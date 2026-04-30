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Met Gala 2026: Beyoncé retorna ao evento após 10 anos; relembre

Cantora será anfitriã da edição de 2026 ao lado de Nicole Kidman, Venus Williams e Anna Wintour

Beyoncé: última aparição da cantora na "noite mais fashion do mundo" foi em 2016 (Photo by Neilson Barnard/Getty Images/Getty Images)

Beyoncé: última aparição da cantora na "noite mais fashion do mundo" foi em 2016 (Photo by Neilson Barnard/Getty Images/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 30 de abril de 2026 às 06h05.

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Faltam poucos dias para o evento mais aguardado da moda: o Met Gala, conhecido como a "noite mais fashion do mundo". O baile vai acontecer na próxima segunda-feira, 4, no Metropolitan Museum of Art de Nova York, com a presença de Beyoncé após uma década.

A cantora foi anunciada como uma das anfitriãs do Met Gala 2026. Ela dividirá a função com Nicole Kidman, Venus Williams e Anna Wintour.

Cada ano, as maiores celebridades internacionais e os estilistas mais renomados se unem no evento promovido pela então editora da revista Vogue, Anna Wintour, para celebrar um conceito do mundo fashion. O tema deste ano é é Fashion is Art (“Moda é Arte”, em tradução livre), incentivando produções que tratem o corpo e as roupas como formas de expressão artística.

A presença marca o retorno de Beyoncé ao evento após 10 anos. A última participação da cantora no Met Gala ocorreu em 2016, quando ela cruzou o tapete vermelho com um vestido de látex em tom nude da alta-costura da grife francesa Givenchy.

Nos anos anteriores, Beyoncé também usou peças da Givenchy nas edições de 2015, 2014, 2013 e 2012. Em 2011, a cantora vestiu Emilio Pucci. Relembre:

2011

Beyoncé: cantora no Met Gala de 2011 usando Emilio Pucci (Getty Images)  (Getty Images)

2012

Beyoncé: cantora no Met Gala de 2012 usando Givenchy (Getty Images) (Getty Images)

2013

Beyoncé: cantora no Met Gala de 2013 usando Givenchy (Getty Images) (Getty Images)

2014

Beyoncé: cantora no Met Gala de 2014 usando Givenchy (Getty Images) (Getty Images)

2015

Beyoncé: cantora no Met Gala de 2015 usando Givenchy (Getty Images) (Getty Images)

2016

Beyoncé: cantora no Met Gala de 2016 usando Givenchy (Getty Images) (Getty Images)

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