE de impulsionar a integração energética regional. Queremos conectar cada vez mais a produção argentina de Vaca Muerta às necessidades dos grandes consumidores brasileiros, transformando oportunidades em operações concretas”, afirma Alejandro Catalano, diretor-geral da PAE no Brasil.

Gerdau e Gustavo Werneck são líderes em reputação na indústria do aço no Brasil

A Gerdau e seu CEO, Gustavo Werneck, foram destaque durante a 13ª edição do ranking Merco Empresas 2026, premiação que avalia a reputação das principais empresas e líderes empresariais do País.

A companhia se manteve líder na categoria "Mineração, Siderurgia e Metalurgia" e conquistou a 22ª colocação entre as 100 organizações brasileiras avaliadas no quadro geral. O reconhecimento se estendeu ao CEO Gustavo Werneck, que alcançou a 13ª colocação no Ranking Merco Líderes 2026.

“Estar novamente entre as organizações com melhor reputação do país consolida a trajetória de uma empresa comprometida em gerar valor para os públicos com quem nos relacionamos”, afirma Gustavo Werneck, CEO da Gerdau. Qualquer outra necessidade, seguimos à disposição.

Estudo investiga os desafios da governança corporativa

O Evermonte Institute e a Fundação Dom Cabral lançaram, em SP, o estudo Board Trends Brazil 2027, que investiga os desafios e as transformações da governança corporativa no Brasil.

Com a participação de 400 conselheiros, a pesquisa busca traçar um panorama dos boards brasileiros e compreender as tendências que moldarão seu futuro, incluindo temas como planejamento sucessório, diversidade nas decisões e avaliação dos conselhos.

Corrida do Aço arrecada mais de 10 toneladas de alimentos em Ipatinga

Patrocinada pela Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, a Corrida do Aço 2026 reuniu cerca de 3.800 participantes de 39 cidades e 11 estados, em Ipatinga (MG).

Além de incentivar a saúde e a integração entre gerações, a iniciativa arrecadou mais de 10 toneladas de alimentos, destinadas aos bancos de alimentos de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso.

A etapa encerrou o circuito de 2026, que também passou por Cubatão (SP) e Itatiaiuçu (MG), totalizando cerca de 25 toneladas arrecadadas.

Presidente executivo da Iberdrola recebe a Ordem de Rio Branco por compromisso histórico

O Presidente Executivo da Iberdrola e do Conselho de Administração da Neoenergia, Ignacio Galán, foi condecorado, nesta terça-feira (24), com a Ordem de Rio Branco, a mais alta honraria diplomática do Itamaraty.

Concedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por indicação do Ministério das Relações Exteriores, a distinção reconhece a trajetória do executivo e sua contribuição para o fortalecimento das relações econômicas e institucionais entre Brasil e Espanha.

No país, a Neoenergia, controlada pela Iberdrola, executa um plano de investimentos de R$ 50 bilhões entre 2026 e 2030.

Conduzida pelo embaixador brasileiro em Madri, Luiz Alberto Figueiredo, a cerimônia destacou a relevância do investimento estrangeiro no país, o compromisso de longo prazo do grupo com o Brasil e ainda o avanço de áreas estratégicas no país, como a eletrificação.

Por meio da Neoenergia, a Iberdrola lidera o segmento de distribuição de energia elétrica no mercado brasileiro e é um dos maiores players de transmissão do país.

“Para nós, estar no Brasil significa investir, permanecer e contribuir”, afirmou Galán ao receber a honraria. O executivo destacou ainda as oportunidades associadas à eletrificação no país, com a expansão e o reforço das redes elétricas e o aproveitamento do potencial brasileiro de geração renovável.

Grupo HDI lança treinamento de inteligência artificial para corretores

O Grupo HDI, por meio das marcas Yelum, HDI e Aliro, lançou um treinamento sobre inteligência artificial (IA) voltado a corretores de seguros e equipes de corretoras parceiras.

Desenvolvido em parceria com a Conquer Business School, o curso está disponível na plataforma Meu Espaço Corretor (MEC) e aborda fundamentos da tecnologia, aplicações práticas para ganho de produtividade, engenharia de prompts e uso responsável da IA, com atenção à privacidade e à segurança das informações.

A iniciativa também oferece e-books complementares e certificação aos participantes.

“Queremos oferecer conhecimento para que esses profissionais entendam suas possibilidades, reconheçam seus limites e consigam utilizá-las de maneira estratégica, segura e produtiva”, afirmou Marcos Machini, vice-presidente Comercial do Grupo HDI.

Musique aposta no som como mídia na Black Friday e aponta alta de 20% nas vendas de produtos anunciados

A Musique, startup pernambucana pioneira em arquitetura sonora multicamadas e presente em mais de 5 mil pontos de venda na América Latina, entre eles Ri Happy, Marisa e RD Saúde, defende que o som pode decidir a Black Friday, já que alcança toda a loja ao mesmo tempo, sem depender do olhar do cliente em meio a cartazes, faixas e telas.

Segundo o fundador, André Domingues, campanhas de áudio inteligente no ponto de venda elevaram em 20% as vendas dos produtos anunciados, ampliaram em 9% o tempo médio de permanência na loja e reduziram em 20% a percepção de espera em filas.

Em dias de loja cheia e filas maiores, o som planejado também ajuda a mascarar ruídos incômodos e reduzir o atrito na jornada de compra, desde que a curadoria acompanhe o calendário promocional, o perfil de cada loja e os horários de pico.

Com o retail media avançando para o varejo físico, após movimentar R$3,5 bilhões no Brasil em 2024, segundo o estudo Digital AdSpend 2025, do IAB Brasil em parceria com a Kantar IBOPE Media, a rádio da loja passa a ser também um canal de anúncio para marcas, como na parceria entre Ri Happy e Lego.

Com IA, uma campanha de áudio fica pronta e entra no ar em cerca de 10 minutos, o que permite reagir em tempo real à queima de estoque e a ofertas-relâmpago.