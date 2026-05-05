Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Sabrina Carpenter veste o próprio nome e rouba a cena na Met Gala 2026

Cantora apostou em vestido de filme inspirado no clássico 'Sabrina' e virou um dos assuntos da noite

Sabrina Carpenter: Cantora transformou referência ao cinema em um dos looks mais comentados da Met Gala 2026 (Mike Coppola/Getty Images)

Sabrina Carpenter: Cantora transformou referência ao cinema em um dos looks mais comentados da Met Gala 2026 (Mike Coppola/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 5 de maio de 2026 às 23h55.

Sabrina Carpenter, 26, apareceu no Met Gala 2026, que aconteceu na noite da última segunda-feira, 4, com um dos looks mais comentados da noite: a cantora transformou o próprio nome em conceito. A cantora surgiu no tapete vermelho do Metropolitan Museum, em Nova York, com um vestido feito de tiras de película inspiradas no filme "Sabrina", clássico de 1954 estrelado por Audrey Hepburn.

Sabrina se inspirou em 'Sabrina'

O visual foi criado por Jonathan Anderson para a Dior e levou ao pé da letra a proposta da noite. O vestido foi construído quase inteiramente com tiras do longa original, cobertas por strass e combinadas com uma saia transparente escura, criando um efeito que misturava glamour clássico e teatralidade.

Sabrina Carpenter no Met Gala 2026 (Angela WEISS / AFP/Getty Images)

A escolha não foi aleatória. Além de brincar com o próprio nome, Sabrina usou o look como uma homenagem direta ao cinema clássico e à imagem de Audrey Hepburn, uma das maiores referências de elegância de Hollywood. O resultado foi um visual carregado de simbolismo, com uma leitura literal, mas ainda assim sofisticada, da proposta fashion da noite.

Sabrina Carpenter no Met Gala 2026 (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Para completar, Sabrina apostou em cabelo com ondas inspiradas no glamour de Hollywood, uma peça de cabeça com pedrarias e plataformas altas, reforçando a estética de estrela de cinema. O styling ainda ajudou a amarrar a proposta de transformar a cantora em uma espécie de releitura moderna da personagem que inspirou o vestido.

Veja o momento em que a cantora fala sobre o look:

Acompanhe tudo sobre:Met Gala

Mais de Pop

'É Assim Que Acaba': Guerra judicial entre Lively e Baldoni chega ao fim

Dos criadores de 'Stranger Things', 'The Boroughs' ganha trailer e aposta em terror com idosos

'Brasil 70': série da Netflix sobre a Copa de 1970 ganha trailer

'O Diabo Veste Prada 2': roteirista nega que bilionário seja inspirado em Jeff Bezos

Mais na Exame

Pop

'É Assim Que Acaba': Guerra judicial entre Lively e Baldoni chega ao fim

Economia

Minha Casa, Minha Vida: Governo reduz juros e amplia prazo de pagamento do Reforma Casa Brasil

Ciência

Psicodélico contra álcool: USP testa substância africana em estudo piloto

Mundo

Casa Branca confirma encontro de Lula com Trump em Washington para quinta-feira