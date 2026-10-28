Conheça as 10 músicas mais famosas do BTS, grupo sul-coreano que se apresenta hoje em SP

BTS: de "Dynamite" a "Spring Day", confira dez músicas que ajudaram a transformar o BTS em um fenômeno mundial. (Reprodução / @bts.bighitofficial/Instagram)
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Publicado em 28 de outubro de 2026 às 20h08.
Com os ingressos esgotados, as apresentações marcam o reencontro de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook com o público brasileiro. A expectativa é que os três shows recebam, juntos, mais de 250 mil pessoas.
Desde a estreia, em 2013, o BTS construiu um repertório que mistura pop, hip-hop, R&B e música eletrônica. O grupo acumula bilhões de reproduções nas plataformas digitais e conquistou posições de destaque nas paradas internacionais.
Para entrar no clima dos shows, confira dez das músicas mais famosas do BTS, considerando popularidade nas plataformas digitais, desempenho comercial e importância na trajetória do grupo.
Lançada em agosto de 2020, "Dynamite" se tornou um dos maiores sucessos da carreira do BTS. Cantada inteiramente em inglês, a música apresenta uma sonoridade inspirada na disco music e conquistou o primeiro lugar da Billboard Hot 100.
A faixa também entrou para a história como a primeira música de K-pop a alcançar 1 bilhão de reproduções no Spotify. Atualmente, ultrapassa 2,3 bilhões de streams na plataforma.
Com uma batida dançante e influências de funk e pop, "Butter" chegou em maio de 2021 e conquistou as paradas internacionais.
A canção estreou no primeiro lugar da Billboard Hot 100 e permaneceu dez semanas, no total, no topo da lista.
Gravada em parceria com a cantora norte-americana Halsey, "Boy With Luv" integra o álbum "Map of the Soul: Persona".
A música combina uma melodia pop com uma letra sobre felicidade e os pequenos detalhes do amor. O clipe colorido e a participação de Halsey ajudaram a ampliar o alcance internacional do grupo. A faixa acumula mais de 1,4 bilhão de reproduções no Spotify.
"Fake Love" apresenta uma sonoridade mais dramática, misturando pop, hip-hop e elementos de rock. Lançada no álbum "Love Yourself: Tear", a música aborda a perda da própria identidade dentro de um relacionamento.
O single marcou uma fase importante da expansão internacional do BTS e se tornou um dos principais sucessos do grupo, com mais de 1,1 bilhão de streams no Spotify.
Lançada em setembro de 2017, "DNA" faz parte do álbum "Love Yourself: Her" e representa uma das fases de maior crescimento internacional do BTS.
A canção mistura elementos eletrônicos com uma melodia pop e aborda a ideia de um amor predestinado. O videoclipe ficou conhecido pelos cenários coloridos e pela coreografia sincronizada dos sete integrantes.
Uma das músicas mais emocionais do repertório do BTS, "Spring Day" aborda saudade, separação e esperança de reencontro.
Lançada em fevereiro de 2017, a faixa conquistou um lugar especial entre os fãs, conhecidos como ARMY. Sua letra e seu videoclipe deram origem a diferentes interpretações sobre perda e superação.
Com influências da música tradicional coreana e batidas eletrônicas, "IDOL" celebra a identidade e a confiança pessoal.
A faixa integra o álbum "Love Yourself: Answer" e ganhou uma versão especial com participação da rapper Nicki Minaj.
O videoclipe reúne referências culturais sul-coreanas, cenários coloridos e uma coreografia que se tornou uma das mais reconhecidas do grupo.
Lançada em julho de 2021, "Permission to Dance" apresenta uma mensagem de otimismo e celebração.
A música foi escrita com a participação de Ed Sheeran e conquistou o primeiro lugar da Billboard Hot 100. O videoclipe mostra pessoas de diferentes idades dançando e inclui movimentos inspirados na língua de sinais internacional.
Lançada durante a pandemia de COVID-19, "Life Goes On" integra o álbum "BE" e aborda as mudanças na rotina, a passagem do tempo e a esperança de dias melhores.
A música estreou no primeiro lugar da Billboard Hot 100, tornando-se a primeira canção predominantemente em coreano a alcançar o topo da parada.
"MIC Drop" representa a influência do hip-hop na identidade musical do BTS. A faixa foi lançada originalmente no álbum "Love Yourself: Her" e ganhou uma versão remix produzida por Steve Aoki.
A música destaca a confiança do grupo diante das críticas e das conquistas alcançadas ao longo da carreira. Sua coreografia e as apresentações ao vivo ajudaram a transformá-la em um dos momentos mais marcantes dos shows.
A turnê "ARIRANG" combina canções do álbum lançado em março de 2026 com sucessos de diferentes fases da carreira. Com base nos outros shows da tour, confira o possível setlist da banda no Brasil: