'O Diabo Veste Prada 2': roteirista nega que bilionário seja inspirado em Jeff Bezos

O texto a seguir contém spoilers do enredo do filme "O Diabo Veste Prada 2"

A roteirista Aline Brosh McKenna negou que o novo vilão bilionário de "O Diabo Veste Prada 2" tenha sido inspirado em Jeff Bezos, fundador da Amazon.

Em entrevista à Variety, a autora afirmou que o roteiro da sequência já estava concluído quando começaram os rumores de que ele teria interesse em comprar a Condé Nast, grupo responsável pela Vogue.

“Já tínhamos um roteiro e estávamos fazendo o filme quando os rumores começaram a surgir”, disse McKenna. “Não foi inspirado em nada. Mas nós dissemos: ‘Uau’, quando isso aconteceu.”

A roteirista reforçou ainda que a trama “não foi inspirada em nada”, apesar das comparações feitas por espectadores após as primeiras exibições do longa.

Quem é o bilionário de ‘O Diabo Veste Prada 2’?

Na sequência do clássico filme de 2006, Miranda Priestly, personagem interpretada por Meryl Streep, aparece em uma posição bem diferente da do primeiro filme. Antes apresentada como a editora mais poderosa do mundo da moda, agora ela passa parte da história respondendo a interesses de anunciantes, executivos da indústria editorial e investidores.

É nesse contexto que surge Benji Barnes, personagem vivido por Justin Theroux. O bilionário ameaça comprar a revista revista fictícia Runway, inspirada na Vogue, e desmontar o legado construído por Miranda.

O filme descreve Benji como um empresário excêntrico que passou por uma transformação de imagem após um divórcio de grande repercussão. A ex-esposa do personagem, Sasha Barnes, interpretada por Lucy Liu, decide dedicar sua vida à filantropia após o divórcio.

Depois da separação, ele inicia um relacionamento com Emily Charlton, ex-assistente de Miranda interpretada por Emily Blunt. Agora uma executiva influente do mundo da moda, Emily tenta usar o status do namorado para ganhar ainda mais projeção.

Comparações com Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos

Apesar da negativa da roteirista, parte do público apontou paralelos entre Benji Barnes e Jeff Bezos. As comparações envolvem desde a transformação visual do personagem após um divórcio de grande repercussão até sua aproximação com o universo da moda e o relacionamento com uma figura pública ligada ao entretenimento.

No filme, Benji aparece mais magro, bronzeado e com uma nova imagem pública após a separação. A descrição levou espectadores a associarem o personagem a Bezos, que também passou por uma transformação física depois do divórcio da filantropa MacKenzie Scott, em 2019.

Anos depois, em 2025, Bezos se casou com a ex-repórter e apresentadora Lauren Sánchez Bezos. O relacionamento ampliou a presença do empresário no circuito de celebridades, moda e entretenimento, especialmente após o casamento luxuoso do casal em Veneza, na Itália, que reuniu nomes como Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio e integrantes da família Kardashian.

Outro ponto levantado pelos fãs envolve a relação entre Benji e Emily Charlton. No longa, Emily tenta usar a influência e o status do namorado bilionário para ganhar espaço no topo da indústria da moda.

Na vida real, os rumores sobre um possível interesse de Bezos na compra da Condé Nast começaram em julho do ano passado. As especulações indicavam que o empresário poderia adquirir o grupo editorial como presente de casamento para Lauren, que estampou uma capa digital da revista no mesmo período.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos participam do 2026 Met Gala (Kevin Mazur/MG26/Getty Images para The Met Museum/Vogue)

A discussão ganhou força porque a sequência de "O Diabo Veste Prada" começa justamente com um escândalo envolvendo uma versão fictícia do Met Gala. Na edição deste ano, que aconteceu na última segunda-feira, 5, Bezos e Lauren estão entre os presidentes e patrocinadores do evento.

Outros bilionários retratados no audiovisual

Os bilionários da tecnologia e sua influência sobre mídia, política e cultura têm sido alvo frequente de críticas em filmes e séries recentes.

Na série "The Morning Show", o personagem Paul Marks, interpretado por Jon Hamm, é um magnata do mundo da tecnologia que tem investimentos no setor de exploração espacial, uma referência clara a Elon Musk, da Tesla e SpaceX.

Já em "Succession", série premiada da HBO Max, a disputa pelo controle de um conglomerado de mídia coloca frente a frente dois perfis distintos de bilionários. De um lado está Logan Roy, interpretado por Brian Cox, um magnata tradicional da imprensa frequentemente associado ao empresário Rupert Murdoch. Do outro aparece Lukas Matsson, bilionário da tecnologia vivido por Alexander Skarsgård, que construiu sua fortuna no setor de streaming e representa a nova geração de empresários do Vale do Silício.

O novo "Super-homem", lançado em 2025, também retoma a figura do empresário bilionário como vilão. No longa, Lex Luthor aparece manipulando eventos políticos e midiáticos para destruir a reputação do herói.

Antes disso, em "Glass Onion: Um Mistério Knives Out", lançado no fim de 2022, o empresário da tecnologia Miles Bron, interpretado por Edward Norton, reúne amigos milionários em uma ilha privada na Grécia. Ao longo da trama, ele é retratado como um bilionário egocêntrico, disposto a manipular pessoas e esconder crimes para proteger sua imagem e seus negócios.

Sucesso de bilheteria

"O Diabo Veste Prada 2" já se consolidou como um dos maiores lançamentos do ano. No Brasil, o longa acumulou US$ 12,6 milhões (R$ 62,63 milhões) em bilheteria apenas no primeiro fim de semana de exibição, de acordo com dados da plataforma Box Office Mojo.

O filme superou "Michael", que tinha a maior bilheteria de abertura no Brasil em 2026 até o momento, com R$ 29,8 milhões, segundo a plataforma.

Nos Estados Unidos, a continuação do clássico de 2006 arrecadou US$ 77 milhões no fim de semana de estreia, bem acima dos US$ 27,5 milhões registrados pelo filme original em 2006.

No mercado internacional, o desempenho também foi robusto. O longa acumulou bilheteria de US$ 156,6 milhões fora dos EUA, levando a arrecadação global a US$ 233,6 milhões nos primeiros dias em cartaz.

Sobre o que é 'O Diabo Veste Prada 2'?

Produzido pela 20th Century Studios, da Disney, o longa teve orçamento de cerca de US$ 100 milhões, sem considerar os custos de marketing. O primeiro filme custou aproximadamente US$ 40 milhões.

Dirigido por David Frankel, o novo capítulo retoma a história duas décadas depois, com Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, agora como editora na revista Runway, sob o comando de Miranda Priestly, vivida por Meryl Streep.

O elenco original também conta com Emily Blunt (Emily) e Stanley Tucci (Nigel).

O retorno dos personagens clássicos ajudou a impulsionar o interesse do público, junto com o apelo nostálgico do primeiro filme, que arrecadou US$ 326 milhões globalmente.