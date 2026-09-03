Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

A Netflix terá uma série live-action de 'Caverna do Dragão'

A série é descrita como uma produção de fantasia de prestígio que combina aventura, terror gótico e romance trágico

'Caverna do Dragão': animação baseada no jogo de RPG foi um sucesso no Brasil na década de 1980 (D&D Entertainment/Reprodução)

'Caverna do Dragão': animação baseada no jogo de RPG foi um sucesso no Brasil na década de 1980 (D&D Entertainment/Reprodução)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 17h48.

Priorizar nos meus resultados Google

A Netflix está desenvolvendo uma nova série live-action baseada em uma das franquias mais conhecidas dos jogos de RPG: "Dungeons & Dragons", conhecido como "Caverna do Dragão" no Brasil. A produção será ambientada em Ravenloft, cenário de fantasia gótica e terror da franquia.

De acordo com a Variety, o projeto está sendo desenvolvido em parceria com a Wizards of the Coast, empresa responsável por Dungeons & Dragons e pertencente à Hasbro.

Ao mesmo tempo em que desenvolve Ravenloft, a Netflix descartou outro projeto live-action baseado em Dungeons & Dragons. A produção cancelada seria inspirada em Forgotten Realms, uma das histórias mais extensas do universo do RPG. O cenário reúne milhares de anos de acontecimentos dentro da narrativa e centenas de livros relacionados ao jogo.

Qual será a história da série?

A série é descrita como uma produção de fantasia de prestígio que combina aventura, terror gótico e romance trágico. A trama terá como centro a origem do vampiro Darklord Strahd von Zarovich, um dos vilões mais conhecidos do universo de Dungeons & Dragons.

A história acompanhará a transformação de Strahd, desde sua trajetória como um anti-herói trágico até se tornar um dos principais vilões da franquia. A narrativa vai explorar temas como poder, amor, obsessão e transformação sobrenatural.

Quem está por trás de Ravenloft?

A série terá John August como criador e contará com Alfonso Cuarón como produtor executivo. Gabriel Marano, da Hasbro, Richard Schwartz e Gaby Rodriguez, da Esperanto Filmoj, também estão entre os produtores executivos.

O projeto faz parte de uma nova investida da Netflix no universo de Dungeons & Dragons.

O que é Ravenloft?

Criado em 1983 por Tracy e Laura Hickman, Ravenloft é um dos cenários mais populares de Dungeons & Dragons.

Ao longo dos anos, o universo deu origem a romances, módulos de RPG de mesa, videogames e livros complementares de regras.

Recentemente, a Wizards of the Coast lançou "Ravenloft: The Horrors Within", uma versão ampliada e atualizada da história original.

O cenário também apareceu na primeira temporada de "Dungeon Masters", programa de televisão de partidas de Dungeons & Dragons produzido pela própria Wizards of the Coast e lançado em abril.

Acompanhe tudo sobre:NetflixSéries
Próximo

Mais de Pop

'A Redoma de Vidro': Billie Eilish e Connor Storrie estão na adaptação do clássico de Plath

Tudo sobre 'Snoop', cinebiografia do rapper Snoop Dogg

Pais de Celeste Rivas pedem pena de morte para D4vd caso cantor seja condenado

Filme sobre a OpenAI, dona do ChatGPT, ganha teaser com Andrew Garfield como Sam Altman; veja

Mais na Exame

Exame IN

Arquiteto do iPhone, John Ternus estreia no comando da Apple com lucro em alta e marca em xeque

Um conteúdo Bússola

Gestão Sustentável: recuperar áreas degradadas é prioridade e oportunidade

Inteligência Artificial

Ele trabalhou no Claude e no ChatGPT — e abandonou a indústria de IA aos 27 anos

Minhas Finanças

Leilão da Receita tem Civic, Kicks e PS5 a partir de R$554; veja 'pegadinhas'