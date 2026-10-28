Pop
MÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

De 'ARMY' a 'bias': conheça o vocabulário dos fãs do BTS

Entenda as palavras e os apelidos usados pelos ARMYs para falar dos integrantes, das músicas e das apresentações do BTS

Glossário das ARMYs: termos como bias, comeback, maknae e lightstick fazem parte do vocabulário dos fãs de K-pop (Reprodução / @bts.bighitofficial/Instagram)

Glossário das ARMYs: termos como bias, comeback, maknae e lightstick fazem parte do vocabulário dos fãs de K-pop (Reprodução / @bts.bighitofficial/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 20h17.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreShows-de-música
Saiba mais

O BTS mobiliza milhões de fãs ao redor do mundo, e o Brasil tem uma das comunidades mais engajadas do grupo sul-coreano. Com São Paulo no centro das atenções dos admiradores, algumas expressões voltam a ganhar destaque nas redes sociais, especialmente entre aqueles que acompanham os sete integrantes.

Quem começa a conhecer o universo do grupo pode se deparar com palavras como ARMY, bias, maknae e comeback. Os termos fazem parte da cultura do K-pop e ajudam os fãs a conversar sobre seus artistas favoritos, lançamentos, apresentações e momentos marcantes da carreira.

O vocabulário reúne expressões em inglês, palavras coreanas e apelidos criados pelas próprias comunidades de fãs. Confira o significado dos principais termos usados pelos admiradores do BTS.

O que significa ARMY?

ARMY é o nome oficial do fandom do BTS. A sigla vem de Adorable Representative M.C. for Youth, expressão em inglês associada à representação da juventude.

O termo também faz referência à palavra inglesa "army", que significa "exército", em conexão com o nome original do grupo, Bangtan Sonyeondan, traduzido como "Escoteiros à Prova de Balas".

No Brasil, os admiradores também utilizam a expressão B-ARMY para identificar a comunidade brasileira de fãs.

O que é bias e bias wrecker?

Um dos termos mais comuns entre os fãs de K-pop é "bias", utilizado para identificar o integrante favorito de uma pessoa dentro de um grupo.

No BTS, formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, cada fã pode escolher seu bias de acordo com suas preferências.

Já "bias wrecker" é o integrante que ameaça ocupar o lugar do favorito. A expressão costuma aparecer quando outro membro chama a atenção do fã durante uma apresentação, entrevista ou lançamento.

Existe ainda o "ultimate bias", também chamado de ult, que representa o artista favorito de uma pessoa entre todos os grupos que acompanha.

Previsão do tempo indica chuva nos três dias em que o BTS se apresenta em São Paulo

Previsão do tempo indica chuva nos três dias em que o BTS se apresenta em São Paulo (Reprodução / @bts.bighitofficial/Instagram)

O que significam maknae, hyung line e OT7?

Algumas expressões estão relacionadas à idade dos integrantes e à formação do BTS.

Maknae é uma palavra coreana usada para identificar o integrante mais novo de um grupo. No BTS, o título pertence a Jungkook, nascido em 1997.

A expressão maknae line reúne os três integrantes mais jovens: Jimin, V e Jungkook.

hyung line identifica os quatro membros mais velhos: Jin, Suga, J-Hope e RM. A palavra "hyung" é utilizada por homens coreanos para se referir a um irmão mais velho ou a um homem mais velho com quem tenham proximidade.

Outro termo frequente é OT7, expressão associada ao apoio aos sete integrantes do BTS. Ela aparece em publicações de fãs que valorizam a formação completa do grupo.

O que significa borahae?

Uma das expressões mais conhecidas do fandom é "borahae", criada por V, também conhecido como Kim Taehyung, durante um encontro com fãs em 2016.

A palavra combina referências coreanas à cor roxa e ao amor. Em inglês, ficou conhecida como "I Purple You", expressão que representa carinho, confiança e uma relação duradoura entre o BTS e seus admiradores.

