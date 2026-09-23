‘Vingadores: Ultimato Encore’: vazam cenas inéditas com Loki, Hulk e Doutor Destino

O retorno de "Vingadores: Ultimato" aos cinemas já teve suas principais surpresas reveladas. Com sessões de "Vingadores: Ultimato Encore" acontecendo antes da estreia oficial no Brasil, o novo final e as cenas pós-créditos começaram a circular online nesta quarta-feira, 23.

As imagens revelam participações de Loki, Bruce Banner e Doutor Destino, além de uma conexão direta com o colapso do multiverso.

Saiba o que acontece em cada uma das cenas novas:

Atenção! O texto a seguir contém spoilers de 'Vingadores: Ultimato Encore'

Novo final coloca Loki diante de Steve Rogers

A nova versão mantém o encerramento original de "Vingadores: Ultimato", com Steve Rogers (Chris Evans) retornando ao passado para viver sua vida ao lado de Peggy Carter (Hayley Atwell).

A sequência ganha alguns segundos adicionais. Durante a dança dos dois, alguém toca a campainha da casa. Steve se esconde, enquanto Peggy vai até a porta.

Do outro lado está Loki (Tom Hiddleston), após os acontecimentos de sua série. Peggy e o personagem trocam um olhar antes do corte da cena.

A participação conecta diretamente a história de Steve com a trajetória do Deus da Trapaça no MCU e estabelece uma nova relação entre os acontecimentos do passado e a atual situação do multiverso.

AVT acompanha o colapso do multiverso

A primeira cena pós-créditos leva o público de volta à Autoridade de Variância Temporal, a AVT. Mobius (Owen Wilson), OB (Ke Huy Quan) e Ms. Minutes (Tara Strong) aparecem nos escritórios da organização. Um quadro em homenagem a Loki também é mostrado no local.

A situação muda quando a equipe identifica uma incursão entre duas Terras. Os universos envolvidos incluem o Universo 10005, associado aos X-Men dos filmes da Fox, e o Universo 1127.

Novas incursões começam a ser registradas em sequência. O número chega a 300 e depois salta para 3.000.

A cena termina com OB afirmando que o multiverso entrou em colapso. A sequência reforça o cenário que deverá movimentar os próximos capítulos da Saga do Multiverso.

Nova cena pós-créditos de 'Vingadores: Ultimato Encore' (Reprodução / Marvel Studios)

Doutor Destino encontra Bruce Banner

Outra cena inédita estabelece uma ligação direta com "Homem-Aranha: Um Novo Dia".

Bruce Banner (Mark Ruffalo) aparece em uma instalação secreta localizada a mais de dois quilômetros abaixo da superfície. O cientista registra seus experimentos em um diário enquanto tenta encontrar uma forma de controlar definitivamente sua transformação no Hulk.

A situação muda quando o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr., surge no local. O personagem não aparece diretamente diante da câmera, mas sua presença é indicada pela energia verde de sua magia.

Banner pergunta o que ele está fazendo ali. Destino responde que veio buscá-lo. O cientista então começa a se transformar no Hulk e os dois entram em confronto. A câmera cai durante a luta e revela runas associadas ao vilão espalhadas pelas paredes e pelo chão.

Quando a cena termina, Banner e Destino desapareceram do local, indicando que ambos podem ter sido transportados para outro ponto.

Nova cena pós-creditos de 'Vingadores: Ultimato Encore' (Reprodução / Marvel Studios)

Máscara de Destino substitui a de Homem de Ferro

A terceira sequência retoma uma imagem clássica de "Homem de Ferro", de 2008. No filme original, os créditos finais são acompanhados pelo som do martelo de Tony Stark enquanto ele construía sua primeira armadura. "Vingadores: Ultimato" também utilizava o áudio como uma espécie de encerramento simbólico da Saga do Infinito.

Em "Ultimato Encore", a montagem ganha um novo significado. A cada uma das três batidas do martelo, surge um vislumbre do Doutor Destino forjando sua própria máscara.

Primeiro, o martelo atinge o metal. Depois, a máscara é retirada do fogo. Por fim, o público vê um close do vilão.

A sequência transforma uma das últimas referências a Tony Stark no MCU em uma apresentação do personagem que ocupa o centro do próximo grande conflito da Marvel.

Nova cena pós-créditos de 'Vingadores: Ultimato Encore' (Reprodução / Marvel Studios)

Quando estreia 'Vingadores: Ultimato Encore'?

"Vingadores: Ultimato Encore" chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 24. A nova versão tem duração de 3 horas e 5 minutos, quatro minutos a mais que o corte original exibido em 2019. O relançamento inclui introdução inédita, conteúdo adicional e novas cenas.

O material também funciona como uma ponte para "Vingadores: Doutor Destino", novo filme da Marvel dirigido por Anthony e Joe Russo. A produção tem Robert Downey Jr. como Doutor Destino e está prevista para chegar aos cinemas em 17 de dezembro.