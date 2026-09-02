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Novo trailer da série de ‘Harry Potter’ é divulgado; veja o vídeo

Com a proximidade da celebração de "De Volta Para Hogwarts", a HBO divulgou um novo teaser da adaptação com cenas inéditas e novos visuais da escola de magia

Harry Potter: novo trailer mostra expansão do mundo mágico em relação aos filmes (Reprodução/Youtube/HBO)

Harry Potter: novo trailer mostra expansão do mundo mágico em relação aos filmes (Reprodução/Youtube/HBO)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 13h07.

Última atualização em 2 de setembro de 2026 às 13h12.

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A HBO liberou mais um trailer para a divulgação da nova série de "Harry Potter" nesta quarta-feira, 2. O vídeo apresenta o trio principal durante a cerimônia de seleção das casas de Hogwarts, além de dar um gostinho do que o público pode esperar durante a temporada.

No dia 1° e ao longo de todo o mês de setembro, os fãs de "Harry Potter" celebram o "De Volta Para Hogwarts". A data escolhida, com base no retorno dos personagens para a escola de magia nos livros, tornou-se um momento especial de celebração para os amantes da franquia.

Pensando nisso, a HBO está usando o mês de setembro para trazer mais detalhes, informações e visuais sobre sua nova adaptação de "Harry Potter e a Pedra Filosofal".

Veja o trailer

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O que esperar do novo 'Harry Potter'?

A série da HBO irá seguir a mesma trama que o livro "Harry Potter e a Pedra Filosofal", no entanto, o mundo mágico deve sofrer uma expansão em comparação aos filmes.

Com oito episódios no total, a produtora terá mais espaço e tempo para desenvolver os acontecimentos e a vida de Harry Potter em Hogwarts do que a primeira adaptação da franquia.

Os fãs também podem esperar um visual repaginado. Enquanto alguns elementos clássicos da série se mantiveram os mesmos, já foi revelado que as casas de Hogwarts receberam uma nova cara para a série, assim como as decorações da escola e a vila Hogsmeade.

Quando estreia a série de ‘Harry Potter’?

A versão da HBO de "Harry Potter" terá o seu primeiro episódio lançado no dia 25 de dezembro. O resto dos capítulos será lançado de forma semanal entre janeiro e fevereiro.

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