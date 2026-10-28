Conheça as 10 músicas mais famosas do BTS, grupo sul-coreano que se apresenta hoje em SP

está de volta ao Brasil após sete anos. O grupo sul-coreano se apresenta em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no Estádio do, com a turnê mundial " ARIRANG ", que reúne os sete integrantes após o período dedicado a projetos individuais e ao serviço militar obrigatório.

Com os ingressos esgotados, as apresentações marcam o reencontro de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook com o público brasileiro. A expectativa é que os três shows recebam, juntos, mais de 250 mil pessoas.

Desde a estreia, em 2013, o BTS construiu um repertório que mistura pop, hip-hop, R&B e música eletrônica. O grupo acumula bilhões de reproduções nas plataformas digitais e conquistou posições de destaque nas paradas internacionais.

Para entrar no clima dos shows, confira dez das músicas mais famosas do BTS, considerando popularidade nas plataformas digitais, desempenho comercial e importância na trajetória do grupo.

1. 'Dynamite' (2020)

Lançada em agosto de 2020, "Dynamite" se tornou um dos maiores sucessos da carreira do BTS. Cantada inteiramente em inglês, a música apresenta uma sonoridade inspirada na disco music e conquistou o primeiro lugar da Billboard Hot 100.

A faixa também entrou para a história como a primeira música de K-pop a alcançar 1 bilhão de reproduções no Spotify. Atualmente, ultrapassa 2,3 bilhões de streams na plataforma.

2. 'Butter' (2021)

Com uma batida dançante e influências de funk e pop, "Butter" chegou em maio de 2021 e conquistou as paradas internacionais.

A canção estreou no primeiro lugar da Billboard Hot 100 e permaneceu dez semanas, no total, no topo da lista.

3. 'Boy With Luv' (2019)

Gravada em parceria com a cantora norte-americana Halsey, "Boy With Luv" integra o álbum "Map of the Soul: Persona".

A música combina uma melodia pop com uma letra sobre felicidade e os pequenos detalhes do amor. O clipe colorido e a participação de Halsey ajudaram a ampliar o alcance internacional do grupo. A faixa acumula mais de 1,4 bilhão de reproduções no Spotify.

4. 'Fake Love' (2018)

"Fake Love" apresenta uma sonoridade mais dramática, misturando pop, hip-hop e elementos de rock. Lançada no álbum "Love Yourself: Tear", a música aborda a perda da própria identidade dentro de um relacionamento.

O single marcou uma fase importante da expansão internacional do BTS e se tornou um dos principais sucessos do grupo, com mais de 1,1 bilhão de streams no Spotify.

5. 'DNA' (2017)

Lançada em setembro de 2017, "DNA" faz parte do álbum "Love Yourself: Her" e representa uma das fases de maior crescimento internacional do BTS.

A canção mistura elementos eletrônicos com uma melodia pop e aborda a ideia de um amor predestinado. O videoclipe ficou conhecido pelos cenários coloridos e pela coreografia sincronizada dos sete integrantes.

6. 'Spring Day' (2017)

Uma das músicas mais emocionais do repertório do BTS, "Spring Day" aborda saudade, separação e esperança de reencontro.

Lançada em fevereiro de 2017, a faixa conquistou um lugar especial entre os fãs, conhecidos como ARMY. Sua letra e seu videoclipe deram origem a diferentes interpretações sobre perda e superação.

7. 'IDOL' (2018)

Com influências da música tradicional coreana e batidas eletrônicas, "IDOL" celebra a identidade e a confiança pessoal.

A faixa integra o álbum "Love Yourself: Answer" e ganhou uma versão especial com participação da rapper Nicki Minaj.

O videoclipe reúne referências culturais sul-coreanas, cenários coloridos e uma coreografia que se tornou uma das mais reconhecidas do grupo.

8. 'Permission to Dance' (2021)

Lançada em julho de 2021, "Permission to Dance" apresenta uma mensagem de otimismo e celebração.

A música foi escrita com a participação de Ed Sheeran e conquistou o primeiro lugar da Billboard Hot 100. O videoclipe mostra pessoas de diferentes idades dançando e inclui movimentos inspirados na língua de sinais internacional.

9. 'Life Goes On' (2020)

Lançada durante a pandemia de COVID-19, "Life Goes On" integra o álbum "BE" e aborda as mudanças na rotina, a passagem do tempo e a esperança de dias melhores.

A música estreou no primeiro lugar da Billboard Hot 100, tornando-se a primeira canção predominantemente em coreano a alcançar o topo da parada.

10. 'MIC Drop' (2017)

"MIC Drop" representa a influência do hip-hop na identidade musical do BTS. A faixa foi lançada originalmente no álbum "Love Yourself: Her" e ganhou uma versão remix produzida por Steve Aoki.

A música destaca a confiança do grupo diante das críticas e das conquistas alcançadas ao longo da carreira. Sua coreografia e as apresentações ao vivo ajudaram a transformá-la em um dos momentos mais marcantes dos shows.

Quais músicas o BTS deve cantar em São Paulo?

A turnê "ARIRANG" combina canções do álbum lançado em março de 2026 com sucessos de diferentes fases da carreira. Com base nos outros shows da tour, confira o possível setlist da banda no Brasil: