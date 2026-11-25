O pacote de ajuste fiscal pode abrir espaço para a redução dos juros, o controle da inflação e a recuperação do poder de compra dos brasileiros. O alívio no orçamento das famílias, porém, não deve ser imediato, e a redução dos benefícios tributários concedidos às empresas pode encarecer alguns produtos e serviços, segundo especialistas ouvidos pela EXAME.

Aprovado pelo Congresso Nacional na segunda-feira, 23, o Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026 segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O governo estima um impacto positivo de R$ 45,1 bilhões a R$ 56,1 bilhões nas contas públicas em 2027.

Entre as principais medidas estão a ampliação das possibilidades de bloqueio de despesas públicas, a redução de benefícios tributários e a restrição à utilização de créditos fiscais pelas empresas.

O economista e CEO do conglomerado econômico-financeiro Multiplike, Volnei Eyng, vê, entre os benefícios, que a melhora das contas públicas pode reduzir as incertezas sobre a economia brasileira e criar condições mais favoráveis ao consumo e aos investimentos.

"Por outro lado, a retirada de benefícios tributários pode elevar custos de empresas e, em alguns casos, preços ao consumidor", acrescenta o especialista.

Edson Mendes, sócio-fundador da Private Investimentos, avalia ainda que o pacote representa uma sinalização positiva do governo em relação à responsabilidade fiscal, mas considera as medidas insuficientes diante, na sua opinião, da dimensão do desequilíbrio das contas públicas.

"O principal ponto de atenção é que boa parte desse ajuste está fundamentada no aumento da arrecadação, e não necessariamente no controle estrutural das despesas públicas", detalha Mendes.

Já o sócio da Supernova Investimentos, João Luis Debom, diz que os principais benefícios para as famílias dependerão da melhora das condições econômicas. "Para o consumidor, o efeito direto no curto prazo é pequeno. O que importa mesmo é o efeito indireto, via juros e inflação."

Empréstimos e financiamentos podem ficar mais baratos?

Atualmente, porém, o cenário é de cautela e, no início de novembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve a Selic em 13,75% ao ano e interrompeu a sequência de cortes da taxa básica de juros.

Cristiano Luersen, especialista em investimentos e sócio da Wiser Investimentos, avalia que o pacote, isoladamente, não é suficiente para promover uma melhora consistente da percepção de risco do Brasil, na sua visão, e não espera um alívio perceptível no custo do crédito ao consumidor durante 2027.

Quando os juros começarem a cair, entretanto, algumas modalidades poderão reagir antes de outras. "Quando a queda vier, as linhas com garantia costumam reagir primeiro. O financiamento imobiliário depende mais do juro de longo prazo, que é justamente o que responde à confiança nas contas públicas", diz.

Debom também destaca o financiamento de veículos e o crédito consignado entre as modalidades que podem se beneficiar primeiro de uma eventual retomada dos cortes da Selic. "Cartão de crédito e cheque especial demoram mais e caem menos, porque ali o que pesa é a inadimplência, não a Selic", explica.

O ajuste fiscal pode reduzir a inflação e o preço dos alimentos?

Outro caminho pelo qual o equilíbrio das contas públicas pode beneficiar o orçamento das famílias é o câmbio. A redução das incertezas fiscais pode favorecer a valorização do real frente ao dólar, diminuindo os custos de importação de produtos e matérias-primas.

"Como o dólar entra no preço dos combustíveis, do trigo, dos eletrônicos e dos insumos da indústria, um real mais forte ajuda a segurar a inflação de itens do dia a dia", afirma Luersen.

O cenário recente, entretanto, é de pressão cambial, já que, na segunda-feira, 23, o dólar chegou a R$ 6 durante o pregão. Para Mendes, a desvalorização do real demonstra que a confiança dos investidores na condução da política fiscal brasileira ainda está fragilizada.

Uma eventual desaceleração da inflação beneficiaria especialmente as famílias de menor renda, que destinam uma parcela maior de seus rendimentos ao pagamento de despesas essenciais.

Uma inflação menor, contudo, não significa necessariamente que os preços vão cair, mas que poderão subir em um ritmo mais lento. "A recuperação do poder de compra depende de inflação controlada, crescimento da renda e aumento da produtividade, não apenas do ajuste fiscal", segundo Eyng.

Quais produtos e serviços podem ficar mais caros em 2027?

Embora o ajuste fiscal possa contribuir para o controle da inflação, a redução dos incentivos tributários também apresenta o risco de provocar aumentos pontuais de preços. O texto amplia de 10% para 20% a redução de determinados benefícios tributários federais abrangidos pela Lei Complementar 224/2025.

Benefícios relacionados à cesta básica, ao Simples Nacional e à Zona Franca de Manaus estão entre as exceções ao corte adicional. Na avaliação de Debom, os efeitos do aumento da carga tributária podem alcançar diferentes cadeias produtivas.

"Os setores mais dependentes desses incentivos, como indústria, agronegócio e cadeias de insumos, podem repassar parte disso aos preços." João Luis Debom, sócio da Supernova Investimentos

O repasse desses custos, entretanto, não é automático, e a desaceleração da atividade econômica pode limitar a capacidade das empresas de reajustar preços sem comprometer as vendas. "Empresas que perderem benefícios tributários podem absorver parte dos custos ou repassá-los aos consumidores", diz Eyng.

Quanto custa ao brasileiro não fazer um ajuste fiscal?

Apesar dos possíveis impactos negativos de algumas medidas, os quatro especialistas avaliam que o desequilíbrio das contas públicas sem um ajuste fiscal pode representar um custo maior para as famílias brasileiras no longo prazo.

Segundo Debom, o Brasil já registra despesas com juros da dívida pública equivalentes a cerca de 9% do Produto Interno Bruto (PIB), o que reduz o espaço para investimentos em saúde, educação e infraestrutura.

"No final das contas, a irresponsabilidade fiscal não fica restrita às planilhas do governo. Ela chega à mesa do brasileiro, ao supermercado, à prestação da casa própria, à fatura do cartão de crédito e às oportunidades de emprego", de acordo com Mendes.