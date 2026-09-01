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Lançamentos do Disney+ em setembro de 2026: veja os filmes e as séries

'Toy Story 5', 'Star Wars: O Mandaloriano e Grogu' e a 13ª temporada de 'American Horror Story' são os destaques do mês

Disney+: o que entra no catálogo em setembro de 2026? (Divulgação / Pixar)

Disney+: o que entra no catálogo em setembro de 2026? (Divulgação / Pixar)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 19h09.

Última atualização em 1 de setembro de 2026 às 19h31.

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O mês de setembro já começou e o Disney+ traz uma seleção de filmes e séries para o catálogo. 

Entre os destaques para as séries, estão produções como a 13ª temporada de American Horror Story, a nova fase de The Drop: Uma Saga Snowfall e a volta da competição musical no The Voice Brasil 2026.

Já para os filmes e animações, chegam o novo Toy Story 5 e Star Wars: O Mandaloriano e Grogu. Para quem ama franquias, os sucessos Jurassic World: Reino Ameaçado e Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw também reforçam o catálogo.

Confira a lista completa de lançamentos do Disney+ em setembro de 2026:

Séries e realities que entram no Disney+ em setembro

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  • Chad Powers: Temporada 2 | 03/09/2026
  • The Drop: Uma Saga Snowfall: Temporada 1 | 08/09/2026
  • Made in Korea: Temporada 2 | 09/09/2026
  • Amores Inesperados: Temporada 1 | 16/09/2026
  • Outlander: Blood to Blood: Temporada 2 | 19/09/2026
  • American Horror Story: Temporada 13 | 24/09/2026
  • The Voice Brasil 2026 | 30/09/2026

Filmes, especiais e animações que entram no Disney+ em setembro

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  • Star Wars: O Mandaloriano e Grogu | 02/09/2026
  • LEGO Star Wars: The Mandalorian | 02/09/2026
  • Toy Story 5 | 23/09/2026
  • Spidey e os Vingadores: Uma Equipe de Halloween! | 25/09/2026
  • O Resgate dos Mineiros Chilenos: A Corrida contra o Tempo | 26/09/2026
  • Jurassic World: Reino Ameaçado | Já disponível
  • Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw | Já disponível
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