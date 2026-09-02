'O Rato': qual lenda coreana inspirou a série de suspense da Netflix?

Disponível na Netflix desde 28 de agosto, a minissérie sul-coreana “O Rato” traz uma antiga lenda folclórica para construir uma história sobre identidade, paranoia e vulnerabilidade digital.

A trama acompanha Je Moon-jae (Ryu Jun-yeol), um escritor de mistério recluso que vive confinado em casa há três anos devido ao transtorno do pânico e à agorafobia.

A rotina muda quando ele percebe que sua identidade está desaparecendo: seu celular deixa de reconhecer sua impressão digital, seu único amigo desaparece sem deixar pistas e sinais indicam que outra pessoa pode ter assumido seu lugar.

Sem conseguir provar quem realmente é, Moon-jae passa a procurar o criminoso conhecido como “O Rato”, a quem atribui o roubo de sua identidade, patrimônio e vida.

Qual lenda inspirou “O Rato”?

A premissa da série vem de uma antiga lenda coreana sobre um rato capaz de assumir a identidade de uma pessoa. Segundo a história, quando um rato come as unhas cortadas de alguém, ele consegue se transformar nessa pessoa.

A produção adapta essa ideia para o mundo contemporâneo. Em vez de uma transformação física, a ameaça envolve elementos da vida digital, como senhas, contas bancárias e a própria identidade de uma pessoa.

Elenco e produção

Ryu Jun-yeol interpreta Moon-jae e o impostor conhecido como “Mouse”. O elenco também conta com Sul Kyung-gu, no papel do agiota Noja, e com a detetive Sun-yong, que investiga os crimes relacionados ao impostor.

Com título original “Deuljwi” e título em inglês “Mousetrap”, a série é baseada no webtoon Field Mouse, de Ludvico. A direção é de Kim Hong-seon, de Querido Hongrang, e o roteiro é assinado por Lee Jae-gon, de Uma Família Exemplar.

Os episódios têm entre 50 e 55 minutos e a classificação indicativa é de 16 anos.

“O Rato” terá segunda temporada?

Até o momento, não há confirmação de uma segunda temporada. A produção foi anunciada como uma minissérie de temporada única e os dez episódios já estão disponíveis para maratona na Netflix.

A série estreou no Top 10 dos conteúdos mais assistidos da plataforma, com nota média de 7,8/10.

Assista ao teaser de 'O Rato':