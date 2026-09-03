Como 'A Odisseia' fez a Imax faturar US$ 457 milhões em bilheteria

'A Odisseia': dirigido por Nolan, ele foi o primeiro longa-metragem filmado inteiramente com câmeras Imax (Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 17h56.
"A Odisseia", novo filme de Christopher Nolan, se tornou um fenômeno de bilheteria e levou a Imax a um resultado histórico. O longa já arrecadou US$ 457 milhões em bilheteria mundial apenas nas salas Imax, tornando-se o filme de maior faturamento da história da empresa nesse formato.
O resultado superou com folga o recorde anterior, que pertencia a "Avatar", de 2009, com US$ 271 milhões em bilheteria Imax, sem correção pela inflação.
Uma das principais razões está no próprio formato utilizado por Nolan. "A Odisseia" foi o primeiro longa-metragem filmado inteiramente com câmeras Imax.
Normalmente, grandes produções utilizam a tecnologia Imax apenas em determinadas sequências. No caso do novo filme de Nolan, todo o longa foi registrado com as câmeras do formato.
Durante a produção, o diretor utilizou centenas de milhares de metros de filme, quantidade que, segundo a Imax, seria maior do que a distância entre Toronto e Nova York.
A procura pelo filme fez a Imax ampliar novamente a permanência de "A Odisseia" nas salas que exibem o formato 70mm.
O longa continuará em cartaz nos EUA nessas salas até 30 de setembro, levando sua permanência histórica para 11 semanas.
Existem apenas 41 salas Imax 70mm no mundo. Mesmo com a quantidade limitada de locais, elas já arrecadaram US$ 66 milhões com o filme, o equivalente a aproximadamente US$ 1,6 milhão por sala.
O desempenho do longa não se limita ao formato premium. "A Odisseia" já acumulou US$ 1,55 bilhão em bilheteria mundial.
O resultado fez o filme se tornar a maior bilheteria da carreira de Christopher Nolan, superando "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge", que arrecadou US$ 1,1 bilhão.
O longa também ultrapassou "Deadpool & Wolverine", de 2024, e se tornou o filme para maiores de 18 anos de maior bilheteria da história, superando os US$ 1,338 bilhão do filme da Marvel.
O filme acompanha Odisseu, rei de Ítaca, interpretado por Matt Damon, durante sua perigosa e aparentemente interminável viagem de volta para casa depois da Guerra de Troia.
O elenco ainda reúne Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal e John Leguizamo.
O desempenho de "A Odisseia" nas salas Imax mostra a força da produção em formatos de tela grande, especialmente em um filme concebido desde o início para aproveitar essa tecnologia.
Confira o trailer: