Quanto falta para Elon Musk, o homem mais rico do mundo, se tornar trilionário

Que Elon Musk está no caminho para se tornar trilionário, o mercado já sabe. O que fica em aberto é quando — e por qual empresa ele chegará lá primeiro. Segundo os dados mais recentes da Bloomberg e da Forbes, o bilionário ainda precisa embolsar entre US$ 505 bilhões e US$ 539 bilhões para atingir a marca de US$ 1 trilhão em patrimônio líquido.

As projeções mais otimistas apontam que esse feito pode acontecer antes de 2033, com base no crescimento das duas principais fontes de sua fortuna: Tesla e SpaceX.

Metodologias diferentes, números diferentes

A estimativa varia dependendo da fonte. A Forbes calcula que Musk já acumula US$ 494,5 bilhões, restando US$ 505,5 bilhões para o trilhão.

Já a Bloomberg avalia sua fortuna entre US$ 460,6 bilhões e US$ 470 bilhões, o que deixaria Musk a até US$ 539,4 bilhões de distância da marca.

Em reais, Musk já seria trilionário, com cerca de R$ 2,4 trilhões, segundo a cotação atual.

A diferença se deve à forma como cada índice avalia os ativos do bilionário, especialmente os de empresas privadas como a SpaceX. A Bloomberg costuma ser mais conservadora, enquanto a Forbes atribui valores de mercado mais elevados com base em rodadas privadas de investimento.

Tesla e SpaceX: os trunfos para chegar ao trilhão

Musk aposta em dois movimentos estratégicos para atravessar essa última etapa:

Tesla: em novembro de 2025, a montadora aprovou um novo plano de compensação que pode render até US$ 1 trilhão ao longo da próxima década, caso Musk atinja metas como elevar o valor de mercado da Tesla para US$ 8,5 trilhões.

SpaceX: a empresa de foguetes prepara um IPO avaliado em cerca de US$ 1,5 trilhão, que pode injetar US$ 625 bilhões diretamente na fortuna de Musk, segundo projeções da Bloomberg. Isso poderia levar seu patrimônio para cerca de US$ 952 bilhões — a um passo do trilhão.

Musk já recebe como trilionário — mas só no papel

Apesar de ainda estar longe do marco histórico, Musk já lida com planos de remuneração com cifras trilionárias.

A expectativa é que, se os mercados permanecerem aquecidos e os lançamentos das empresas forem bem-sucedidos, o fundador da Tesla e da SpaceX assuma o posto de primeiro trilionário da história ainda na próxima década.

Até lá, ele segue como o homem mais rico do mundo, superando nomes como Jeff Bezos, Bernard Arnault e Larry Ellison nos dois principais rankings de bilionários.