Met Gala 2026: Beyoncé retorna ao evento após 10 anos; relembre

Beyoncé: última aparição da cantora na "noite mais fashion do mundo" foi em 2016 (Photo by Neilson Barnard/Getty Images/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 30 de abril de 2026 às 06h05.
Faltam poucos dias para o evento mais aguardado da moda: o Met Gala, conhecido como a "noite mais fashion do mundo". O baile vai acontecer na próxima segunda-feira, 4, no Metropolitan Museum of Art de Nova York, com a presença de Beyoncé após uma década.
A cantora foi anunciada como uma das anfitriãs do Met Gala 2026. Ela dividirá a função com Nicole Kidman, Venus Williams e Anna Wintour.
Cada ano, as maiores celebridades internacionais e os estilistas mais renomados se unem no evento promovido pela então editora da revista Vogue, Anna Wintour, para celebrar um conceito do mundo fashion. O tema deste ano é é “Fashion is Art” (“Moda é Arte”, em tradução livre), incentivando produções que tratem o corpo e as roupas como formas de expressão artística.
A presença marca o retorno de Beyoncé ao evento após 10 anos. A última participação da cantora no Met Gala ocorreu em 2016, quando ela cruzou o tapete vermelho com um vestido de látex em tom nude da alta-costura da grife francesa Givenchy.
Nos anos anteriores, Beyoncé também usou peças da Givenchy nas edições de 2015, 2014, 2013 e 2012. Em 2011, a cantora vestiu Emilio Pucci. Relembre: