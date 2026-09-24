O que as novas cenas de 'Vingadores: Ultimato Encore' significam para o futuro da Marvel?

Sete anos depois de encerrar uma das maiores fases da história do cinema de super-heróis, "Vingadores: Ultimato" volta aos cinemas nesta semana com uma nova função dentro do Universo Cinematográfico da Marvel. As cenas adicionadas em "Vingadores: Ultimato Encore" retomam personagens, conceitos e imagens do passado para preparar o público para a próxima grande ameaça do MCU.

E o recado é simples e direto: o final da Saga do Infinito ainda tem consequências. A nova versão mantém praticamente intacta a história apresentada em 2019, mas acrescenta sequências que conectam o encerramento de Steve Rogers, a trajetória de Loki, o colapso do multiverso e a chegada do Doutor Destino. O material funciona como uma ponte para "Vingadores: Doutor Destino", que estreia no dia 17 de dezembro.

Atenção! Este texto contém spoilers de 'Vingadores: Ultimato Encore'

O final de Steve Rogers ganha outro significado

No final original de "Vingadores: Ultimato", Steve Rogers retorna ao passado para viver ao lado de Peggy Carter. Depois de entregar o escudo a Sam Wilson, o personagem finalmente consegue deixar para trás a vida de batalhas e ter o futuro que sempre desejou.

"Ultimato Encore" interrompe essa sensação de encerramento. Durante a dança entre Steve e Peggy, a campainha toca. Steve se esconde e Peggy abre a porta. Do outro lado está Loki, interpretado por Tom Hiddleston, depois dos acontecimentos de sua série.

A cena dura apenas alguns segundos, mas muda a leitura daquele momento. A vida de Steve no passado deixa de ser apresentada como um ponto final completamente isolado e passa a fazer parte de uma história maior envolvendo diferentes linhas temporais e realidades.

A presença de Loki também reforça a importância que a Marvel passou a dar à Autoridade de Variância Temporal e às ramificações criadas pelas viagens no tempo.

O multiverso chegou ao ponto de ruptura

A primeira cena pós-créditos aprofunda a ideia de que o multiverso está rompendo. A AVT, formada por Mobius, OB e Ms. Minutes, aparece acompanhando os acontecimentos do multiverso quando começam a surgir registros de incursões entre diferentes Terras.

Uma delas envolve o Universo 10005, associado aos X-Men dos filmes da Fox, e o Universo 1127. Em seguida, outras incursões começam a aparecer em sequência.

O número cresce rapidamente, chegando a centenas e depois milhares de ocorrências. A conclusão de OB é direta: o multiverso entrou em colapso.

Essa informação é importante porque transforma as incursões de um conceito restrito a algumas histórias da Marvel em uma ameaça de escala universal. O problema deixou de ser uma possibilidade distante e passou a afetar diversas realidades simultaneamente.

Doutor Destino entra diretamente na história

A segunda cena pós-créditos aproxima ainda mais "Ultimato Encore" do futuro do MCU.

Bruce Banner aparece em uma instalação secreta, onde registra seus experimentos enquanto tenta encontrar uma maneira de controlar definitivamente sua transformação no Hulk. Então, Doutor Destino aparece no local.

Interpretado por Robert Downey Jr., o personagem não é mostrado completamente na sequência. Sua presença é indicada pela energia verde de sua magia. Destino diz que foi até ali para buscar Banner, e os dois entram em confronto. Ao final, os personagens desaparecem, aparentemente transportados para outro lugar.

A cena coloca um dos heróis mais importantes do MCU diante do principal personagem do próximo conflito. Isso significa que a ameaça de Destino já está interferindo diretamente na vida dos personagens que sobreviveram à Saga do Infinito.

A ligação da cena com "Homem-Aranha: Um Novo Dia" também indica que o prenúncio do novo arco pode atravessar diferentes núcleos do MCU.

Sai Tony Stark, entra Doutor Destino

A terceira cena pós-crédito carrega um simbolismo para os fãs de Vingadores. "Vingadores: Ultimato" terminava sem uma cena pós-créditos tradicional. Em seu lugar, o público ouvia o som do martelo de Tony Stark construindo a primeira armadura de Homem de Ferro, uma referência direta ao início do MCU em 2008.

"Ultimato Encore" reaproveita esse mesmo recurso. A cada uma das três batidas do martelo, o público vê imagens de Doutor Destino forjando sua própria máscara. O último momento revela o rosto do vilão.

A mudança funciona como o anúncio de uma nova era: o som que durante anos esteve associado ao nascimento do Homem de Ferro agora mostra quem é Doutor Destino.

O que isso significa para 'Vingadores: Doutor Destino'?

Portanto, as novas cenas deixam três elementos claros:

O primeiro é que o multiverso está em ruptura. As incursões envolvendo diferentes Terras sugerem que a crise não está concentrada em uma única realidade.

O segundo é a importância da AVT. Depois dos acontecimentos de "Loki", a organização passa a funcionar como uma espécie de observadora do colapso das diferentes realidades.

Doutor Destino não é apenas um novo antagonista. "Ultimato Encore" o coloca em paralelo com Tony Stark, introduz sua presença diretamente na história de Bruce Banner e o associa visualmente ao futuro do MCU.

Isso também explica a escolha de revisitar justamente "Ultimato". O filme representa o encerramento de uma era. Ao adicionar novas cenas, a Marvel transforma esse encerramento em ponto de partida para outra história.

A Marvel está reabrindo o final da Saga do Infinito

"Vingadores: Ultimato" foi construído para dar uma sensação de conclusão. Tony Stark morreu, Steve Rogers se aposentou e os Vingadores originais deixaram de ocupar o centro do MCU.

"Ultimato Encore" preserva esses acontecimentos, mas mostra que suas consequências ainda estão longe de terminar. Os desdobramentos desse novo capítulo serão explorados em dezembro, quando "Vingadores: Doutor Destino" chegar aos cinemas.

Confira o trailer de 'Vingadores: Doutor Destino'