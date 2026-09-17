Qual é a ordem cronológica dos filmes dos 'Vingadores'?

RESUMO | A ordem dos filmes dos Vingadores começa com “Os Vingadores” (2012) e segue por “Era de Ultron” (2015), “Guerra Infinita” (2018) e “Ultimato” (2019). A saga continuará com “Vingadores: Doutor Destino”, previsto para 2026, e “Vingadores: Guerras Secretas”, para 2027.

Os filmes dos Vingadores acompanham algumas das maiores batalhas do Universo Cinematográfico da Marvel. Ao longo da saga, os heróis enfrentam ameaças que ultrapassaram seus próprios mundos e colocaram o destino da Terra em risco.

Para quem deseja rever os longas ou conhecer a trajetória da equipe, seguir a ordem de lançamento é uma maneira prática de acompanhar a evolução da história. Já a ordem cronológica ajuda a localizar os acontecimentos dentro da linha do tempo do universo.

1. 'Os Vingadores' (2012)

O primeiro filme da equipe apresenta a união de Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro. A iniciativa de Nick Fury reúne os heróis para enfrentar uma ameaça que chega à Terra.

Loki lidera a invasão de Nova York com o apoio de forças alienígenas. O confronto estabelece a equipe como uma das principais forças de defesa do planeta.

2. 'Vingadores: Era de Ultron' (2015)

Na segunda aventura, os Vingadores enfrentam Ultron, uma inteligência artificial criada a partir de um projeto desenvolvido por Tony Stark e Bruce Banner.

A ameaça coloca a equipe diante de decisões sobre tecnologia, responsabilidade e os riscos de tentar proteger a humanidade por meio de sistemas autônomos.

O filme também apresenta personagens como Wanda Maximoff, Pietro Maximoff e Visão, que passam a fazer parte da história do MCU.

3. 'Vingadores: Guerra Infinita' (2018)

Thanos assume o centro da trama ao buscar as Joias do Infinito. Com elas, o vilão pretende reunir poder suficiente para executar seu plano em escala universal.

Os Vingadores se juntam a outros heróis, incluindo integrantes dos Guardiões da Galáxia e Doutor Estranho, para impedir o avanço do titã.

O longa termina com acontecimentos que conduzem diretamente à conclusão da Saga do Infinito.

4. 'Vingadores: Ultimato' (2019)

A história começa após os acontecimentos de "Vingadores: Guerra Infinita". Os heróis sobreviventes precisam lidar com as consequências do plano de Thanos e encontrar uma maneira de reverter a situação.

A produção reúne diferentes personagens do MCU em uma missão que envolve viagens no tempo e momentos decisivos para o futuro do universo.

Com o lançamento em 2019, "Vingadores: Ultimato" encerrou a principal narrativa construída ao longo das três primeiras fases do MCU.

O que vem depois de 'Ultimato'?

A Marvel continua expandindo seu universo compartilhado com novos filmes e personagens. Entre os próximos projetos anunciados estão "Vingadores: Doutor Destino", previsto para 17 de dezembro de 2026, e "Vingadores: Guerras Secretas", com lançamento previsto para 17 de dezembro de 2027.

Em "Doutor Destino", os heróis da Marvel se reúnem para enfrentar o Doutor Destino, vivido por Robert Downey Jr., um dos principais vilões dos quadrinhos da editora. O filme prepara o terreno para "Guerras Secretas", que vai ampliar o conflito para uma escala multiversal e encerrar a Saga do Multiverso.

Confira o trailer de "Vingadores: Doutor Destino"

Qual é a ordem de lançamento dos filmes dos Vingadores?

A ordem de lançamento é “Os Vingadores” (2012), “Vingadores: Era de Ultron” (2015), “Vingadores: Guerra Infinita” (2018) e “Vingadores: Ultimato” (2019).

Quem faz parte da formação original dos Vingadores nos cinemas?

Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro formam a equipe reunida por Nick Fury em “Os Vingadores”. No primeiro filme, os heróis enfrentam Loki e uma invasão alienígena em Nova York.

Quais serão os próximos filmes dos Vingadores?

“Vingadores: Doutor Destino” está previsto para 17 de dezembro de 2026, e “Vingadores: Guerras Secretas”, para 17 de dezembro de 2027. Os filmes devem dar continuidade à Saga do Multiverso.

Quem interpreta o Doutor Destino no novo filme dos Vingadores?

Robert Downey Jr. interpreta o Doutor Destino em “Vingadores: Doutor Destino”. O personagem é apresentado como um dos principais vilões dos quadrinhos da Marvel.