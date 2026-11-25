Jensen Huang voltou ao comando da Nvidia sem mudar de posição sobre quem deve sucedê-lo. Na primeira reunião geral com funcionários após sua recondução, realizada nesta terça-feira, 24, o executivo defendeu que a fabricante de chips não precisa de um planejamento sucessório convencional, segundo a CNBC e o Financial Times.

O argumento apresentado aos empregados foi que a Nvidia possui líderes capacitados em diferentes áreas e uma estrutura que dispensa o modelo adotado por organizações tradicionais. Definir uma sucessão criaria uma hierarquia desnecessária, afirmou Huang, segundo pessoas ouvidas pela CNBC.

A declaração aconteceu um dia depois do anúncio de sua volta aos cargos de presidente, CEO e integrante do conselho. Durante sua ausência, a diretora financeira Colette Kress assumiu interinamente a liderança da companhia.

No encontro, Huang também pediu desculpas aos funcionários e reconheceu que os havia decepcionado. “Eu magoei todos vocês”, disse, segundo uma fonte presente à reunião ouvida pela CNBC.

Huang defende a estrutura que concentra decisões nele

A Nvidia mantém uma organização com poucas camadas de comando, na qual dezenas de executivos seniores se reportam diretamente ao fundador. Segundo o Financial Times, Huang defendeu esse modelo na reunião e prometeu estar mais aberto a críticas e sugestões.

A posição preserva uma característica da empresa que ganhou atenção durante a crise. A presença de líderes experientes em diferentes áreas não havia eliminado a dúvida sobre quem assumiria permanentemente o comando caso o fundador permanecesse afastado.

Huang não anunciou um sucessor no encontro. Sua defesa de uma estrutura menos hierarquizada também não equivale a uma divulgação dos procedimentos internos que o conselho eventualmente mantenha para emergências.

O que levou à saída e ao retorno do fundador?

A saída de Huang foi anunciada em 12 de novembro, após revelações de relacionamentos extraconjugais que levantaram questões sobre conflitos de interesse e segurança. Um dos casos envolvia uma subordinada; outro, uma empresária apontada como suspeita de ligação com a inteligência chinesa. Essa suspeita não equivale a uma conclusão pública de espionagem.

O conselho aprovou sua recondução por unanimidade, em decisão anunciada na segunda-feira, 23. No comunicado, a Nvidia afirmou que as conversas com Huang deixaram os conselheiros satisfeitos quanto à sua franqueza e capacidade de liderar a empresa.

O colegiado também disse ter recebido informações dos escalões mais altos do governo americano e, com base nelas, concluiu que o retorno não representava risco à segurança nacional. Essa é a avaliação comunicada pelo conselho, e não o encerramento das apurações.

Harvey Jones permanece como presidente do conselho de administração. Kress continua responsável pelas finanças, função que acumulou com a presidência executiva interina.

A bolsa reagiu, mas a investigação continua

O retorno foi acompanhado por uma recuperação das ações da Nvidia. No pregão de segunda-feira, 23, a companhia acrescentou US$ 953 bilhões em valor de mercado, segundo levantamento da Elos Ayta. Mesmo após a alta, permanecia US$ 1,17 trilhão abaixo do patamar registrado em 29 de outubro.

A recondução, entretanto, veio acompanhada da manutenção de mecanismos de fiscalização. A Nvidia informou que o comitê de conselheiros independentes responsável pela investigação sobre uma possível operação de inteligência estrangeira seguirá trabalhando até concluir a apuração. Huang afirmou apoiar o processo e colaborar com ele.

A empresa também criou um comitê de segurança nacional e controles de exportação, formado exclusivamente por conselheiros independentes. Além disso, iniciou a busca por um diretor de compliance, novo cargo que responderá ao comitê de nomeações e governança corporativa do conselho.