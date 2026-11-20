Os salões com piso de mármore, o jardim suspenso e a vista para o Pão de Açúcar que aparecem em 'Dom de Iludir' não foram montados em estúdio. A casa de Lúcia, personagem de Marieta Severo na série da Netflix, é uma cobertura real de aproximadamente 3,9 mil metros quadrados, avaliada em R$ 59 milhões.

O imóvel fica na Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e se distribui em quatro pavimentos no alto do Edifício Tucumã, construção da década de 1930. A propriedade pertenceu à tradicional família Guinle e está há anos no mercado.

A série, estrelada também por Alice Wegmann e Nanda Costa, estreou na plataforma em 28 de outubro, com dez episódios. A trama gira em torno de segredos de uma família da elite carioca, e a cobertura funciona como vitrine desse universo.

A residência tem cinco quartos, piscina, sauna, spa, churrasqueira, sala de jogos, jardim suspenso e uma coleção de obras de arte. Os ambientes preservam detalhes de época, como pisos de mármore, molduras ornamentadas e salões amplos.

A vista para a Baía de Guanabara e para o Pão de Açúcar completa o conjunto. Segundo o Diário do Rio, o projeto foi encomendado por Jorge Guinle, e o pé-direito foi dimensionado para receber as obras de arte da coleção da família.

A estreia na Netflix não é a primeira passagem do endereço pelas telas. De acordo com o Diário do Rio, o apartamento já serviu de locação para as novelas 'Amor de Mãe' e 'O Outro Lado do Paraíso', da TV Globo, para as séries 'Nada Será Como Antes', do Globoplay, e 'Dom', do Prime Video, além de um filme biográfico sobre Jorge Guinle.

1 /8 Os salões com piso de mármore, o jardim suspenso e a vista para o Pão de Açúcar que aparecem em 'Dom de Iludir' não foram montados em estúdio. (Screenshot)

2 /8 A casa de Lúcia, personagem de Marieta Severo na série da Netflix, é uma cobertura real de aproximadamente 3,9 mil metros quadrados, avaliada em R$ 59 milhões. (Screenshot)

3 /8 O imóvel fica na Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e se distribui em quatro pavimentos no alto do Edifício Tucumã, construção da década de 1930. (IMG_4507)

4 /8 A propriedade pertenceu à tradicional família Guinle e está há anos no mercado. (Screenshot)

5 /8 A residência tem cinco quartos, piscina, sauna, spa, churrasqueira, sala de jogos, jardim suspenso e uma coleção de obras de arte. (Screenshot)

6 /8 Os ambientes preservam detalhes de época, como pisos de mármore, molduras ornamentadas e salões amplos. (Screenshot)

7 /8 A vista para a Baía de Guanabara e para o Pão de Açúcar completa o conjunto. (Screenshot)

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Por que um imóvel chega a R$ 59 milhões

No mercado de alto padrão, metragem é só parte da conta. Para Tamara Lorenzoni, estrategista de marcas, especialista em mercado de luxo e fundadora da Lorenzoni & Co., o preço vem da soma de atributos que raramente aparecem juntos em uma mesma propriedade.

"Existem imóveis que são especiais pela localização, outros pela arquitetura ou pela história. Nesse caso, temos todos esses elementos reunidos", afirmou Tamara.

Segundo ela, a escassez tem peso próprio no segmento. "No mercado de luxo, a raridade é um atributo importante porque existem características que simplesmente não podem ser reproduzidas ou compradas em outro endereço", disse.

Thiago Castilho, CEO da Elemental Construtora e um dos idealizadores do Península Três Marias, segue a mesma linha. "A metragem, por si só, não explica o preço de um imóvel. O que faz diferença é como o espaço foi concebido, sua localização, a qualidade construtiva, a vista, a privacidade e os atributos que tornam aquela propriedade diferente das demais", afirmou.

Para o incorporador, é a combinação desses fatores que separa o imóvel do restante da oferta. "Quando todos esses fatores se encontram, estamos diante de um patrimônio muito difícil de reproduzir", disse.

O desafio de manter um imóvel histórico

Uma cobertura desse porte, em um prédio de quase um século, cria problemas que um projeto contemporâneo não tem. A manutenção exige atenção à estrutura, aos materiais e à funcionalidade dos ambientes.

"Uma construção com quase quatro mil metros quadrados e vários pavimentos exige uma leitura técnica muito cuidadosa. É preciso considerar a estrutura, a circulação, a integração dos ambientes e, principalmente, os elementos originais que dão identidade ao imóvel", afirmou Castilho.

Segundo ele, o desafio é atualizar sem descaracterizar. "Em uma propriedade histórica, não basta pensar em modernização. É necessário encontrar soluções que preservem suas características arquitetônicas e, ao mesmo tempo, atendam às necessidades de uso", disse.

Imóveis desse nível costumam circular em um mercado restrito, longe dos portais de anúncio. Uma série de grande alcance muda essa lógica e leva o endereço a um público que nunca teria contato com ele.

"Quando uma propriedade aparece em uma série de grande alcance, ela passa a despertar a curiosidade de pessoas que talvez nunca tivessem conhecido aquele endereço. A arquitetura também comunica um estilo de vida, uma época e uma forma de ocupar a cidade", afirmou Tamara.

A especialista pondera que a exposição não cria valor por si só. "Essa exposição amplia a visibilidade do imóvel, mas seu valor está sustentado por características reais, que vão muito além da imagem que aparece na tela", disse.

A proprietária, a socialite Ângela Fragoso Pires, aposta justamente nessa visibilidade para encerrar uma venda que se arrasta desde 2020, segundo o Diário do Rio. Até a protagonista se surpreendeu: Marieta Severo contou que nunca tinha conhecido um apartamento com aquelas proporções antes de entrar no local pela primeira vez.