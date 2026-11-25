O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) suspendeu nesta terça-feira, 24, a liminar que impedia a aplicação das novas regras do vale-refeição (VR) e do vale-alimentação (VA) para empresas vinculadas à Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT).

A decisão, assinada pelo desembargador federal Alexandre Jorge Fontes Laranjeira, atende a um recurso apresentado pela União e restabelece a aplicação das mudanças no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), estabelecidas por decreto do governo federal em novembro de 2025.

Entre as empresas representadas pela ABBT estão Alelo, Pluxee (antiga Sodexo), Ticket e VR Benefícios.

A decisão tem caráter provisório e será submetida ao julgamento da 12ª Turma do TRF-1, segundo o g1.

Quais regras do vale-refeição e do vale-alimentação voltam a valer?

Com a suspensão da liminar, as empresas associadas à ABBT voltam a estar sujeitas às regras estabelecidas pelo Decreto nº 12.712/2025.

Entre as medidas estão:

Limite de 3,6% para as taxas cobradas de estabelecimentos comerciais nas transações com os benefícios;

para as taxas cobradas de estabelecimentos comerciais nas transações com os benefícios; Teto de 2% para a tarifa de intercâmbio;

para a tarifa de intercâmbio; Prazo de até 15 dias para o repasse dos valores das transações aos estabelecimentos;

para o repasse dos valores das transações aos estabelecimentos; Abertura dos arranjos de pagamento que atendem mais de 500 mil trabalhadores.

Segundo o site, o desembargador entendeu que o governo federal não extrapolou sua competência ao regulamentar o programa.

O magistrado também questionou a urgência da medida solicitada pela associação, uma vez que a ação coletiva foi apresentada em setembro de 2026, cerca de dez meses após a publicação do decreto.

Outro argumento foi o risco de desequilíbrio concorrencial caso empresas do mesmo setor ficassem sujeitas a regras diferentes.

Swile coloca R$ 600 milhões na mesa para avançar no mercado disputado de VR e VA no Brasil

A União estima um impacto financeiro de aproximadamente R$ 8 bilhões por ano caso as normas permaneçam suspensas. O valor foi mencionado pelo desembargador na decisão.

O que acontece agora?

A decisão suspende os efeitos da liminar concedida em 9 de novembro pela 22ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, na ação movida pela ABBT contra a União.

A associação será intimada para apresentar sua resposta ao recurso, que ainda será analisado pelo colegiado da 12ª Turma do TRF-1.

Até o julgamento do recurso, prevalece a decisão que restabelece a aplicação das normas às empresas associadas.

Perguntas frequentes

As novas regras do vale-refeição e do vale-alimentação voltaram a valer? Sim. O TRF-1 suspendeu a liminar que desobrigava as empresas associadas à ABBT de cumprir as normas do PAT.

Qual é o limite das taxas cobradas dos estabelecimentos? O decreto estabelece um teto de 3,6% para as taxas de desconto cobradas dos estabelecimentos comerciais e de 2% para a tarifa de intercâmbio.

Qual é o prazo para os estabelecimentos receberem os pagamentos? O prazo máximo para a liquidação financeira das transações é de 15 dias.