O que está em alta na Netflix? 'Shrek' domina filmes e produções asiáticas lideram séries

Os filmes e séries mais assistidos da Netflix no Brasil ganharam uma nova atualização. Na última semana, o suspense "O Homem que Sussurra" liderou o ranking de filmes, enquanto o drama romântico chinês "The Early Spring" ficou no primeiro lugar entre as séries.

Quais filmes estão no top 10 da Netflix?

"O Homem que Sussurra" lidera o ranking. O suspense estrelado por Robert De Niro, Adam Scott e Michelle Monaghan acompanha um pai que busca o filho sequestrado com a ajuda do próprio pai, um detetive aposentado que capturou um serial killer ligado ao caso. O filme chegou à Netflix na sexta-feira, 28.

"Shrek" ocupa a quarta posição e mostra a força dos clássicos da animação no catálogo. A franquia também aparece com "Shrek 2", em sétimo lugar, "Shrek para Sempre: O Capítulo Final", em nono, e "O Gato de Botas", em décimo. O último é um spin-off protagonizado pelo personagem Gato de Botas.

O gameplay estendido de GTA 6, lançado na Netflix na última quinta-feira, 27, também aparece entre os dez filmes mais vistos da plataforma.

Quais séries estão no top 10 da Netflix?

"The Early Spring" (2026) "Beauty in Black" (2026) "A Morte da Esposa do Pastor" (2026) "Sua Mãe Te Conhece?" (2026) "Meu Nome é Farah" (2026) "Outer Banks" (2026) "Sacrifício de Sangue" (2026) "O Mentalista" (2015) "Quatro Mãos, Duas Sonatas" (2026) "O Rato" (2026)

Entre as séries, "The Early Spring" aparece na liderança. O drama romântico chinês acompanha uma nova funcionária e seu chefe, que precisam lidar com a rotina profissional enquanto escondem um relacionamento.

Em terceiro lugar está "A Morte da Esposa do Pastor", documentário sobre a morte de Mica Miller. A produção revisita o relacionamento dela com o pastor John-Paul e as circunstâncias que cercaram sua morte.

Já o reality brasileiro "Sua Mãe Te Conhece?" aparece em quarto lugar. Apresentado pela atriz Claudia Raia, o programa chegou à Netflix na última semana.

A produção coloca nove mães diante de situações envolvendo seus filhos, que participam de outro reality sem saber que estão sendo observados por elas. As mães disputam um prêmio de até R$ 1 milhão.