O que você precisa saber antes de ver a nova versão de 'Vingadores: Ultimato Encore'?

'Vingadores: Ultimato Encore': nova versão do longa chega aos cinemas em setembro com material inédito e novidades ligadas ao próximo filme dos Vingadores (Reprodução / Marvel Studios)
Freelancer
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08h02.
Sete anos depois de chegar aos cinemas, "Vingadores: Ultimato" está de volta às telonas. A nova edição, chamada "Vingadores: Ultimato Encore", chega aos cinemas brasileiros em 24 de setembro com material adicional e uma conexão direta com o próximo filme da equipe.
A história principal continua sendo a mesma produção lançada em 2019. A diferença está no conteúdo acrescentado ao relançamento, que foi pensado para preparar o público para "Vingadores: Doutor Destino", previsto para dezembro.
Por isso, quem pretende rever o longa precisa prestar atenção a alguns detalhes antes de escolher a sessão.
"Encore" é o nome dado pela Marvel à nova apresentação de "Vingadores: Ultimato" nos cinemas.
O longa original tinha cerca de três horas de duração. A nova edição acrescenta mais quatro minutos ao filme.
A Marvel confirmou que o relançamento terá uma prévia exclusiva de "Vingadores: Doutor Destino", filme que chega aos cinemas em dezembro. Sessões em IMAX e nas salas certificadas Infinity Vision terão ainda uma prévia adicional.
Para entender o retorno do filme, é preciso lembrar onde o Universo Cinematográfico Marvel estava em 2019.
Depois dos acontecimentos de "Vingadores: Guerra Infinita", Thanos consegue reunir as Joias do Infinito e elimina metade da vida existente no universo.
Os Vingadores sobreviventes passam cinco anos tentando lidar com as consequências do estalo. A chegada de Scott Lang, o Homem-Formiga, apresenta uma possibilidade para reverter o desastre. A equipe então desenvolve uma forma de viajar pelo tempo e recuperar as Joias antes que Thanos possa utilizá-las.
Esse plano leva ao confronto final contra o vilão e encerra a chamada Saga do Infinito, além de marcar despedidas importantes para personagens como Tony Stark, Natasha Romanoff e Steve Rogers.
A ligação com o próximo filme dos Vingadores é um dos principais motivos para o relançamento.
Joe Russo, que dirigiu "Vingadores: Ultimato" ao lado de Anthony Russo e também está à frente de "Vingadores: Doutor Destino", afirmou, em entrevista ao Fandango, que existe uma progressão entre as duas histórias. Segundo o diretor, rever "Ultimato" ajuda a acompanhar a narrativa do novo filme.
"Primeiro, se você quiser se divertir muito torcendo, gritando e revivendo todas as emoções que sentiu da primeira vez que assistiu. Segundo, acho que é essencial para acompanhar a história de Apocalipse", revelou.
Isso dá ao novo material de "Ultimato Encore" uma função diferente de uma simples reprise. A sessão funciona como uma ponte entre o encerramento da primeira grande fase dos Vingadores e a próxima reunião da equipe.
A trama de "Vingadores: Doutor Destino" vai colocar diferentes universos do MCU em rota de colisão. A Marvel confirmou que o filme reunirá personagens dos Vingadores, do Quarteto Fantástico e dos X-Men para enfrentar uma ameaça ligada ao Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr.
"Vingadores: Doutor Destino" estreia nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026.