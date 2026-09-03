A Netflix terá uma série live-action de 'Caverna do Dragão'

A Netflix está desenvolvendo uma nova série live-action baseada em uma das franquias mais conhecidas dos jogos de RPG: "Dungeons & Dragons", conhecido como "Caverna do Dragão" no Brasil. A produção será ambientada em Ravenloft, cenário de fantasia gótica e terror da franquia.

De acordo com a Variety, o projeto está sendo desenvolvido em parceria com a Wizards of the Coast, empresa responsável por Dungeons & Dragons e pertencente à Hasbro.

Ao mesmo tempo em que desenvolve Ravenloft, a Netflix descartou outro projeto live-action baseado em Dungeons & Dragons. A produção cancelada seria inspirada em Forgotten Realms, uma das histórias mais extensas do universo do RPG. O cenário reúne milhares de anos de acontecimentos dentro da narrativa e centenas de livros relacionados ao jogo.

Qual será a história da série?

A série é descrita como uma produção de fantasia de prestígio que combina aventura, terror gótico e romance trágico. A trama terá como centro a origem do vampiro Darklord Strahd von Zarovich, um dos vilões mais conhecidos do universo de Dungeons & Dragons.

A história acompanhará a transformação de Strahd, desde sua trajetória como um anti-herói trágico até se tornar um dos principais vilões da franquia. A narrativa vai explorar temas como poder, amor, obsessão e transformação sobrenatural.

Quem está por trás de Ravenloft?

A série terá John August como criador e contará com Alfonso Cuarón como produtor executivo. Gabriel Marano, da Hasbro, Richard Schwartz e Gaby Rodriguez, da Esperanto Filmoj, também estão entre os produtores executivos.

O projeto faz parte de uma nova investida da Netflix no universo de Dungeons & Dragons.

O que é Ravenloft?

Criado em 1983 por Tracy e Laura Hickman, Ravenloft é um dos cenários mais populares de Dungeons & Dragons.

Ao longo dos anos, o universo deu origem a romances, módulos de RPG de mesa, videogames e livros complementares de regras.

Recentemente, a Wizards of the Coast lançou "Ravenloft: The Horrors Within", uma versão ampliada e atualizada da história original.

O cenário também apareceu na primeira temporada de "Dungeon Masters", programa de televisão de partidas de Dungeons & Dragons produzido pela própria Wizards of the Coast e lançado em abril.