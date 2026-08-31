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Maior crossover da Disney, Kingdom Hearts vai ganhar série no Disney+

Franquia lançada nos videogames em 2002 mistura personagens próprios com nomes como Mickey, Donald, Pateta e Woody

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14h06.

Última atualização em 31 de agosto de 2026 às 14h12.

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O Disney+ confirmou durante a D23 a produção de uma série de Kingdom Hearts, franquia de jogos que reúne personagens originais da Square Enix com nomes e universos da Disney. A adaptação será produzida em formato de anime e contará com a participação de Tetsuya Nomura, criador da série de games, no desenvolvimento do projeto.

O anúncio faz parte das novidades apresentadas pela Disney durante a D23, evento usado pela companhia para divulgar produções de suas diferentes marcas. A programação também trouxe atualizações de títulos anunciados anteriormente, entre eles "Os Incríveis 3"e "X-Men".

Segundo o Disney+, a produção não será uma adaptação direta da história dos jogos: a proposta é apresentar uma narrativa inédita ambientada no universo de Kingdom Hearts. O projeto será desenvolvido em colaboração com a equipe criativa da Square Enix, empresa responsável pela franquia nos videogames.

Ayo Davis, presidente da Disney Kids & Family, afirmou durante o anúncio que a equipe trabalha em contato com Nomura para transportar o universo dos games para outro formato. Segundo a executiva, a intenção é oferecer aos fãs uma nova forma de acompanhar o mundo apresentado ao longo da série de jogos.

A confirmação leva Kingdom Hearts para uma produção seriada após mais de duas décadas de presença nos videogames, onde a franquia combina personagens próprios com propriedades da Disney.

Como funciona o universo de "Kingdom Hearts"?

Lançado originalmente em 2002, Kingdom Hearts acompanha Sora, personagem que recebe a Keyblade, arma em formato de chave usada no confronto contra criaturas associadas às forças das trevas. A partir desse ponto, o protagonista viaja por diferentes mundos e encontra personagens de outras propriedades incorporadas à franquia.

Essa estrutura permitiu que os jogos reunissem personagens como Mickey, Donald, Pateta, Malévola, Ursula, Jack Skellington, Tio Patinhas, Grilo Falante, Gênio e Mushu. Os títulos também incorporaram cenários e personagens de filmes como Hércules, Alice no País das Maravilhas e Toy Story.

A franquia funciona, desde sua origem, como um crossover, encontro de personagens e universos de propriedades diferentes, entre criações da Square Enix e produções da Disney. Esse formato permite que Sora e outros protagonistas atravessem mundos baseados em diferentes filmes enquanto a narrativa principal dos jogos avança.

Entre os próximos conteúdos previstos para os games está o universo de Viva — A Vida é uma Festa. A Disney, porém, não informou quais personagens, filmes ou mundos dos jogos estarão presentes na série do Disney+.

Até o momento, também não foram divulgados detalhes sobre número de episódios, elenco de vozes ou data de estreia da produção.
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