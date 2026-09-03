Como 'A Odisseia' fez a Imax faturar US$ 457 milhões em bilheteria

"A Odisseia", novo filme de Christopher Nolan, se tornou um fenômeno de bilheteria e levou a Imax a um resultado histórico. O longa já arrecadou US$ 457 milhões em bilheteria mundial apenas nas salas Imax, tornando-se o filme de maior faturamento da história da empresa nesse formato.

O resultado superou com folga o recorde anterior, que pertencia a "Avatar", de 2009, com US$ 271 milhões em bilheteria Imax, sem correção pela inflação.

Uma das principais razões está no próprio formato utilizado por Nolan. "A Odisseia" foi o primeiro longa-metragem filmado inteiramente com câmeras Imax.

Normalmente, grandes produções utilizam a tecnologia Imax apenas em determinadas sequências. No caso do novo filme de Nolan, todo o longa foi registrado com as câmeras do formato.

Durante a produção, o diretor utilizou centenas de milhares de metros de filme, quantidade que, segundo a Imax, seria maior do que a distância entre Toronto e Nova York.

Filme continuará em cartaz no Imax 70mm

A procura pelo filme fez a Imax ampliar novamente a permanência de "A Odisseia" nas salas que exibem o formato 70mm.

O longa continuará em cartaz nos EUA nessas salas até 30 de setembro, levando sua permanência histórica para 11 semanas.

Existem apenas 41 salas Imax 70mm no mundo. Mesmo com a quantidade limitada de locais, elas já arrecadaram US$ 66 milhões com o filme, o equivalente a aproximadamente US$ 1,6 milhão por sala.

A Odisseia também virou um fenômeno fora da Imax

O desempenho do longa não se limita ao formato premium. "A Odisseia" já acumulou US$ 1,55 bilhão em bilheteria mundial.

O resultado fez o filme se tornar a maior bilheteria da carreira de Christopher Nolan, superando "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge", que arrecadou US$ 1,1 bilhão.

O longa também ultrapassou "Deadpool & Wolverine", de 2024, e se tornou o filme para maiores de 18 anos de maior bilheteria da história, superando os US$ 1,338 bilhão do filme da Marvel.

Qual é a história de A Odisseia?

O filme acompanha Odisseu, rei de Ítaca, interpretado por Matt Damon, durante sua perigosa e aparentemente interminável viagem de volta para casa depois da Guerra de Troia.

O elenco ainda reúne Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal e John Leguizamo.

O desempenho de "A Odisseia" nas salas Imax mostra a força da produção em formatos de tela grande, especialmente em um filme concebido desde o início para aproveitar essa tecnologia.

Confira o trailer: