Nunes Marques, presidente do TSE, afirma que eleições transcorreram 'com normalidade'

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, divulgou nota nesta quarta-feira reforçando o compromisso da Justiça Eleitoral com o respeito à vontade soberana dos eleitores e à legitimidade do processo democrático.

No comunicado, o magistrado destacou que as eleições realizadas no último domingo, 25, "foram as mais inclusivas da história da República brasileira". Segundo ele, mesmo diante da instabilidade registrada na reta final da votação, quando a votação foi prorrogada por duas horas, as medidas adotadas pelo tribunal e o trabalho das equipes técnicas permitiram a continuidade da apuração e a entrega de um pleito considerado seguro.

Questionamentos serão analisados

Kassio Nunes Marques também afirmou que todas as contestações e questionamentos apresentados pelos meios legais serão devidamente analisados pelas instâncias competentes da Justiça Eleitoral. O candidato derrotado nas eleições de domingo, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) questionou o resultado da eleição. Ele fugiu para o EUA com a família nesta quarta-feira.

O presidente do TSE ressaltou ainda a atuação de servidores públicos, mesários, forças de segurança e demais profissionais envolvidos na organização do processo eleitoral em todo o país.

De acordo com a nota, as Eleições 2026 "transcorreram dentro da normalidade, com observância das normas legais e constitucionais que regem o sistema eleitoral brasileiro".

"O compromisso de toda a Justiça Eleitoral é com a vontade soberana do eleitorado, que foi às urnas e legitimamente escolheu seus representantes", afirmou o ministro.

PL, partido de Flávio, já reconheceu a derrota

Apesar dos questionamentos sobre o processo eleitoral, o partido de Flávio saiu fortalecido das urnas. O PL elegeu 121 deputados federais, 19 senadores e seis governadores, além de parlamentares estaduais e distritais. Com o resultado, a legenda terá a maior bancada da Câmara dos Deputados e contará com 28 integrantes no Senado a partir de 2027, considerando os parlamentares eleitos e aqueles que ainda têm mandato.

Em nota, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, reconheceu o resultado proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas cobrou esclarecimentos sobre medidas adotadas durante a disputa.

Na carta, Flávio também questiona a prorrogação do horário de votação do segundo turno até as 19h, determinada pelo ministro Cristiano Zanin, do STF.

O senador classifica a decisão como irregular, mas a própria campanha dele solicitou a ampliação do horário em municípios de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, alegando dificuldades de deslocamento de eleitores provocadas por chuvas, alagamentos e interdições.

A campanha de Lula também apresentou pedidos de prorrogação, atendidos por Cristiano Zanin, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o TSE, apenas 34,3 mil votos foram registrados após as 17h. Das 497.333 seções do levantamento, 473.065 concluíram os trabalhos até as 17h10. Já 24.268 seguiram abertas depois desse horário e, nelas, foram computados 8.673 votos desde as 17h.