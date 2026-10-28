Ainda há ingressos para o show do BTS em São Paulo? Grupo se apresenta hoje no MorumBIS

O BTS desembarcou no Brasil para três apresentações em São Paulo, marcando o retorno do grupo sul-coreano ao país após sete anos. Os shows acontecem nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no MorumBIS, e fazem parte da turnê mundial "ARIRANG", que promove o novo álbum do grupo, lançado em março de 2026.

As três apresentações estão com ingressos esgotados na Ticketmaster, plataforma oficial de vendas.

Nova leva de ingressos foi liberada nesta quarta-feira

Na manhã desta quarta-feira, 28 de outubro, houve uma venda extraordinária de ingressos para os shows do BTS em São Paulo. A iniciativa abriu uma nova oportunidade para quem não conseguiu comprar entradas nas rodadas anteriores.

A disponibilidade, porém, durou pouco. Os ingressos dessa nova leva já foram comprados, e as três apresentações continuam esgotadas na Ticketmaster.

Que horas começam os shows?

Os shows do BTS em São Paulo estão marcados para começar às 20h, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no MorumBIS. A abertura dos portões para o público geral está prevista para as 16h, permitindo que os fãs acessem o estádio quatro horas antes da apresentação.

A região do estádio terá uma operação especial de segurança e trânsito. A partir das 8h, equipes farão a triagem de ingressos em pontos de acesso ao entorno. A circulação será restrita a pessoas com ingresso válido para a data correspondente e moradores previamente cadastrados.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também prevê bloqueios em vias próximas ao MorumBIS durante os dias de apresentação. Por isso, a recomendação é planejar o trajeto com antecedência e priorizar o transporte público, já que carros e veículos por aplicativo podem enfrentar restrições de acesso nas imediações.

Quais músicas devem estar no setlist do BTS no Brasil?

Confira a sequência de músicas baseada no repertório da turnê "ARIRANG", que poderá sofrer alterações nas apresentações brasileiras: