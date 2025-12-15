Negócios

Quanto falta para Elon Musk, o homem mais rico do mundo, se tornar trilionário

Com fortuna entre US$ 460 bi e US$ 494 bi, bilionário pode atingir US$ 1 trilhão com IPO da SpaceX e metas na Tesla

Elon Musk: homem mais rico do mundo deve se tornar trilionário em breve (Jordan Vonderhaar/Bloomberg/Getty Images)

Tamires Vitorio
Repórter

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09h21.

Que Elon Musk está no caminho para se tornar trilionário, o mercado já sabe. O que fica em aberto é quando — e por qual empresa ele chegará lá primeiro. Segundo os dados mais recentes da Bloomberg e da Forbes, o bilionário ainda precisa embolsar entre US$ 505 bilhões e US$ 539 bilhões para atingir a marca de US$ 1 trilhão em patrimônio líquido.

As projeções mais otimistas apontam que esse feito pode acontecer antes de 2033, com base no crescimento das duas principais fontes de sua fortuna: Tesla e SpaceX.

Metodologias diferentes, números diferentes

A estimativa varia dependendo da fonte. A Forbes calcula que Musk já acumula US$ 494,5 bilhões, restando US$ 505,5 bilhões para o trilhão.

Já a Bloomberg avalia sua fortuna entre US$ 460,6 bilhões e US$ 470 bilhões, o que deixaria Musk a até US$ 539,4 bilhões de distância da marca.

Em reais, Musk já seria trilionário, com cerca de R$ 2,4 trilhões, segundo a cotação atual.

A diferença se deve à forma como cada índice avalia os ativos do bilionário, especialmente os de empresas privadas como a SpaceX. A Bloomberg costuma ser mais conservadora, enquanto a Forbes atribui valores de mercado mais elevados com base em rodadas privadas de investimento.

Tesla e SpaceX: os trunfos para chegar ao trilhão

Musk aposta em dois movimentos estratégicos para atravessar essa última etapa:

Musk já recebe como trilionário — mas só no papel

Apesar de ainda estar longe do marco histórico, Musk já lida com planos de remuneração com cifras trilionárias.

A expectativa é que, se os mercados permanecerem aquecidos e os lançamentos das empresas forem bem-sucedidos, o fundador da Tesla e da SpaceX assuma o posto de primeiro trilionário da história ainda na próxima década.

Até lá, ele segue como o homem mais rico do mundo, superando nomes como Jeff Bezos, Bernard Arnault e Larry Ellison nos dois principais rankings de bilionários.

Acompanhe tudo sobre:Elon MuskTeslaSpaceX

