'O Diabo Veste Prada 2' supera 'Michael' e bate recorde de bilheteria no Brasil

O filme "O Diabo Veste Prada 2" já se consolidou como um dos maiores lançamentos do ano. No Brasil, o longa já acumulou US$ 12,6 milhões (R$ 62,63 milhões) em bilheteria, de acordo com dados da plataforma Box Office Mojo, apenas no primeiro fim de semana de exibição.

A continuação do clássico de 2006 superou "Michael", que tinha a maior bilheteria de abertura no Brasil em 2026 até o momento, com R$ 29,8 milhões, segundo a plataforma. O filme protagonizado por Meryl Streep e Anne Hathaway faturou mais que o dobro do que o filme sobre o cantor.

O longa estreou na quinta-feira, 30, no país, na véspera do feriado do Dia do Trabalhador. Até domingo, 3, o filme liderou as bilheterias no Brasil, superando "Michael" e "Super Mario Galaxy: O Filme", de acordo com dados da Comscore.

Sucesso de bilheteria global

“O Diabo Veste Prada 2” também estreou com força nas bilheterias globais e superou as expectativas do mercado.

A sequência arrecadou US$ 77 milhões nos Estados Unidos no fim de semana de estreia, bem acima dos US$ 27,5 milhões registrados pelo filme original em 2006. O público foi majoritariamente feminino.

No mercado internacional, o desempenho também foi robusto. O longa acumulou bilheteria de US$ 156,6 milhões fora dos EUA, levando a arrecadação global a US$ 233,6 milhões nos primeiros dias em cartaz.

Com o resultado, o filme registra a quarta maior abertura do ano nos Estados Unidos, atrás de “Michael” (US$ 97,5 milhões), “Super Mario Galaxy: O Filme” (US$ 131 milhões) e “Devoradores de Estrelas” (US$ 80 milhões).

Sobre o que é 'O Diabo Veste Prada 2'?

Produzido pela 20th Century Studios, da Disney, o longa teve orçamento de cerca de US$ 100 milhões, sem considerar os custos de marketing. O primeiro filme custou aproximadamente US$ 40 milhões.

Dirigido por David Frankel, o novo capítulo retoma a história duas décadas depois, com Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, agora como editora na revista Runway, sob o comando de Miranda Priestly, vivida por Meryl Streep.

O elenco original também conta com Emily Blunt (Emily) e Stanley Tucci (Nigel).

O retorno dos personagens clássicos ajudou a impulsionar o interesse do público, junto com o apelo nostálgico do primeiro filme, que arrecadou US$ 326 milhões globalmente.

Boa recepção do público

Apesar das críticas mistas, o público reagiu de forma positiva. O filme recebeu nota A- no CinemaScore, indicando boa aprovação entre os espectadores.

O desempenho também reforça a força de mulheres e adolescentes nas bilheterias. Só na sexta-feira, o longa arrecadou US$ 32,5 milhões, após registrar US$ 10 milhões em pré-estreias na quinta, no que é um dos melhores resultados já vistos para filmes impulsionados principalmente pelo público feminino e jovem.

Segundo dados do PostTrak, o filme atraiu espectadores de todas as faixas etárias, com destaque para o grupo entre 25 e 34 anos, que reúne parte da geração Z e jovens millennials.