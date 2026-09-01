Lançamentos do Disney+ em setembro de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de setembro já começou e o Disney+ traz uma seleção de filmes e séries para o catálogo.

Entre os destaques para as séries, estão produções como a 13ª temporada de American Horror Story, a nova fase de The Drop: Uma Saga Snowfall e a volta da competição musical no The Voice Brasil 2026.

Já para os filmes e animações, chegam o novo Toy Story 5 e Star Wars: O Mandaloriano e Grogu. Para quem ama franquias, os sucessos Jurassic World: Reino Ameaçado e Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw também reforçam o catálogo.

Confira a lista completa de lançamentos do Disney+ em setembro de 2026:

Séries e realities que entram no Disney+ em setembro

Chad Powers: Temporada 2 | 03/09/2026

The Drop: Uma Saga Snowfall: Temporada 1 | 08/09/2026

Made in Korea: Temporada 2 | 09/09/2026

Amores Inesperados: Temporada 1 | 16/09/2026

Outlander: Blood to Blood: Temporada 2 | 19/09/2026

American Horror Story: Temporada 13 | 24/09/2026

The Voice Brasil 2026 | 30/09/2026

Filmes, especiais e animações que entram no Disney+ em setembro