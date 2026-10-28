De 'ARMY' a 'bias': conheça o vocabulário dos fãs do BTS

Glossário das ARMYs: termos como bias, comeback, maknae e lightstick fazem parte do vocabulário dos fãs de K-pop (Reprodução / @bts.bighitofficial/Instagram)
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Publicado em 28 de outubro de 2026 às 20h17.
O BTS mobiliza milhões de fãs ao redor do mundo, e o Brasil tem uma das comunidades mais engajadas do grupo sul-coreano. Com São Paulo no centro das atenções dos admiradores, algumas expressões voltam a ganhar destaque nas redes sociais, especialmente entre aqueles que acompanham os sete integrantes.
Quem começa a conhecer o universo do grupo pode se deparar com palavras como ARMY, bias, maknae e comeback. Os termos fazem parte da cultura do K-pop e ajudam os fãs a conversar sobre seus artistas favoritos, lançamentos, apresentações e momentos marcantes da carreira.
O vocabulário reúne expressões em inglês, palavras coreanas e apelidos criados pelas próprias comunidades de fãs. Confira o significado dos principais termos usados pelos admiradores do BTS.
ARMY é o nome oficial do fandom do BTS. A sigla vem de Adorable Representative M.C. for Youth, expressão em inglês associada à representação da juventude.
O termo também faz referência à palavra inglesa "army", que significa "exército", em conexão com o nome original do grupo, Bangtan Sonyeondan, traduzido como "Escoteiros à Prova de Balas".
No Brasil, os admiradores também utilizam a expressão B-ARMY para identificar a comunidade brasileira de fãs.
Um dos termos mais comuns entre os fãs de K-pop é "bias", utilizado para identificar o integrante favorito de uma pessoa dentro de um grupo.
No BTS, formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, cada fã pode escolher seu bias de acordo com suas preferências.
Já "bias wrecker" é o integrante que ameaça ocupar o lugar do favorito. A expressão costuma aparecer quando outro membro chama a atenção do fã durante uma apresentação, entrevista ou lançamento.
Existe ainda o "ultimate bias", também chamado de ult, que representa o artista favorito de uma pessoa entre todos os grupos que acompanha.
Algumas expressões estão relacionadas à idade dos integrantes e à formação do BTS.
Maknae é uma palavra coreana usada para identificar o integrante mais novo de um grupo. No BTS, o título pertence a Jungkook, nascido em 1997.
A expressão maknae line reúne os três integrantes mais jovens: Jimin, V e Jungkook.
Já hyung line identifica os quatro membros mais velhos: Jin, Suga, J-Hope e RM. A palavra "hyung" é utilizada por homens coreanos para se referir a um irmão mais velho ou a um homem mais velho com quem tenham proximidade.
Outro termo frequente é OT7, expressão associada ao apoio aos sete integrantes do BTS. Ela aparece em publicações de fãs que valorizam a formação completa do grupo.
Uma das expressões mais conhecidas do fandom é "borahae", criada por V, também conhecido como Kim Taehyung, durante um encontro com fãs em 2016.
A palavra combina referências coreanas à cor roxa e ao amor. Em inglês, ficou conhecida como "I Purple You", expressão que representa carinho, confiança e uma relação duradoura entre o BTS e seus admiradores.
Desde então, o roxo se tornou uma das principais cores associadas ao grupo, aparecendo em campanhas, homenagens e manifestações dos fãs.
No universo do K-pop e do pop em geral, "comeback" é o termo utilizado para anunciar o lançamento de novas músicas ou álbuns, geralmente acompanhado de uma campanha de divulgação, apresentações e conteúdos promocionais.
Já "debut" significa a estreia oficial de um artista ou grupo na indústria musical. O BTS fez seu debut em junho de 2013.
A palavra "era" identifica uma fase da carreira associada a determinado lançamento. Cada era pode apresentar conceitos visuais, figurinos, sonoridades e coreografias próprios.
Durante os shows, os fãs utilizam expressões relacionadas às apresentações e aos produtos colecionáveis.
Fanchant é um canto organizado pelo público para acompanhar determinadas músicas. Pode incluir os nomes dos integrantes e frases entoadas em momentos específicos das apresentações.
A ARMY Bomb é o lightstick oficial do BTS, um bastão luminoso utilizado pelos fãs durante os shows. O acessório ajuda a criar efeitos visuais nas plateias e é um dos símbolos mais reconhecidos do fandom.
Já os photocards são pequenos cartões com fotografias dos artistas, encontrados em álbuns e produtos oficiais. Os fãs costumam colecionar e trocar esses itens.
Outro termo popular é freebie, usado para identificar brindes produzidos e distribuídos gratuitamente pelos fãs. Adesivos, cartões, chaveiros e lembranças personalizadas fazem parte dessa tradição, especialmente nas filas de shows.
Além das expressões mais conhecidas, o vocabulário dos ARMYs inclui palavras relacionadas à música, aos conteúdos digitais e à interação entre os fãs.
O BTS se apresenta em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026, no estádio MorumBIS, como parte da turnê "BTS World Tour: Arirang".
As apresentações estão previstas para começar às 20h, com abertura dos portões às 16h. Os ingressos para as três datas estão esgotados.