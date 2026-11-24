Quando Sandy e Junior decidiram voltar aos palcos em 2019, os irmãos não imaginavam a dimensão que aquele reencontro teria. A procura por ingressos superou as expectativas e fez com que os artistas entendessem melhor o espaço que ocupavam na vida de uma geração que cresceu ao som de suas músicas.

Oito anos depois, essa relação será o ponto de partida de "Nada É Por Acaso", primeira residência artística da carreira da dupla, anunciada nesta terça-feira, 24, durante coletiva de imprensa em São Paulo, acompanhada pela EXAME.

Com seis apresentações previstas para julho de 2027 no Nubank Parque, o novo projeto parte de uma premissa diferente da turnê "Nossa História": o espetáculo não será apenas sobre Sandy e Junior, mas também sobre as histórias que os fãs construíram a partir de suas músicas.

Na coletiva, os irmãos contaram que a demanda pelos shows de 2019 foi muito superior àquela imaginada durante o planejamento da turnê.

"A gente não tinha noção, imaginávamos que a procura ia ser um quinto do que foi", disse Sandy. O diretor-geral do projeto, Raoni Carneiro, que também liderou a turnê em 2o19, relembra que a expectativa para os shows em São Paulo era para meio estádio. "Foi muito maior do que a gente poderia ter imaginado", afirmou.

Segundo os irmãos, foi a partir dali que eles passaram a compreender melhor a dimensão de sua presença na infância e na adolescência dos fãs.

"Não é mais só sobre Sandy e Junior. É sobre Sandy, Junior e o público", disse Junior. "Esse show vai ser o show mais acalorado, dedicado e composto pelo público, que é a ideia que a gente está construindo".

O maior repertório da carreira de Sandy e Junior

Embora o repertório ainda esteja em construção, os irmãos afirmaram que acompanham os pedidos dos fãs nas redes sociais, especialmente por canções menos conhecidas que ficaram de fora da turnê anterior.

"Eu queria dizer para todos os fãs ficarem muito tranquilos, que esse vai ser o show que mais vai contemplar o repertório que a gente já fez na nossa vida toda", afirmou Sandy ao responder ao portal POPLine.

Junior lembrou que um dos desafios é reunir em uma única apresentação músicas de 17 anos de carreira. A intenção é passar pelo maior número possível de fases da dupla, com espaço para os chamados lados B.

Apesar das mudanças na forma como os artistas interpretam suas canções, a proposta é preservar os arranjos que marcaram a memória do público.

“A gente não vai ficar querendo mudar muito o arranjo de música não, porque eu sei que a galera que chega aí quer ouvir o que conhece”, disse Sandy.

Por que Sandy e Junior escolheram uma residência em vez de uma turnê?

A possibilidade de desenvolver um espetáculo que não precisasse viajar pelo país foi um dos fatores que convenceram os irmãos a voltar a trabalhar juntos.

Segundo Junior, a logística de uma turnê impõe limitações ao processo criativo, uma vez que toda a estrutura precisa ser transportada, montada e desmontada a cada passagem por uma cidade.

“Você pode fazer o palco do jeito que você quiser, você pode fazer instalação, você pode vestir o estádio com o que você quiser”, afirmou o cantor sobre as possibilidades abertas pelo formato de residência.

A equipe confirmou que o espetáculo terá banda, balé e um palco tradicional, conhecido como palco italiano, e descartou a possibilidade de uma estrutura em 360 graus.

A intenção da produção é que a experiência dos fãs comece antes mesmo de Sandy e Junior subirem ao palco, desde a entrada do público no estádio.

Quando serão os shows de Sandy e Junior em 2027?

As apresentações de "Nada É Por Acaso" acontecem nos dias 1º, 3, 9, 11, 23 e 25 de julho de 2027, no Nubank Parque, em São Paulo.

Os ingressos custam a partir de R$ 175. A pré-venda exclusiva para clientes Elo acontece nos dias 1º e 2 de dezembro de 2026, enquanto a venda geral começa no dia 3, às 10h, pelo site da Ticketmaster.

Perguntas frequentes

O novo show de Sandy e Junior será igual ao de 2019? Não. Os irmãos preparam um novo espetáculo, com repertório mais abrangente e estrutura desenvolvida especialmente para a residência artística.

Sandy e Junior vão cantar músicas do Acústico MTV? A dupla considera incluir canções do projeto de 2007, mas o repertório ainda não está fechado.

O show de Sandy e Junior terá transmissão ao vivo? Até a data do anúncio, os artistas não tinham planos de transmitir as apresentações.