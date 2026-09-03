Bienal do Livro 2026: 6 lançamentos de ficção para ficar de olho

A Bienal do Livro de São Paulo 2026 chega cercada por grandes nomes da literatura e uma safra de lançamentos capaz de agradar diferentes perfis de leitores. Entre suspense, fantasia, romantasia e ficção científica, alguns títulos chegam ao evento com expectativa especial.

A 28ª edição da Bienal Internacional do Livro acontece de 4 a 13 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Segundo a Câmara Brasileira do Livro, a edição terá 269 expositores, cerca de 350 autores nacionais e internacionais e expectativa de receber mais de 700 mil visitantes.

'A Estranha na Cama', de Raphael Montes

Um dos lançamentos mais comentados da Bienal é "A Estranha na Cama", novo romance de Raphael Montes. O livro marca a estreia do escritor no thriller erótico e acompanha Laura e Diego, um casal que decide abrir o relacionamento por uma noite. A experiência toma um rumo inesperado quando a terceira pessoa envolvida na situação morre.

A narrativa é construída a partir de depoimentos dados à polícia, colocando diferentes versões dos acontecimentos em confronto. O recurso cria uma investigação sobre o que realmente aconteceu naquela noite e sobre quais personagens estão dizendo a verdade.

O livro também já tem uma adaptação cinematográfica em desenvolvimento pela Netflix, com Paolla Oliveira e Bella Campos no elenco e direção de Esmir Filho.

Montes participa da programação da Bienal do Livro 2026 na sexta-feira, 4 de setembro, às 19h30, em um encontro dedicado ao novo romance, e no dia 12, sábado, para uma sessão de autógrafos, ambos na Arena Cultural.

'Deusa de Fúria', de FML Pepper

A fantasia e a romantasia também ganham espaço entre os lançamentos de destaque. FML Pepper chega à Bienal com "Deusa de Fúria", terceiro volume da série "Deusas de Unyan".

A autora é considerada uma das precursoras da romantasia no Brasil, gênero que combina elementos de fantasia com histórias de romance e ganhou grande espaço entre leitores nas redes sociais. O novo livro faz parte de uma saga que reúne deuses, paixões e conflitos em um universo fantástico.

Pepper participa de uma sessão de autógrafos na Bienal do Livro 2026 no sábado, 5, às 16h, no estande A80.

'O Veneno da Víbora', de Carol Façanha

Para quem acompanha fantasia sombria, "O Veneno da Víbora", de Carol Façanha, chega como um dos títulos para ficar de olho.

O livro encerra a trilogia Corte Viperina, universo marcado por intrigas, criaturas híbridas e elementos de fantasia sombria. Como volume final, a expectativa fica concentrada nos desdobramentos das relações e dos conflitos apresentados nos livros anteriores.

Façanha participa de uma sessão de autógrafos na Bienal do Livro 2026 no sábado, 5, às 15h, no estande da Editora Sunbee.

'Flauta de Bambu', de Giu Yukari Murakami

"Flauta de Bambu", de Giu Yukari Murakami, aposta em uma combinação pouco explorada na literatura fantástica: a cultura nipo-brasileira e o imaginário amazônico.

A protagonista é Aiko, uma adolescente nipo-brasileira que vive no Pará e embarca em uma jornada ligada às memórias de sua avó. A aventura envolve folclore, criaturas fantásticas e elementos da cultura japonesa, além de temas como bullying, conflitos familiares e pertencimento.

Em entrevista ao Entretetizei, Murakami explicou que a própria experiência foi determinante para a criação do universo. "Percebi que não existe separação quando existe intersecção", disse a autora ao falar sobre a combinação entre suas referências japonesas e sua vivência amazônica.

A autora também utiliza a pororoca como uma metáfora para esse encontro de identidades. "As águas não se anulam, mas passam a coexistir em um novo estado de movimento ou 'pertencimento'", afirmou.

Murakami participa de uma sessão de autógrafos na Bienal do Livro 2026 na segunda-feira, 7, às 14h; na terça-feira, 8, às 10h; e na quarta-feira, 9, às 14h, no estande da Rocco.

'Cabeça na Nuvem', de Renan Carvalho

A ficção científica juvenil aparece com "Cabeça na Nuvem", de Renan Carvalho. A história acompanha Max, um garoto que possui a chamada consciência S, uma habilidade rara que permite reprogramar a Nuvem, um universo digital onde tudo pode acontecer.

O conflito começa quando Patrono, programa responsável por administrar esse mundo virtual, entra em colapso e assume a forma de um vilão. Milhões de crianças ficam presas na Nuvem, incluindo o irmão mais novo de Max.

Para tentar resgatá-las, o protagonista se junta a Joana, Danilo, Balu e Kim. Dentro do universo digital, o grupo assume identidades de heróis e enfrenta os desafios impostos por Patrono.

Carvalho participa de uma sessão de autógrafos na Bienal do Livro 2026 no sábado, 5, às 17h, no estande da Editora Planeta.

'Feitos de Trevas & Tormentos', de Mari Vieira e Vilto Reis

O terror fantástico também aparece entre as apostas da Bienal com "Feitos de Trevas & Tormentos", escrito por Mari Vieira e Vilto Reis.

A história leva os leitores para uma Universidade dos Vampiros que possui uma regra particular: seus estudantes não se matriculam. Eles são capturados.

A trama acompanha uma competição envolvendo famílias de vampiros e humanos marcados para participar de uma caçada. A premissa combina horror, fantasia e uma ambientação universitária, colocando os personagens diante de uma disputa pela própria sobrevivência.

Os autores participam de uma sessão de autógrafos na Bienal do Livro 2026 no sábado, 12, às 15h, no estande da editora Flyve.