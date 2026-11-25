Repórter
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 07h08.
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região suspendeu uma liminar que impedia a aplicação de novas regras para vales-refeição e alimentação a empresas associadas à ABBT. A decisão restaura limites de taxas e prazos de pagamento estabelecidos pelo governo federal. O caso ainda será julgado pela 12ª Turma do TRF-1.
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) suspendeu nesta terça-feira, 24, a liminar que impedia a aplicação das novas regras do vale-refeição (VR) e do vale-alimentação (VA) para empresas vinculadas à Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT).
A decisão, assinada pelo desembargador federal Alexandre Jorge Fontes Laranjeira, atende a um recurso apresentado pela União e restabelece a aplicação das mudanças no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), estabelecidas por decreto do governo federal em novembro de 2025.
Entre as empresas representadas pela ABBT estão Alelo, Pluxee (antiga Sodexo), Ticket e VR Benefícios.
A decisão tem caráter provisório e será submetida ao julgamento da 12ª Turma do TRF-1, segundo o g1.
Com a suspensão da liminar, as empresas associadas à ABBT voltam a estar sujeitas às regras estabelecidas pelo Decreto nº 12.712/2025.
Entre as medidas estão:
Segundo o site, o desembargador entendeu que o governo federal não extrapolou sua competência ao regulamentar o programa.
O magistrado também questionou a urgência da medida solicitada pela associação, uma vez que a ação coletiva foi apresentada em setembro de 2026, cerca de dez meses após a publicação do decreto.
Outro argumento foi o risco de desequilíbrio concorrencial caso empresas do mesmo setor ficassem sujeitas a regras diferentes.
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A União estima um impacto financeiro de aproximadamente R$ 8 bilhões por ano caso as normas permaneçam suspensas. O valor foi mencionado pelo desembargador na decisão.
A decisão suspende os efeitos da liminar concedida em 9 de novembro pela 22ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, na ação movida pela ABBT contra a União.
A associação será intimada para apresentar sua resposta ao recurso, que ainda será analisado pelo colegiado da 12ª Turma do TRF-1.
Até o julgamento do recurso, prevalece a decisão que restabelece a aplicação das normas às empresas associadas.
Sim. O TRF-1 suspendeu a liminar que desobrigava as empresas associadas à ABBT de cumprir as normas do PAT.
O decreto estabelece um teto de 3,6% para as taxas de desconto cobradas dos estabelecimentos comerciais e de 2% para a tarifa de intercâmbio.
O prazo máximo para a liquidação financeira das transações é de 15 dias.
Não. O recurso da União ainda será julgado pela 12ª Turma do TRF-1.