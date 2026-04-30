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A verdadeira Emily de 'O Diabo Veste Prada' finalmente se revelou

Ex-assistente de Anna Wintour, Leslie Fremar diz que se sentiu traída ao virar personagem no universo de O Diabo Veste Prada

Leslie Fremar: Stylist por trás da personagem de Emily Blunt quebra silêncio e expõe bastidores que inspiraram o filme (Reprodução)

Leslie Fremar: Stylist por trás da personagem de Emily Blunt quebra silêncio e expõe bastidores que inspiraram o filme (Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 30 de abril de 2026 às 20h14.

Por quase duas décadas, fãs de "O Diabo Veste Prada" especularam sobre quem teria inspirado Emily Charlton, a assistente afiada e implacável vivida por Emily Blunt no filme de 2006. Agora, o mistério chegou ao fim: a “Emily” da vida real é Leslie Fremar, hoje uma das stylists mais influentes de Hollywood.

Stylist se sentiu traída

Fremar confirmou publicamente pela primeira vez que serviu de inspiração para a personagem criada por Lauren Weisberger, autora do livro que deu origem ao longa. Antes de se tornar uma stylist disputada por nomes como Charlize Theron, Julianne Moore e Nicola Peltz, ela trabalhou na Vogue como assistente de Anna Wintour no fim dos anos 1990, justamente no período em que Weisberger também passou pela redação.

A revelação foi feita durante participação no podcast "The Run-Through With Vogue", em que Fremar falou abertamente sobre o período em que trabalhou ao lado de Wintour e sobre como se viu retratada, ainda que de forma ficcional, no universo de "O Diabo Veste Prada". Segundo ela, a descoberta não foi exatamente agradável. Fremar disse que se sentiu traída ao perceber que sua personalidade e sua rotina profissional haviam sido transformadas em material para o livro.

Anna Wintour avisou Fremar sobre o livro

A stylist contou que só soube da existência do livro depois de deixar a Vogue, quando a própria Anna Wintour a alertou sobre a forma como ela aparecia retratada na história. Ao ler uma versão inicial do manuscrito, Fremar disse ter se sentido exposta e classificou a experiência como uma “traição”. As duas, ela e Weisberger, nunca mais se falaram.

Um dos detalhes mais curiosos é que uma das falas mais marcantes de Emily no filme também veio da vida real. Fremar confirmou ter dito a famosa frase “Eu aposto que milhões de meninas se matariam por esse emprego” no ambiente da Vogue, e a declaração acabou incorporada à personagem que Emily Blunt eternizou no cinema.

Apesar do desconforto inicial, Fremar reconhece que sua trajetória ganhou novos contornos depois daquele período. Hoje, ela é uma stylist consolidada em Hollywood e transformou a experiência turbulenta no mundo editorial em trampolim para uma carreira de prestígio na moda e no entretenimento.

A revelação chega justamente durante o período de divulgação de "O Diabo Veste Prada 2", sequência que reúne Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci quase 20 anos depois do original. O novo filme estreou nesta quinta-feira, dia 30.

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