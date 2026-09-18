'Homem-Aranha' perde liderança da bilheteria nos EUA para 'Da Magia à Sedução 2'

A sequência de “Da Magia à Sedução” chegou aos cinemas 28 anos após a estreia do filme original. Em sua estreia nos EUA, o projeto arrecadou R$ 30 milhões e chegou ao primeiro lugar nas bilheterias. Apesar disso, o resultado foi menor do que o esperado pelo estúdio.

Depois de seis semanas consecutivas liderando a bilheteria americana, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" perdeu o primeiro lugar nas bilheterias. A posição agora fica com "Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor", sequência de "Da Magia à Sedução", da Warner Bros. Pictures.

Qual a projeção de bilheteria de 'Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor'?

"Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor" estreou em mais de 4.000 salas na América do Norte e arrecadou US$ 30 milhões, atingindo a meta mínima das expectativas do estúdio, que esperava (nos melhores resultados) alcançar US$ 35 milhões no mercado doméstico em seu primeiro fim de semana.

Já para o exterior, a expectativa era arrecadar algo entre US$ 18 milhões e US$ 23 milhões. O resultado, no entanto, ficou em US$ 16 milhões.

Com orçamento de produção estimado em US$ 75 milhões, o longa marca o retorno de Sandra Bullock e Nicole Kidman aos papéis das irmãs Owens, personagens que interpretaram no filme lançado em 1998.

Uma sequência 28 anos depois

Baseado na obra da escritora Alice Hoffman, "Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor" acompanha as bruxas Sally (Sandra Bullock) e Gillian (Nicole Kidman) enquanto tentam quebrar uma maldição familiar que impede seus descendentes de encontrarem o amor.

A produção tem direção de Susanne Bier e conta ainda com Joey King, Maisie Williams e Lee Pace no elenco.

O primeiro filme arrecadou US$ 46 milhões nos Estados Unidos durante sua passagem pelos cinemas, iniciada em 16 de outubro de 1998.

'Homem-Aranha' se aproxima de marca histórica

Apesar de perder a liderança da bilheteria, "Homem-Aranha" alcançou uma marca histórica no mercado norte-americano.

A produção ultrapassou os US$ 936 milhões arrecadados por “Star Wars: Episódio VII — O Despertar da Força”, lançado em 2015, tornando-se o maior título da história da bilheteria doméstica americana.

Críticas dividem opinião sobre novo filme

Apesar da expectativa comercial, o novo longa-metragem de Susanne Bier não teve a mesma recepção entre críticos. O filme registra 36% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Em crítica publicada pelo The Hollywood Reporter, Angie Han afirmou que a produção funciona melhor quando o público deixa de buscar lógica na história e se concentra na interação entre as duas protagonistas.

Segundo a crítica, o principal atrativo do filme está no retorno da parceria entre Bullock e Kidman, quase três décadas depois da estreia do primeiro longa.