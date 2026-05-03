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'O Diabo Veste Prada 2' estreia com US$ 233 milhões e supera original

Filme da Disney tem estreia acima do esperado, domina o mercado internacional e reforça o apelo da história duas décadas depois

Anne Hathaway e Meryl Streep: atrizes voltaram ao universo da moda 20 anos depois do primeiro filme (Aeon/GC Images/Getty Images)

Anne Hathaway e Meryl Streep: atrizes voltaram ao universo da moda 20 anos depois do primeiro filme (Aeon/GC Images/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 3 de maio de 2026 às 15h59.

O filme “O Diabo Veste Prada 2” estreou com força nas bilheterias globais e superou as expectativas do mercado.

A sequência do sucesso de 2006 arrecadou US$ 77 milhões nos Estados Unidos no fim de semana de estreia, bem acima dos US$ 27,5 milhões registrados pelo filme original em 2006. O público foi majoritariamente feminino.

No mercado internacional, o desempenho também foi robusto. O longa acumulou bilheteria de US$ 156,6 milhões fora dos EUA, levando a arrecadação global a US$ 233,6 milhões nos primeiros dias em cartaz.

Com o resultado, o filme registra a quarta maior abertura do ano nos Estados Unidos, atrás de “Michael” (US$ 97,5 milhões), “Super Mario Galaxy: O Filme” (US$ 131 milhões) e “Devoradores de Estrelas” (US$ 80 milhões).

Sobre o que é 'O Diabo Veste Prada 2'?

Produzido pela 20th Century Studios, da Disney, o longa teve orçamento de cerca de US$ 100 milhões, sem considerar os custos de marketing. O primeiro filme custou aproximadamente US$ 40 milhões.

Dirigido por David Frankel, o novo capítulo retoma a história duas décadas depois, com Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, agora como editora na revista Runway, sob o comando de Miranda Priestly, vivida por Meryl Streep.

O elenco original também conta com Emily Blunt (Emily) e Stanley Tucci (Nigel).

O retorno dos personagens clássicos ajudou a impulsionar o interesse do público, junto com o apelo nostálgico do primeiro filme, que arrecadou US$ 326 milhões globalmente.

Boa recepção do público

Apesar das críticas mistas, o público reagiu de forma positiva. O filme recebeu nota A- no CinemaScore, indicando boa aprovação entre os espectadores.

O desempenho também reforça a força de mulheres e adolescentes nas bilheterias. Só na sexta-feira, o longa arrecadou US$ 32,5 milhões, após registrar US$ 10 milhões em pré-estreias na quinta, no que é um dos melhores resultados já vistos para filmes impulsionados principalmente pelo público feminino e jovem.

Segundo dados do PostTrak, o filme atraiu espectadores de todas as faixas etárias, com destaque para o grupo entre 25 e 34 anos, que reúne parte da geração Z e jovens millennials.

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