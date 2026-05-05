Sabrina Carpenter veste o próprio nome e rouba a cena na Met Gala 2026

Sabrina Carpenter, 26, apareceu no Met Gala 2026, que aconteceu na noite da última segunda-feira, 4, com um dos looks mais comentados da noite: a cantora transformou o próprio nome em conceito. A cantora surgiu no tapete vermelho do Metropolitan Museum, em Nova York, com um vestido feito de tiras de película inspiradas no filme "Sabrina", clássico de 1954 estrelado por Audrey Hepburn.

Sabrina se inspirou em 'Sabrina'

O visual foi criado por Jonathan Anderson para a Dior e levou ao pé da letra a proposta da noite. O vestido foi construído quase inteiramente com tiras do longa original, cobertas por strass e combinadas com uma saia transparente escura, criando um efeito que misturava glamour clássico e teatralidade.

Sabrina Carpenter no Met Gala 2026 (Angela WEISS / AFP/Getty Images)

A escolha não foi aleatória. Além de brincar com o próprio nome, Sabrina usou o look como uma homenagem direta ao cinema clássico e à imagem de Audrey Hepburn, uma das maiores referências de elegância de Hollywood. O resultado foi um visual carregado de simbolismo, com uma leitura literal, mas ainda assim sofisticada, da proposta fashion da noite.

Sabrina Carpenter no Met Gala 2026 (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Para completar, Sabrina apostou em cabelo com ondas inspiradas no glamour de Hollywood, uma peça de cabeça com pedrarias e plataformas altas, reforçando a estética de estrela de cinema. O styling ainda ajudou a amarrar a proposta de transformar a cantora em uma espécie de releitura moderna da personagem que inspirou o vestido.

Veja o momento em que a cantora fala sobre o look: