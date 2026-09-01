O que está em alta na Netflix? 'Shrek' domina filmes e produções asiáticas lideram séries

Top 10 Netflix: ranking semanal reúne lançamentos, produções conhecidas e títulos que seguem conquistando espaço entre os assinantes brasileiros (DreamWorks/Divulgação)
Freelancer
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 14h46.
Os filmes e séries mais assistidos da Netflix no Brasil ganharam uma nova atualização. Na última semana, o suspense "O Homem que Sussurra" liderou o ranking de filmes, enquanto o drama romântico chinês "The Early Spring" ficou no primeiro lugar entre as séries.
"O Homem que Sussurra" lidera o ranking. O suspense estrelado por Robert De Niro, Adam Scott e Michelle Monaghan acompanha um pai que busca o filho sequestrado com a ajuda do próprio pai, um detetive aposentado que capturou um serial killer ligado ao caso. O filme chegou à Netflix na sexta-feira, 28.
"Shrek" ocupa a quarta posição e mostra a força dos clássicos da animação no catálogo. A franquia também aparece com "Shrek 2", em sétimo lugar, "Shrek para Sempre: O Capítulo Final", em nono, e "O Gato de Botas", em décimo. O último é um spin-off protagonizado pelo personagem Gato de Botas.
O gameplay estendido de GTA 6, lançado na Netflix na última quinta-feira, 27, também aparece entre os dez filmes mais vistos da plataforma.
Entre as séries, "The Early Spring" aparece na liderança. O drama romântico chinês acompanha uma nova funcionária e seu chefe, que precisam lidar com a rotina profissional enquanto escondem um relacionamento.
Em terceiro lugar está "A Morte da Esposa do Pastor", documentário sobre a morte de Mica Miller. A produção revisita o relacionamento dela com o pastor John-Paul e as circunstâncias que cercaram sua morte.
Já o reality brasileiro "Sua Mãe Te Conhece?" aparece em quarto lugar. Apresentado pela atriz Claudia Raia, o programa chegou à Netflix na última semana.
A produção coloca nove mães diante de situações envolvendo seus filhos, que participam de outro reality sem saber que estão sendo observados por elas. As mães disputam um prêmio de até R$ 1 milhão.