'Adão Negro': filme da DC com Dwayne Johnson chega à Netflix nesta semana

O anti-herói da DC está chegando ao streaming. "Adão Negro", filme estrelado por Dwayne Johnson, estreia na Netflix nesta sexta-feira, 25. Lançado originalmente nos cinemas em 2022, o longa acompanha a trajetória do personagem e sua chegada ao mundo moderno após milhares de anos preso.

A trama acompanha Teth-Adam, personagem que recebe poderes dos antigos deuses e permanece aprisionado durante quase 5.000 anos. Após ser libertado em Kahndaq, ele passa a enfrentar os desafios do mundo moderno, utilizando seus poderes de acordo com sua própria visão de justiça.

A movimentação chama a atenção da Sociedade da Justiça, grupo formado por heróis que tenta conter Adão Negro. Entre os integrantes apresentados no filme estão Gavião Negro, Senhor Destino, Ciclone e Esmaga-Átomo.

Qual é o elenco do filme?

Dwayne Johnson assume o papel principal e também atua como produtor do longa. O elenco conta ainda com Aldis Hodge, como Gavião Negro, e Pierce Brosnan, como Senhor Destino.

Também participam Noah Centineo, Sarah Shahi, Quintessa Swindell, Marwan Kenzari e Bodhi Sabongui. A direção é de Jaume Collet-Serra.

Filme marcou a estreia do personagem no cinema

"Adão Negro" levou ao cinema uma versão do personagem criado pela DC Comics, originalmente apresentado nas histórias de "Shazam!". A produção coloca o anti-herói no centro da narrativa e amplia a presença da Sociedade da Justiça no universo cinematográfico da DC.

A passagem de "Adão Negro" pelos cinemas terminou com uma arrecadação mundial de US$ 393,45 milhões. Desse total, US$ 168,1 milhões vieram do mercado doméstico, enquanto os mercados internacionais responderam por US$ 225,3 milhões. No Brasil, a produção acumulou US$ 15,3 milhões em bilheteria.

O filme ficou em 15º lugar entre as maiores bilheterias de 2022, segundo dados do Box Office Mojo.

No Rotten Tomatoes, "Adão Negro" tem atualmente 39% de aprovação da crítica, calculada a partir de 306 avaliações. Entre o público, o índice chega a 87%, considerando mais de 5 mil avaliações verificadas.