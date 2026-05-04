Meryl Streep revela parentesco com Anna Wintour, que inspirou 'O Diabo Veste Prada'

A atriz Meryl Streep, de 76 anos, revelou uma curiosa ligação familiar com Anna Wintour, ex-editora-chefe da Vogue e uma das inspirações frequentemente associadas à personagem Miranda Priestly, vivida por Streep em "O Diabo Veste Prada".

A revelação aconteceu durante entrevista ao podcast Open Book, apresentado por Jenna Bush Hager. Na conversa, a apresentadora contou que as duas são parentes distantes, surpreendendo o restante do elenco presente, formado por Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci.

A relação familiar foi identificada pela Ancestry, especializada em pesquisas genealógicas. Segundo Meryl, a conexão remonta ao Condado de Bucks, na Pennsylvania. Segundo a atriz, ela e Wintour são primas de sexto grau.

“Somos descendentes de ingleses antigos, os Wilkinsons, do lado da minha mãe. É bem engraçado”, afirmou a atriz.

Em tom de brincadeira, Streep comentou que a descoberta poderia ter mudado sua construção da icônica editora Miranda Priestly.

“Se eu soubesse antes, talvez tivesse copiado ela. Ou talvez ela esteja me copiando”, disse.

Atriz nega ter se inspirado em Anna Wintour

Apesar das comparações entre Miranda Priestly e Anna Wintour desde o lançamento do filme, em 2006, Meryl voltou a afirmar que não usou a executiva da moda como referência para a interpretação.

“Eu não a conhecia de jeito nenhum”, declarou. A atriz explicou que buscou inspiração em chefes homens com quem trabalhou ao longo da carreira. “Os únicos chefes que eu tive foram homens, então copiei o estilo de liderança deles, não o dela”, completou.