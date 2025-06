Superiates, celebridades e palácio renascentista: como foi o casamento de Jeff Bezos e Laura Sánchez

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, e a ex-apresentadora Lauren Sánchez se casaram simbolicamente nesta sexta-feira em Veneza, cidade dividida pelo impacto deste grande casamento em meio ao fluxo intenso de turistas, mas que espera obter benefícios com as festividades.

A cerimônia foi o ponto alto de uma semana de festas, entre superiates e convidados famosos. O luxuoso hotel Aman, escolhido pelos noivos — um palácio renascentista com diária mínima de 2 mil euros (aproximadamente R$ 12,9 mil) — estava com lotação esgotada.

Segundo a imprensa italiana, Bezos, de 61 anos, e Sánchez, de 55, já casados no civil nos Estados Unidos, trocaram alianças e votos matrimoniais na ilha de San Giorgio Maggiore, em frente ao Arsenal, a antiga base naval da cidade. O custo estimado da cerimônia foi de US$ 50 milhões (ou R$ 275 milhões).

O casamento foi celebrado em um grande anfiteatro ao ar livre, com uma serenata de Matteo Bocelli, filho do famoso tenor Andrea Bocelli, segundo os jornais. A imprensa afirmou ainda que shows exclusivos de Lady Gaga e Elton John encerraram a noite.

O banquete ficou a cargo do chef Fabrizio Mellino, que possui três estrelas Michelin, e o bolo de casamento foi assinado pelo renomado confeiteiro francês Cédric Grolet, informou o jornal italiano Corriere della Sera.

Pequena Mônaco

Entre os convidados estavam a estrela de reality shows Kim Kardashian, Ivanka Trump (filha do presidente dos EUA), o ator Leonardo DiCaprio, a rainha Rania da Jordânia e a apresentadora Oprah Winfrey.

Questionado sobre o que mais gostava na cidade dos canais, Bezos respondeu sorrindo ao lado da esposa em uma lancha: “Olhem ao redor! Esta cidade parece impossível, não poderia existir — e, no entanto, está aqui”, em um vídeo publicado na quinta-feira pelo jornal La Repubblica.

Apesar das críticas de parte da população, as autoridades locais defenderam a realização do casamento do magnata — um dos homens mais ricos do mundo, com cerca de 215 bilhões de dólares em ações da Amazon.

O presidente da região do Vêneto, Luca Zaia, afirmou que Bezos fará uma doação de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 20 milhões) para uma associação de proteção da lagoa, para a Universidade Internacional de Veneza e para a Unesco.

— Oitenta por cento dos gastos com este casamento — cujo custo é estimado em pelo menos 40 milhões de euros (46 milhões de dólares) — terá impacto direto nas nossas empresas e residentes locais — garantiu Zaia, político de extrema-direita que governa a região onde está Veneza.

O Ministério do Turismo estimou que a “visibilidade midiática” do evento poderá gerar 895 milhões de euros (algo em torno de R$ 5,7 bilhões) para a cidade, embora tenha alertado que isso “requer verificação empírica”.

As autoridades locais afirmam que a escolha de Veneza por Bezos não está relacionada ao excesso de turismo, problema contra o qual já adotaram diversas medidas — como a cobrança de uma taxa de entrada para visitantes diurnos.

Cerca de 100 mil turistas passam a noite na cidade durante a alta temporada, mas dezenas de milhares a visitam apenas durante o dia. Ao mesmo tempo, a população local continua em declínio.

Para Samuel Silvestri, comerciante veneziano de 55 anos, “o excesso de turismo é causado principalmente por quem vem só por um dia, com mochila nas costas e lanche de casa, e contribui muito pouco com a cidade”.

— Não por quem transforma Veneza em um pequeno Montecarlo (o famoso e exclusivo distrito de Mônaco). Esse casamento também molda a imagem da cidade — afirma.

“Veneza não está à venda”

Mas parte dos moradores se opôs às celebrações por meio do coletivo “No space for Bezos” (Não há espaço para Bezos, em tradução livre). “Veneza não está à venda!”, gritavam alguns ativistas durante uma manifestação na terça-feira.

— Esse casamento gera problemas para a cidade: além do fechamento de canais e do aumento na fiscalização, houve repressão a membros do Extinction Rebellion — denunciou Alice Bazzoli, militante de 24 anos do coletivo.

Segundo o prefeito de Veneza, Darco Pellos, o evento não exigiu nenhum “reforço policial” além do esquema já previsto para o verão.

Bezos não é o primeiro famoso a se casar em Veneza. Há 11 anos, o ator George Clooney e a advogada Amal Alamuddin também celebraram ali sua união — sem causar tanto alvoroço.

Mas o perfil de Bezos provoca mais divisões, por sua imensa fortuna e pelas críticas ao tratamento dado aos trabalhadores da Amazon, além do impacto ambiental de sua empresa aeroespacial, a Blue Origin.

O Greenpeace, inclusive, denunciou os danos ecológicos da cerimônia, destacando que muitos convidados chegaram em jatos particulares — justamente quando o frágil equilíbrio de Veneza “afunda sob o peso da crise climática”.