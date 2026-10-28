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Ainda há ingressos para o show do BTS em São Paulo? Grupo se apresenta hoje no MorumBIS

Nova leva de entradas foi disponibilizada na manhã desta quarta-feira, 28, mas os ingressos já foram comprados

BTS em São Paulo: apresentações da turnê mundial "ARIRANG" acontecem nesta semana em São Paulo, com ingressos esgotados para as três datas (Reprodução / @bts.bighitofficial/Instagram)

BTS em São Paulo: apresentações da turnê mundial "ARIRANG" acontecem nesta semana em São Paulo, com ingressos esgotados para as três datas (Reprodução / @bts.bighitofficial/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 20h09.

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O BTS desembarcou no Brasil para três apresentações em São Paulo, marcando o retorno do grupo sul-coreano ao país após sete anos. Os shows acontecem nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no MorumBIS, e fazem parte da turnê mundial "ARIRANG", que promove o novo álbum do grupo, lançado em março de 2026.

As três apresentações estão com ingressos esgotados na Ticketmaster, plataforma oficial de vendas.

Nova leva de ingressos foi liberada nesta quarta-feira

Na manhã desta quarta-feira, 28 de outubro, houve uma venda extraordinária de ingressos para os shows do BTS em São Paulo. A iniciativa abriu uma nova oportunidade para quem não conseguiu comprar entradas nas rodadas anteriores.

A disponibilidade, porém, durou pouco. Os ingressos dessa nova leva já foram comprados, e as três apresentações continuam esgotadas na Ticketmaster.

Que horas começam os shows?

Os shows do BTS em São Paulo estão marcados para começar às 20h, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no MorumBIS. A abertura dos portões para o público geral está prevista para as 16h, permitindo que os fãs acessem o estádio quatro horas antes da apresentação.

A região do estádio terá uma operação especial de segurança e trânsito. A partir das 8h, equipes farão a triagem de ingressos em pontos de acesso ao entorno. A circulação será restrita a pessoas com ingresso válido para a data correspondente e moradores previamente cadastrados.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também prevê bloqueios em vias próximas ao MorumBIS durante os dias de apresentação. Por isso, a recomendação é planejar o trajeto com antecedência e priorizar o transporte público, já que carros e veículos por aplicativo podem enfrentar restrições de acesso nas imediações.

Quais músicas devem estar no setlist do BTS no Brasil?

Confira a sequência de músicas baseada no repertório da turnê "ARIRANG", que poderá sofrer alterações nas apresentações brasileiras:

  1. "Hooligan"
  2. "Aliens"
  3. "Run BTS"
  4. "they don't know 'bout us"
  5. "Like Animals"
  6. "Fake Love"
  7. "SWIM"
  8. "Merry Go Round"
  9. "2.0"
  10. "NORMAL"
  11. "Not Today"
  12. "Mic Drop"
  13. "FYA"
  14. "Burning Up (Fire)"
  15. "Body to Body"
  16. "IDOL"
  17. "Come Over"
  18. "Butter"
  19. "Dynamite"
  20. Música-surpresa 1
  21. Música-surpresa 2
  22. "Please"
  23. "Into the Sun"
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