Desde então, o roxo se tornou uma das principais cores associadas ao grupo, aparecendo em campanhas, homenagens e manifestações dos fãs.

O que são comeback, debut e era?

No universo do K-pop e do pop em geral, "comeback" é o termo utilizado para anunciar o lançamento de novas músicas ou álbuns, geralmente acompanhado de uma campanha de divulgação, apresentações e conteúdos promocionais.

Já "debut" significa a estreia oficial de um artista ou grupo na indústria musical. O BTS fez seu debut em junho de 2013.

A palavra "era" identifica uma fase da carreira associada a determinado lançamento. Cada era pode apresentar conceitos visuais, figurinos, sonoridades e coreografias próprios.

O que são fanchant, ARMY Bomb e photocard?

Durante os shows, os fãs utilizam expressões relacionadas às apresentações e aos produtos colecionáveis.

Fanchant é um canto organizado pelo público para acompanhar determinadas músicas. Pode incluir os nomes dos integrantes e frases entoadas em momentos específicos das apresentações.

A ARMY Bomb é o lightstick oficial do BTS, um bastão luminoso utilizado pelos fãs durante os shows. O acessório ajuda a criar efeitos visuais nas plateias e é um dos símbolos mais reconhecidos do fandom.

Já os photocards são pequenos cartões com fotografias dos artistas, encontrados em álbuns e produtos oficiais. Os fãs costumam colecionar e trocar esses itens.

Outro termo popular é freebie, usado para identificar brindes produzidos e distribuídos gratuitamente pelos fãs. Adesivos, cartões, chaveiros e lembranças personalizadas fazem parte dessa tradição, especialmente nas filas de shows.

Outros termos usados pelos fãs do BTS

Além das expressões mais conhecidas, o vocabulário dos ARMYs inclui palavras relacionadas à música, aos conteúdos digitais e à interação entre os fãs.

  • Stan: pessoa que acompanha e apoia um artista com grande dedicação.
  • MV: abreviação de music video, utilizada para se referir aos videoclipes.
  • Streams: reprodução de músicas em plataformas digitais, frequentemente associada a campanhas de fãs.
  • Selca: termo derivado de self-camera, utilizado para identificar selfies.
  • Aegyo: expressão coreana relacionada a gestos, falas e comportamentos considerados fofos.
  • Daebak: exclamação coreana usada para demonstrar surpresa ou admiração.
  • Saranghae: expressão coreana que significa "eu te amo".
  • Fighting ou hwaiting: palavras utilizadas para transmitir incentivo e apoio.
  • FESTA: celebração anual do aniversário de estreia do BTS, realizada em junho.
  • BT21: coleção de personagens criada em parceria entre o BTS e a LINE FRIENDS.

Quando são os shows do BTS em São Paulo?

O BTS se apresenta em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026, no estádio MorumBIS, como parte da turnê "BTS World Tour: Arirang".

As apresentações estão previstas para começar às 20h, com abertura dos portões às 16h. Os ingressos para as três datas estão esgotados.

Acompanhe tudo sobre:Shows-de-músicaBandas

Mais de Pop

BTS em São Paulo: vai chover nos dias dos shows? Veja a previsão

Ainda há ingressos para o show do BTS em São Paulo? Grupo se apresenta hoje no MorumBIS

Conheça as 10 músicas mais famosas do BTS, grupo sul-coreano que se apresenta hoje em SP

Leandro Hassum e Danielle Winits voltam como Tino e Jane em 'Até Que a Sorte Nos Separe 4'

Mais na Exame

Pop

BTS em São Paulo: vai chover nos dias dos shows? Veja a previsão

Brasil

Nunes Marques, presidente do TSE, afirma que eleições transcorreram 'com normalidade'

Um conteúdo Esfera Brasil

Parlamentares em fim de mandato têm até 31 de janeiro para aprovar leis

Carreira

Dá para preparar para o ITA sem criar alunos ansiosos? Uma escola de 91 anos em Fortaleza já tenta