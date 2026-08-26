Disney amplia o 'Disney+ Benefícios' após alto impacto em retenção e engajamento em sua 1ª fase

O Disney+ anunciou nesta quarta-feira, 26, a ampliação no Brasil do Disney+Benefícios, programa que transforma a assinatura em um programa contínuo de vantagens, experiências exclusivas e benefícios no dia a dia dos usuários.

A partir de agora, a plataforma passa a reunir Mercado Livre, Renner e McDonald’s em uma rede de parceiros que já inclui Spotify, 99, 99Food e Cinemark, com descontos em comércio eletrônico, moda, alimentação, mobilidade e serviços digitais.

O movimento expande a atuação comercial da assinatura para além do catálogo de filmes, séries e transmissões. Por meio do Disney+ Benefícios, clientes recebem descontos, ofertas e experiências de empresas parceiras. Segundo a Disney, os primeiros resultados do programa apontam efeito sobre dois indicadores acompanhados pelo serviço: permanência dos clientes e consumo de conteúdo dentro da plataforma.

“Quando lançamos o programa, tínhamos um objetivo muito claro: oferecer aos assinantes benefícios que fossem além do ecossistema digital, fora da tela. Começamos com alguns parceiros e, ao mensurar os resultados, vimos um impacto muito positivo tanto na retenção dos assinantes quanto no engajamento”, afirmou Juliana Oliveira, Vice Presidente de Direct to Consumer do Disney+ Brazil na The Walt Disney Company Brasil, em exclusividade à EXAME.

Segundo a executiva, assinantes que utilizam o programa de benefícios tendem a consumir mais conteúdo dentro da plataforma do que clientes que não fazem uso das ofertas. A companhia não informou taxas de retenção, variação no consumo ou número de usuários que já resgataram benefícios. Mas Juliana ressaltou que os resultados da primeira fase estão acima das projeções internas.

“Vimos um impacto bastante relevante nos dois indicadores, tanto na retenção dos assinantes quanto no engajamento. Quem utiliza o programa de benefícios tende a consumir mais conteúdos dentro da plataforma do que quem não utiliza, o que é outro indicador muito positivo para nós. Nesta primeira fase, os resultados estão superando nossas expectativas”, disse Juliana.

A lógica conecta uma despesa recorrente com entretenimento a vantagens que podem ser utilizadas em outras categorias de consumo. Para a Disney, isso é uma tática para estreitar os laços com os assinantes e elevar sua base. Do lado das empresas parceiras, o programa funciona como canal de exposição, distribuição de ofertas e, em alguns casos, aquisição de clientes.

Esse modelo aparece, por exemplo, na parceria com o Spotify. O benefício dá aos assinantes elegíveis três meses de Spotify Premium (Os três meses gratuitos são destinados aos assinantes do Disney+ que nunca tiveram Spotify Premium. Ex-assinantes elegíveis do Spotify Premium podem resgatar dois meses gratuitos). Segundo a Disney, o período promocional pode funcionar como porta de entrada para que parte desses usuários passe a pagar pelo serviço depois do fim da oferta.

“As marcas ganham exposição e também se beneficiam da associação com uma marca forte como a Disney. Em muitos casos, a parceria também pode aumentar o alcance e funcionar como uma estratégia de aquisição de clientes”, afirmou Juliana Oliveira. “No longo prazo, essa pode ser uma estratégia de aquisição para o Spotify e para outros parceiros.”

Benefícios viram ferramenta de retenção para o Disney+

Juliana Oliveira, vice Presidente Direct to Consumer do Disney+ Brazil na The Walt Disney Company Brasil (Disney/Divulgação)

A nova fase do programa de benefícios ocorre em um mercado baseado em assinaturas mensais, no qual a permanência do cliente interfere diretamente na geração de receita recorrente. Para alcançar bons resultados de maneira inteligente, a companhia usou pesquisas de mercado para definir quais categorias entram no programa. Segundo Juliana, nessa atualização do Disney+Benefícios, dados sobre os hábitos dos assinantes identificaram demanda por mobilidade e alimentação. A primeira categoria levou ao acordo com a 99; a segunda passou a incluir o McDonald’s.

“Temos estudos de mercado para entender quais benefícios interessam aos assinantes e, com base nisso, fazemos esse mapeamento. Identificamos, por exemplo, um interesse grande por mobilidade, porque nossos assinantes utilizam bastante aplicativos desse segmento.”

A seleção de parceiros pode ocorrer por iniciativa da própria Disney ou das empresas interessadas no programa. A companhia afirma que procura marcas identificadas nos estudos de consumo, enquanto empresas também entram em contato após conhecerem a iniciativa. O modelo comercial não segue uma única estrutura e pode mudar de acordo com o parceiro.

“Geralmente, a empresa oferece algum benefício que seja realmente atrativo e gere interesse dos assinantes em utilizá-lo. Em contrapartida, damos bastante visibilidade a esses benefícios, promovendo-os dentro do nosso ecossistema”, afirmou a executiva.

A Disney também analisa o valor econômico das ofertas para o assinante. A empresa não divulgou uma estimativa média de economia por cliente, mas acompanha quanto os usuários podem economizar ao considerar o conjunto de benefícios. Segundo Juliana, a definição das promoções considera a capacidade de cada desconto, pré-venda ou vantagem de gerar resgates.

Mercado Livre, Renner e McDonald’s ampliam categorias de consumo

Com o Mercado Livre, os assinantes recebem 20% de desconto em produtos selecionados de "Toy Story 5" disponíveis em uma página da campanha. A promoção tem validade até 2 de novembro de 2026, de acordo com a disponibilidade de cupons e as regras da oferta.

Na Renner, o benefício começou em 31 de julho. Os assinantes podem resgatar, uma vez por mês, um cupom de 10% de desconto para compras acima de R$ 179 no site da varejista. A condição permanece prevista até 31 de janeiro de 2027 para itens elegíveis vendidos e entregues pela empresa.

No McDonald’s, a parceria prevê desconto mensal de 30% no aplicativo do Méqui para pedidos a partir de R$ 15, com abatimento limitado a R$ 30 por compra. O cupom poderá ser utilizado nas modalidades Peça e Retire e McDelivery. O material fornecido pela Disney não informa a data de início da oferta e prevê disponibilidade até 31 de dezembro de 2026.

Os parceiros ganham visibilidade junto aos assinantes por meio dos canais do Disney+ Benefícios. Renner e McDonald’s trabalham com resgates mensais, enquanto a ação com o Mercado Livre está vinculada a uma campanha com produtos selecionados e prazo definido.

“Há o ganho de associação de marca, de visibilidade e também a possibilidade de criar uma porta de entrada para que nossos assinantes passem a consumir mais produtos ou serviços de parceiros como Renner e McDonald’s", explicou a VP de Direct to Consumer do Disney+ Brazil.

O programa também opera fora do Brasil. De acordo com Juliana, a iniciativa já foi lançada nos Estados Unidos e em outros mercados, e as equipes brasileiras mantêm contato com escritórios de outras regiões para acompanhar formatos de benefícios e parcerias que possam ser aplicados localmente.

Para acessar as ofertas, o cliente precisa entrar na página do Disney+ Benefícios e fazer login, acesso à conta por meio de credenciais, com o mesmo e-mail vinculado à assinatura. As regras de resgate, períodos de validade e critérios de elegibilidade são definidos para cada campanha.

Com o programa, a Disney passa a usar descontos e ofertas de parceiros como parte da operação de retenção e engajamento do Disney+, enquanto Mercado Livre, Renner, McDonald’s e outras empresas recebem um canal para exposição e aquisição de consumidores dentro da base do serviço.