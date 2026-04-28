CRÍTICA: 'O Diabo Veste Prada' (e propósito) na otimista sequência de 2026

Ao melhor estilo do primeiro filme, que se tornou um clássico de atuação, o novo título chega às telonas como um espelho da transformação que o setor enfrentou nas últimas duas décadas. A premissa é que a fictícia revista Runway está em risco de extinção, e Miranda Priestly precisa achar um jeito de manter a moda (e o jornalismo) viva como um ato de resistência.

O problema é que tudo parece o contrário do que era. Ainda é a mesma redação e os mesmos cenários, mas o funcionamento de tudo respira por aparelhos.

Andy Sachs retorna como a nova editora de projetos especiais da revista, a princípio para recuperar a reputação do veículo após um escândalo. Eventualmente, ela entra na briga pela retomada da relevância ao lado de Nigel e Miranda.

É um bom motivo para filmar a sequência, em paralelo com todo o potencial financeiro que o filme certamente terá como retorno de bilheteria. Em 2006, o primeiro longa mostrava uma jovem idealista tentando encontrar sua voz em meio aos pedidos impossíveis de uma chefe tirana. Agora, Miranda paira ali como uma lembrança de um passado de glória, sem o respeito e nem o prestígio, em um presente em que o conteúdo pouco importa se ninguém o lê ou paga por ele.

Ver a personagem de Streep tão complacente com marcas e pessoas é um estranhamento por si só, mas reflete uma verdade dura que o jornalismo enfrenta nos últimos tempos. No mundo inteiro, jornais e revistas patinam descalços no gelo para encontrar uma estratégia para manter a relevância que resista à nova era tecnológica.

A sátira do filme, diante desse cenário, foi o jeito do cinema mostrar como o setor anda sobrevivendo na era dos algoritmos, sustentado pelos anunciantes e seus caprichos, como bem mostra a personagem de Emily Blunt à frente de uma gigante de luxo. É uma forma dúbia de dizer que a moda pela moda ocupa os dois espaços: o do glamour cultural, pelo qual O Diabo Veste Prada foi tão obsessivo, e o de financiador — para o bem e para o mal.

No meio desse enrosco, é interessante observar como toda a trama do filme é costurada pelos tecidos. O glamour e o fashion estampam, além das páginas da Runway, os figurinos das personagens e, sobretudo, os sentimentos que elas passam ao público a partir deles. É fashion, sim, mas com propósito.

O filme também explora como são muitas as camadas a serem sanadas para que o retorno da relevância nas revistas seja recuperado. É uma mímica da realidade: sites de busca priorizam os resumos feitos por inteligência artificial, que em sua maioria não são fidedignos à verdade, e encurtam o caminho para que o leitor tenha vontade de ler o resto da notícia. O papel, ainda que relevante, é lido por uma minoria.

O caminho otimista que O Diabo Veste Prada 2 encontrou como solução é relembrar que ninguém resiste a uma boa e autêntica história. Como foi o compromisso assumido nessa reportagem, não teremos spoilers, então coloco em outras palavras: foi o jeito bonito de dizer que o jornalismo ainda tem salvação e que, uma hora ou outra, vai reassumir o papel da relevância.