'Hope': o filme coreano que pode ser o novo ‘Parasita’

O cinema sul-coreano pode ganhar mais um grande destaque internacional com “Hope - O Primeiro Impacto”, novo filme de Na Hong-jin, diretor de “O Lamento” e “O Caçador”. O longa chamou atenção pelo tamanho do lançamento planejado nos Estados Unidos, onde chegará a cerca de 1.500 cinemas a partir de 9 de setembro.

A dimensão da estreia fez “Hope” ser comparado a “Parasita” em Hollywood, já que será o lançamento mais amplo de um filme em língua coreana nos Estados Unidos desde o vencedor do Oscar de Melhor Filme.

O filme será lançado pela Neon, mesma distribuidora responsável por “Parasita” nos Estados Unidos. Antes da estreia ampla, “Hope” também terá sessões antecipadas em formatos premium, incluindo Dolby, 4DX, ScreenX, Barco HDR, D-BOX e Dolby Atmos.

Segundo a Variety, algumas dessas sessões já registravam forte procura em cidades como Nova York, Los Angeles, Chicago, Austin e San Francisco.

Filme terá estreia no Brasil em outubro

No mercado brasileiro, “Hope - O Primeiro Impacto” tem estreia oficial prevista para 30 de outubro de 2026 nos cinemas. As pré-vendas e a disponibilização dos ingressos devem acontecer gradualmente pelas redes exibidoras e plataformas de bilheteria conforme a data de lançamento se aproximar.

Antes da chegada oficial aos cinemas, o público brasileiro também poderá conferir o longa durante a MubiFest, em São Paulo.

A programação do festival prevê duas sessões de “Hope” no Centro Cultural São Paulo. A primeira acontece em 12 de setembro de 2026, às 14h10, na Sala Lima Barreto. A segunda está marcada para 13 de setembro, às 17h, na Sala Paulo Emílio.

As duas salas ficam no Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, 1000, na região da Liberdade, em São Paulo.

Confira o trailer:

Sobre o que é 'Hope - O Primeiro Impacto'?

A trama se passa na remota vila costeira de Hope Harbor, na Coreia do Sul, onde uma criatura misteriosa começa a causar tumulto entre os moradores.

A polícia passa a investigar a presença do animal e tenta acompanhar seus rastros. No entanto, um grupo de caçadores que participa da busca acaba se tornando sua presa involuntária, dando início a uma sequência de acontecimentos cada vez mais perigosos.

O conflito cresce até assumir proporções cósmicas, transformando a investigação em uma luta pela sobrevivência dos habitantes da região.

Na Hong-jin retorna ao cinema após dez anos

“Hope” marca o retorno de Na Hong-jin aos longas-metragens depois de um intervalo de dez anos. O diretor ficou conhecido por filmes como “O Lamento” e “O Caçador”, produções que ajudaram a estabelecer seu nome entre os principais cineastas do cinema sul-coreano contemporâneo.

O novo trabalho foi apresentado no Festival de Cannes e se tornou um dos filmes de gênero mais comentados do festival. A Variety também destacou a produção pelas sequências de ação, classificando-as entre os trabalhos visualmente mais impressionantes do ano.