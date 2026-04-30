A verdadeira Emily de 'O Diabo Veste Prada' finalmente se revelou

Por quase duas décadas, fãs de "O Diabo Veste Prada" especularam sobre quem teria inspirado Emily Charlton, a assistente afiada e implacável vivida por Emily Blunt no filme de 2006. Agora, o mistério chegou ao fim: a “Emily” da vida real é Leslie Fremar, hoje uma das stylists mais influentes de Hollywood.

Stylist se sentiu traída

Fremar confirmou publicamente pela primeira vez que serviu de inspiração para a personagem criada por Lauren Weisberger, autora do livro que deu origem ao longa. Antes de se tornar uma stylist disputada por nomes como Charlize Theron, Julianne Moore e Nicola Peltz, ela trabalhou na Vogue como assistente de Anna Wintour no fim dos anos 1990, justamente no período em que Weisberger também passou pela redação.

A revelação foi feita durante participação no podcast "The Run-Through With Vogue", em que Fremar falou abertamente sobre o período em que trabalhou ao lado de Wintour e sobre como se viu retratada, ainda que de forma ficcional, no universo de "O Diabo Veste Prada". Segundo ela, a descoberta não foi exatamente agradável. Fremar disse que se sentiu traída ao perceber que sua personalidade e sua rotina profissional haviam sido transformadas em material para o livro.

Anna Wintour avisou Fremar sobre o livro

A stylist contou que só soube da existência do livro depois de deixar a Vogue, quando a própria Anna Wintour a alertou sobre a forma como ela aparecia retratada na história. Ao ler uma versão inicial do manuscrito, Fremar disse ter se sentido exposta e classificou a experiência como uma “traição”. As duas, ela e Weisberger, nunca mais se falaram.

Um dos detalhes mais curiosos é que uma das falas mais marcantes de Emily no filme também veio da vida real. Fremar confirmou ter dito a famosa frase “Eu aposto que milhões de meninas se matariam por esse emprego” no ambiente da Vogue, e a declaração acabou incorporada à personagem que Emily Blunt eternizou no cinema.

Apesar do desconforto inicial, Fremar reconhece que sua trajetória ganhou novos contornos depois daquele período. Hoje, ela é uma stylist consolidada em Hollywood e transformou a experiência turbulenta no mundo editorial em trampolim para uma carreira de prestígio na moda e no entretenimento.

A revelação chega justamente durante o período de divulgação de "O Diabo Veste Prada 2", sequência que reúne Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci quase 20 anos depois do original. O novo filme estreou nesta quinta-feira, dia 30.