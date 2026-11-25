Em 2018, Lucas Pertusati precisava de dinheiro para realizar um sonho.

Aos 18 anos, havia sido aprovado em 14 universidades americanas, mas não tinha recursos suficientes para bancar a graduação nos Estados Unidos.

A solução foi abrir uma vaquinha na internet, com um pedido direto: "Me ajuda a bancar o primeiro ano que o resto eu me viro sozinho".

O financiamento coletivo arrecadou quase 100 mil reais em cerca de dois meses.

Oito anos depois, a experiência virou negócio. Aos 27 anos, Pertusati está à frente daThe Dream School, empresa brasileira criada para ajudar jovens a conquistar vagas e bolsas em universidades no exterior.

Fundada em 2020, a empresa faturou 8 milhões de reais em 2025 e projeta encerrar 2026 com 25 milhões de reais, um crescimento de 212,5%.

O negócio já atendeu 7,1 mil estudantes, cujas bolsas conquistadas somam 200 milhões de dólares. Toda essa expansão aconteceu sem receber investimentos externos.

"Tive seis empregos ao mesmo tempo por lá na Flórida para conseguir me bancar sozinho", afirma Pertusati, em entrevista à EXAME.

A dificuldade de permanecer nos Estados Unidos acabaria mostrando ao empreendedor uma oportunidade que ele próprio desconhecia quando começou a procurar uma universidade.

Agora, o desafio é administrar uma empresa que multiplicou de tamanho em pouco tempo.

O fundador já considera expandir a atuação para novos países e até criar uma rede de escolas de ensino médio no Brasil.

De goleiro a bolsista nos Estados Unidos

A trajetória de Pertusati começou longe das universidades americanas. Nascido em Foz do Iguaçu, no Paraná, ele cresceu em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, onde estudou em escola pública e no Colégio da Polícia Militar.

Durante a adolescência, o futebol ocupava boa parte da rotina. Ele chegou a jogar nas categorias de base de Coritiba e Athletico Paranaense.

Foi justamente o esporte que abriu uma oportunidade. Em 2013, seu pai encontrou em um jornal uma seleção de estudantes-atletas para receber bolsas na Escola Internacional de Curitiba.

Lucas tinha boas notas e jogava futebol. Conquistou uma bolsa integral e passou a estudar em uma instituição onde o ingresso em universidades estrangeiras fazia parte dos planos de muitos colegas.

"Eu não conhecia ninguém que falava inglês. Inclusive, eu era a pessoa que tinha o pior inglês da minha sala", afirma.

A mudança de escola ampliou seus horizontes. Mas, enquanto os colegas se preparavam para estudar no exterior, Lucas enfrentava uma dificuldade adicional: mesmo aprovado em 14 universidades, não havia conseguido uma bolsa suficiente para cobrir suas despesas.

Foi quando surgiu a ideia da vaquinha.

Com os recursos arrecadados, embarcou para a Flórida e começou a estudar na Saint Leo University, com uma bolsa que cobria entre 70% e 75% das mensalidades.

Ainda faltava dinheiro para despesas como moradia, alimentação e parte dos custos acadêmicos.

Para se manter, chegou a acumular seis trabalhos, entre eles funções como social media, editor de vídeo e monitor de dormitório.

No segundo ano, conseguiu transferência para a Hult International Business School, em Boston, com uma bolsa integral para a graduação. As despesas de manutenção, porém, continuaram por sua conta.

Durante esse período, passou a compartilhar sua rotina nas redes sociais. A repercussão da vaquinha atraía jovens interessados em descobrir como estudar fora.

No começo, tinha até vergonha de aparecer nos vídeos. Preferia filmar usando a câmera traseira do celular. Aos poucos, percebeu que havia uma oportunidade de negócio.

Uma empresa que começou em um quarto

Em setembro de 2020, durante a pandemia, Pertusati decidiu criar seu próprio preparatório para universidades internacionais.

A proposta era reunir em um único programa tudo o que havia aprendido na própria trajetória: preparação acadêmica, escolha das instituições, provas de proficiência, candidaturas e busca por bolsas de estudo.

Ele já tinha cerca de 20 mil seguidores nas redes sociais e conhecia o mercado por ter trabalhado em uma empresa de mentoria para estudantes interessados em experiências internacionais.

O primeiro lançamento aconteceu em uma transmissão ao vivo, acompanhada por aproximadamente 600 pessoas. Mais de 300 compraram o programa.

"Esse lançamento eu fiz do meu quarto de casa", afirma.

O resultado surpreendeu o fundador. A empresa faturou entre 250 mil e 300 mil reais logo no primeiro mês.

A demanda, entretanto, não resolveu todos os problemas.

Nos dois anos seguintes, a The Dream School dependia de lançamentos digitais para vender seus cursos. Isso gerava picos de receita, seguidos por períodos com poucas vendas.

O modelo também tinha uma dificuldade particular: o público interessado no produto não era necessariamente quem pagava por ele.

Os jovens de 15, 16 ou 17 anos assistiam às transmissões e demonstravam interesse em estudar fora. Mas precisavam pedir dinheiro aos pais para contratar o preparatório.

O negócio crescia, mas ainda não tinha uma operação comercial previsível.

A virada que levou a empresa aos R$ 25 milhões

A mudança começou em 2023, quando Pertusati concluiu a graduação e decidiu profissionalizar a operação.

