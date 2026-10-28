De 'ARMY' a 'bias': conheça o vocabulário dos fãs do BTS

O BTS mobiliza milhões de fãs ao redor do mundo, e o Brasil tem uma das comunidades mais engajadas do grupo sul-coreano. Com São Paulo no centro das atenções dos admiradores, algumas expressões voltam a ganhar destaque nas redes sociais, especialmente entre aqueles que acompanham os sete integrantes.

Quem começa a conhecer o universo do grupo pode se deparar com palavras como ARMY, bias, maknae e comeback. Os termos fazem parte da cultura do K-pop e ajudam os fãs a conversar sobre seus artistas favoritos, lançamentos, apresentações e momentos marcantes da carreira.

O vocabulário reúne expressões em inglês, palavras coreanas e apelidos criados pelas próprias comunidades de fãs. Confira o significado dos principais termos usados pelos admiradores do BTS.

O que significa ARMY?

ARMY é o nome oficial do fandom do BTS. A sigla vem de Adorable Representative M.C. for Youth, expressão em inglês associada à representação da juventude.

O termo também faz referência à palavra inglesa "army", que significa "exército", em conexão com o nome original do grupo, Bangtan Sonyeondan, traduzido como "Escoteiros à Prova de Balas".

No Brasil, os admiradores também utilizam a expressão B-ARMY para identificar a comunidade brasileira de fãs.

O que é bias e bias wrecker?

Um dos termos mais comuns entre os fãs de K-pop é "bias", utilizado para identificar o integrante favorito de uma pessoa dentro de um grupo.

No BTS, formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, cada fã pode escolher seu bias de acordo com suas preferências.

Já "bias wrecker" é o integrante que ameaça ocupar o lugar do favorito. A expressão costuma aparecer quando outro membro chama a atenção do fã durante uma apresentação, entrevista ou lançamento.

Existe ainda o "ultimate bias", também chamado de ult, que representa o artista favorito de uma pessoa entre todos os grupos que acompanha.

Previsão do tempo indica chuva nos três dias em que o BTS se apresenta em São Paulo (Reprodução / @bts.bighitofficial/Instagram)

O que significam maknae, hyung line e OT7?

Algumas expressões estão relacionadas à idade dos integrantes e à formação do BTS.

Maknae é uma palavra coreana usada para identificar o integrante mais novo de um grupo. No BTS, o título pertence a Jungkook, nascido em 1997.

A expressão maknae line reúne os três integrantes mais jovens: Jimin, V e Jungkook.

Já hyung line identifica os quatro membros mais velhos: Jin, Suga, J-Hope e RM. A palavra "hyung" é utilizada por homens coreanos para se referir a um irmão mais velho ou a um homem mais velho com quem tenham proximidade.

Outro termo frequente é OT7, expressão associada ao apoio aos sete integrantes do BTS. Ela aparece em publicações de fãs que valorizam a formação completa do grupo.

O que significa borahae?

Uma das expressões mais conhecidas do fandom é "borahae", criada por V, também conhecido como Kim Taehyung, durante um encontro com fãs em 2016.

A palavra combina referências coreanas à cor roxa e ao amor. Em inglês, ficou conhecida como "I Purple You", expressão que representa carinho, confiança e uma relação duradoura entre o BTS e seus admiradores.

Desde então, o roxo se tornou uma das principais cores associadas ao grupo, aparecendo em campanhas, homenagens e manifestações dos fãs.

O que são comeback, debut e era?

No universo do K-pop e do pop em geral, "comeback" é o termo utilizado para anunciar o lançamento de novas músicas ou álbuns, geralmente acompanhado de uma campanha de divulgação, apresentações e conteúdos promocionais.

Já "debut" significa a estreia oficial de um artista ou grupo na indústria musical. O BTS fez seu debut em junho de 2013.

A palavra "era" identifica uma fase da carreira associada a determinado lançamento. Cada era pode apresentar conceitos visuais, figurinos, sonoridades e coreografias próprios.

O que são fanchant, ARMY Bomb e photocard?

Durante os shows, os fãs utilizam expressões relacionadas às apresentações e aos produtos colecionáveis.

Fanchant é um canto organizado pelo público para acompanhar determinadas músicas. Pode incluir os nomes dos integrantes e frases entoadas em momentos específicos das apresentações.

A ARMY Bomb é o lightstick oficial do BTS, um bastão luminoso utilizado pelos fãs durante os shows. O acessório ajuda a criar efeitos visuais nas plateias e é um dos símbolos mais reconhecidos do fandom.

Já os photocards são pequenos cartões com fotografias dos artistas, encontrados em álbuns e produtos oficiais. Os fãs costumam colecionar e trocar esses itens.

Outro termo popular é freebie, usado para identificar brindes produzidos e distribuídos gratuitamente pelos fãs. Adesivos, cartões, chaveiros e lembranças personalizadas fazem parte dessa tradição, especialmente nas filas de shows.

Outros termos usados pelos fãs do BTS

Além das expressões mais conhecidas, o vocabulário dos ARMYs inclui palavras relacionadas à música, aos conteúdos digitais e à interação entre os fãs.

Stan : pessoa que acompanha e apoia um artista com grande dedicação.

: pessoa que acompanha e apoia um artista com grande dedicação. MV : abreviação de music video, utilizada para se referir aos videoclipes.

: abreviação de music video, utilizada para se referir aos videoclipes. Streams : reprodução de músicas em plataformas digitais, frequentemente associada a campanhas de fãs.

: reprodução de músicas em plataformas digitais, frequentemente associada a campanhas de fãs. Selca : termo derivado de self-camera, utilizado para identificar selfies.

: termo derivado de self-camera, utilizado para identificar selfies. Aegyo : expressão coreana relacionada a gestos, falas e comportamentos considerados fofos.

: expressão coreana relacionada a gestos, falas e comportamentos considerados fofos. Daebak : exclamação coreana usada para demonstrar surpresa ou admiração.

: exclamação coreana usada para demonstrar surpresa ou admiração. Saranghae : expressão coreana que significa "eu te amo".

: expressão coreana que significa "eu te amo". Fighting ou hwaiting : palavras utilizadas para transmitir incentivo e apoio.

: palavras utilizadas para transmitir incentivo e apoio. FESTA : celebração anual do aniversário de estreia do BTS, realizada em junho.

: celebração anual do aniversário de estreia do BTS, realizada em junho. BT21: coleção de personagens criada em parceria entre o BTS e a LINE FRIENDS.

Quando são os shows do BTS em São Paulo?

O BTS se apresenta em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026, no estádio MorumBIS, como parte da turnê "BTS World Tour: Arirang".

As apresentações estão previstas para começar às 20h, com abertura dos portões às 16h. Os ingressos para as três datas estão esgotados.