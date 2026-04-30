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Meryl Streep rejeitou ‘O Diabo Veste Prada’ e fez estúdio pagar mais

Atriz revelou que disse 'não' à proposta inicial do filme de 2006 para negociar cachê maior; decisão quase a fez abandonar o papel icônico de Miranda Priestly

Meryl Streep: atriz retorna para 'O Diabo Veste Prada 2' (Disney+ /Divulgação)

Meryl Streep: atriz retorna para 'O Diabo Veste Prada 2' (Disney+ /Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 30 de abril de 2026 às 18h03.

A atriz Meryl Streep quase ficou de fora de "O Diabo Veste Prada". Em entrevista ao programa Today, ela contou que recusou a primeira proposta para o primeiro filme, lançado em 2006, com um objetivo claro: aumentar seu salário.

A revelação foi feita em uma conversa ao lado dos colegas de elenco Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, que retornam para a sequência do longa.

Negociação por salário

Segundo Streep, ela já previa o sucesso do filme ao ler o roteiro e decidiu usar isso como argumento na negociação.

“Eu sabia que seria um sucesso”, disse. “Eles me fizeram uma oferta e eu disse ‘não’. Queria ver se, ao dobrar o valor que pedi, eles aceitariam — e aceitaram na hora.”

Na época, a atriz tinha 56 anos e afirmou que estava preparada até mesmo para se aposentar caso a negociação não avançasse.

“Demorei esse tempo todo para entender que eu podia fazer isso. Eu queria o papel, mas, se não acontecesse, tudo bem. Eu já estava pronta para parar”, afirmou.

Impacto na carreira

A decisão acabou beneficiando a carreira de Streep. "O Diabo Veste Prada" se tornou um sucesso de bilheteria e rendeu à atriz uma indicação ao Oscar.

Depois do filme, ela viveu uma fase especialmente produtiva, incluindo a vitória do Oscar por "A Dama de Ferro" em 2012 e sucessos comerciais como "Mamma Mia!" e "Simplesmente Complicado".

Agora, cerca de 20 anos após o original, a história ganha uma continuação com "O Diabo Veste Prada 2", que também marca o retorno de Streep ao cinema live-action após cinco anos.

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