BTS em São Paulo: vai chover nos dias dos shows? Veja a previsão

Os fãs do BTS que vão acompanhar os shows do grupo em São Paulo devem preparar as capas de chuva. As três apresentações da turnê "ARIRANG", marcadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro, no estádio MorumBIS, têm previsão de chuva, com possibilidade de temporal no último dia.

Segundo a Climatempo, as temperaturas devem variar entre 15°C e 25°C durante os dias de apresentação. O cenário exige atenção dos fãs que pretendem chegar cedo ao estádio, especialmente no sábado, quando são esperadas as chuvas mais intensas.

Os shows marcam o retorno do grupo sul-coreano à capital paulista após sete anos. As apresentações estão programadas para começar às 20h, com abertura dos portões às 16h.

Vai chover no show do BTS nesta quarta-feira, 28?

Para o primeiro show, nesta quarta-feira, 28, a previsão indica temperaturas entre 15°C e 22°C.

De acordo com a Climatempo, a probabilidade de chuva é de 55%, com volume estimado em 4,6 milímetros. A umidade relativa do ar deve variar entre 65% e 93%.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo também aponta possibilidade de chuva fraca e isolada ao longo da tarde.

Como fica o tempo na sexta-feira, 30?

Na sexta-feira, 30, segundo dia de apresentação, os termômetros devem marcar entre 16°C e 25°C, segundo a previsão divulgada pela Climatempo na terça-feira, 27.

O sol deve aparecer entre muitas nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Há possibilidade de trovoadas.

A chance de chuva chega a 97%, embora o volume estimado seja de 2,5 milímetros, inferior ao previsto para a quarta-feira.

Já o CGE, em atualização divulgada nesta quarta-feira, 28, prevê temperaturas entre 17°C e 24°C, com chuva fraca na madrugada, precipitações de até moderada intensidade pela manhã e períodos de melhoria à tarde.

Sábado, 31, terá risco de temporal

O último show do BTS em São Paulo apresenta o cenário de maior atenção para os fãs.

A previsão da Climatempo indica mínima de 17°C e máxima de 25°C, com instabilidade ao longo do dia.

Durante a manhã, o sol pode aparecer entre muitas nuvens, acompanhado de chuva. Para a tarde, há risco de temporal, enquanto a noite deve registrar pancadas de chuva e trovoadas.

A probabilidade de chuva é de 91%, com volume estimado em 15,6 milímetros, o maior entre os três dias de apresentação.

A umidade relativa do ar deve variar entre 69% e 98%.

O que levar para os shows do BTS em São Paulo?

Com previsão de chuva nas três datas, os fãs devem considerar as condições meteorológicas ao planejar a ida ao MorumBIS.

Capas de chuva, roupas confortáveis e calçados adequados para pisos molhados são recomendados, especialmente para quem pretende passar várias horas nas filas.

Também vale levar um casaco para enfrentar as temperaturas mais baixas durante a noite e proteger celulares e documentos da umidade.

Objetos como guarda-chuvas não serão permitidos no estádio.

Ainda há ingressos disponíveis para os shows do BTS em São Paulo?

Os ingressos para as três apresentações do BTS em São Paulo estão esgotados.