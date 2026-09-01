Protagonista de Reacher, Alan Ritchson fala sobre preparação para o papel: 'Destruí o meu corpo'

Alan Ritchson, protagonista de Reacher, precisou passar por uma cirurgia após submeter o corpo a uma rotina intensa de treinos para ganhar peso e interpretar o personagem. Em entrevista à GQ, o ator afirmou que ganhou cerca de 14 kg em oito meses e que o processo afetou sua saúde.

Ritchson contou que passou de 93 kg para 106 kg no período. Segundo ele, pouco mais da metade do peso adquirido seria massa muscular. O ator também afirmou que não utilizou esteroides nem testosterona para chegar ao físico exigido pelo papel.

“Eu destruí meu corpo”, disse Ritchson ao descrever a preparação.

O ator afirmou que não dava tempo suficiente para o organismo se recuperar entre os treinos e que continuava se exercitando mesmo quando sofria lesões.

O impacto apareceu após o fim da primeira temporada. “Quando terminei [a primeira temporada], precisei fazer uma cirurgia. Não conseguia respirar direito”, relatou.

Segundo o ator, exames de sangue indicaram que ele estava sem testosterona, o que, de acordo com seu relato, teria ocorrido em razão do excesso de treinamento. Um médico então recomendou terapia de reposição de testosterona.

Ritchson disse que o tratamento permitiu manter com mais facilidade o porte físico conquistado para a série. Atualmente, afirmou que seus treinos são mais curtos e intensos, com duração de cerca de 30 minutos por dia.

Apesar da importância dada ao tamanho de Reacher, o ator disse que considera a personalidade do personagem mais relevante para a construção do papel. Para ele, o senso de humor sarcástico e a inteligência do protagonista são elementos que dão profundidade ao personagem.

"Não há dúvida que as pessoas dão muita importância ao seu tamanho, mas, para mim, o personagem é muito mais do que isso. A essência dele está, na verdade, em seu senso de humor sarcástico, que é incrivelmente divertido de interpretar. Ele é um cara inteligente e não tem medo de ser espertinho. Esse humor é o que dá profundidade a ele como personagem e também mantém o público entretido", disse.

A quarta temporada de Reacher está em andamento. Após a estreia com três episódios simultâneos, a série passou a lançar um capítulo por semana, às quartas-feiras, até 16 de setembro.

Quando estreia o sexto episódio da 4ª temporada de 'Reacher'?

O sexto episódio da quarta temporada de "Reacher" estreia nesta quarta-feira, 2, no Prime Video. No Brasil, o capítulo estará disponível a partir das 4h, pelo horário de Brasília.

A temporada começou em 12 de agosto, com três episódios disponibilizados de uma vez. Desde então, a plataforma passou a lançar um novo capítulo por semana, sempre às quartas-feiras.

A quarta temporada terá oito episódios. Depois do sexto capítulo, ainda serão lançados o sétimo, em 9 de setembro, e o oitavo, que encerra a temporada, em 16 de setembro.

Qual é a trama da quarta temporada?

A nova fase acompanha Jack Reacher, interpretado por Alan Ritchson, após um encontro inesperado com um estranho no metrô. A situação coloca o protagonista no centro de uma trama envolvendo segredos de Estado e adversários ligados aos mais altos escalões do poder.

A história é baseada em "Amanhã Será Outro Dia", 13º livro da série literária de Lee Child. Na trama original, um encontro aparentemente casual no metrô desencadeia uma sequência de acontecimentos que coloca Reacher diante de uma conspiração perigosa.

Quem está no elenco?

Alan Ritchson retorna como Jack Reacher, protagonista e produtor executivo da série. A nova temporada também apresenta vários personagens inéditos. Sydelle Noel interpreta a detetive Tamara Green, enquanto Christopher Rodriguez-Marquette vive o policial Jacob Merrick.

Kevin Corrigan interpreta o detetive Docherty, parceiro de Tamara, e Kevin Weisman assume o papel do jornalista Russell Plum.

O núcleo político fica por conta de Marc Blucas como John Sampson e Kathleen Robertson como Elsbeth Sampson, esposa do congressista.

A produção ainda conta com Agnez Mo como Lila Hoth e Anggun como Amisha Hoth, mãe e filha que possuem uma ligação importante com a conspiração central.