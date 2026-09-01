Lançamentos do Disney+ em setembro de 2026: veja os filmes e as séries

Disney+: o que entra no catálogo em setembro de 2026? (Divulgação / Pixar)
Repórter de Casual
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 19h09.
Última atualização em 1 de setembro de 2026 às 19h31.
O mês de setembro já começou e o Disney+ traz uma seleção de filmes e séries para o catálogo.
Entre os destaques para as séries, estão produções como a 13ª temporada de American Horror Story, a nova fase de The Drop: Uma Saga Snowfall e a volta da competição musical no The Voice Brasil 2026.
Já para os filmes e animações, chegam o novo Toy Story 5 e Star Wars: O Mandaloriano e Grogu. Para quem ama franquias, os sucessos Jurassic World: Reino Ameaçado e Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw também reforçam o catálogo.