Em vez de depender de grandes lançamentos na internet, a The Dream School passou a trabalhar com vendas consultivas e conversas individualizadas com as famílias.

O objetivo era explicar aos pais não apenas as possibilidades acadêmicas, mas também os custos de uma graduação internacional e o funcionamento das bolsas.

A estratégia funcionou.

Em 2024, a empresa faturou 3 milhões de reais. No ano seguinte, chegou a 8 milhões. Para 2026, a projeção é de 25 milhões de reais.

A expansão também se refletiu no tamanho da operação. Em maio de 2024, a The Dream School tinha menos de 20 profissionais. Hoje, reúne mais de 100.

O primeiro escritório, inaugurado em Curitiba em 2023, ocupava apenas 30 metros quadrados.

Depois de sucessivas mudanças, a companhia chegou em maio de 2026 a uma sede de mais de 900 metros quadrados, no Corporate Jardim Botânico.

Tudo isso foi financiado com o próprio caixa da empresa, sem aportes de fundos de investimento.

Mas um dos obstáculos que levaram à mudança comercial continua presente.

Segundo Pertusati, muitos adolescentes demonstram interesse em estudar fora, mas não conseguem convencer suas famílias de que o projeto é viável.

"A gente brinca que teria uma empresa 10 vezes maior se a Maluzinha tivesse cartão de crédito", afirma, usando um personagem fictício para representar as adolescentes interessadas nos programas.

O empresário diz que a empresa enfrenta o desafio de mostrar às famílias que estudar no exterior não é uma possibilidade restrita aos jovens de maior renda.

Como funciona a The Dream School

Diferentemente de uma agência de intercâmbio tradicional, a The Dream School funciona como um preparatório para processos seletivos internacionais.

A operação de ensino é totalmente online, com estudantes em todos os estados brasileiros.

A empresa oferece acompanhamento para quem deseja cursar graduação em universidades dos Estados Unidos, Canadá e Europa, além de programas acadêmicos de curta duração.

A preparação envolve aulas, mentorias, testes de inglês, provas padronizadas e orientação para montar candidaturas competitivas.

Nos Estados Unidos, por exemplo, a seleção pode considerar notas escolares, atividades extracurriculares, redações, cartas de recomendação e entrevistas.

"Passar em uma das mais de 5 mil faculdades americanas, eu não duvido que você passe. Mas será que você vai passar na faculdade com a bolsa que precisa?", questiona Pertusati.

A empresa também incentiva os estudantes a pesquisar instituições menos conhecidas, que podem oferecer oportunidades de bolsas mais adequadas ao perfil de cada candidato.

Atualmente, a The Dream School reúne cerca de 3,5 mil alunos ativos e acumula aprovações em mais de 300 universidades. Seus estudantes conquistaram, somados, 200 milhões de dólares em bolsas de estudo desde a fundação.

As bolsas são concedidas pelas próprias instituições de ensino, não pela empresa. Elas podem cobrir apenas as mensalidades ou incluir despesas adicionais, como moradia e alimentação.

Em 2026, segundo a The Dream School, mais de 200 estudantes embarcaram com bolsas de 100%, considerando os benefícios acadêmicos concedidos.

Entre os exemplos apresentados pela companhia está Luísa Quintão Frade, de Brasília, aprovada em diferentes instituições e contemplada com duas bolsas completas. Ela escolheu a Eastern Michigan University, onde recebeu uma bolsa que cobre mensalidades, moradia e alimentação.

Outro caso é o de Maria Júlia Soares Guimarães, de Manaus, que conquistou cinco aprovações com bolsas em universidades americanas e escolheu a Central Michigan University para estudar Astronomia e Astrofísica, com cobertura integral dos custos necessários para o curso.

O plano de abrir escolas pelo Brasil

Embora a operação esteja crescendo rapidamente, Pertusati afirma que a prioridade para 2027 será organizar a estrutura construída nos últimos anos.

A expansão exigiu contratações, criação de departamentos e formação de lideranças. O empresário observa que a idade média dos gestores gira em torno de 25 anos.

"Chegou a hora da gente profissionalizar ainda mais, melhorar nossas entregas e arrumar as coisas", afirma.

Há também espaço para ampliar os serviços. A The Dream School já recebe consultas de pessoas interessadas em mestrados, cursos na Austrália e programas em outros países.

Nas redes sociais, a empresa se aproxima de um milhão de seguidores, segundo o fundador. Mas a capacidade de atendimento ainda limita a entrada de novos alunos.

Pertusati afirma que a companhia mantém uma lista de espera e realiza conversas de até uma hora e meia com as famílias interessadas.

No longo prazo, seu maior projeto é transformar a The Dream School em um grupo de educação internacional, com unidades físicas e uma rede de escolas de ensino médio espalhadas pelo Brasil.

É uma mudança de ambição para alguém que, quando criou a empresa, tinha outro objetivo: vendê-la.

Pertusati afirma que construiu o negócio pensando em alcançar independência financeira. Com o avanço do faturamento e da operação, porém, mudou de ideia.

"Mas eu não quero vender", afirma.

O jovem que precisou pedir ajuda na internet para pagar o primeiro ano de faculdade agora quer construir uma estrutura que permita a outros brasileiros encontrar oportunidades semelhantes, sem precisar enfrentar o mesmo caminho sozinho.