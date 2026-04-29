Por que Gisele Bündchen não retorna em 'O diabo veste Prada 2'? Diretor explica o motivo

A sequência de “O Diabo Veste Prada 2” estreia nesta quinta-feira, 30, com parte do elenco original reunido após duas décadas do lançamento inicial.

O novo longa traz de volta nomes como “Meryl Streep”, “Anne Hathaway”, “Emily Blunt” e “Stanley Tucci”, que retomam seus papéis no universo da revista fictícia Runway.

Entre os nomes que participaram do primeiro filme, a brasileira “Gisele Bündchen” não integra a continuação. A modelo e empresária interpretou Serena, editora subordinada à personagem Miranda Priestly, no longa original.

De acordo com o diretor “David Frankel”, houve tentativa de incluir a atriz no novo filme, mas incompatibilidades de agenda impediram a participação.

“Entramos em contato com Gisele Bündchen, que teve um papel realmente memorável no original”, disse. “Quando estávamos filmando no verão passado, ela estava tendo um bebê e, como estava fora da cidade, foi difícil conciliar as agendas”, afirmou em entrevista à revista Entertainment Weekly.

Segundo o cineasta, a brasileira foi a única integrante do elenco original que não retornou para a produção. A ausência ocorre após o nascimento de River, filho de Bündchen com “Joachim Valente”, em fevereiro de 2025. Ela também é mãe de Benjamin e Vivian, do relacionamento com “Tom Brady”.

A produção mantém o foco no ambiente editorial de moda, retomando personagens centrais e ampliando a narrativa apresentada no primeiro filme.

Quando estreia "O Diabo Veste Prada 2"?

O filme "O Diabo Veste Prada 2" chega aos cinemas nesta quinta-feira, 30 de abril.

Qual é a história de "O Diabo Veste Prada 2"?

De acordo com a Variety, "O Diabo Veste Prada 2" acompanhará Miranda Priestly, editora-chefe da revista Runway, enfrentando os desafios de se manter no topo de sua carreira em um contexto onde o jornalismo impresso está em declínio.

A história coloca Miranda em confronto com Emily Charlton (Emily Blunt), sua ex-assistente, que agora é uma poderosa executiva em um conglomerado de luxo — o tipo de anunciante que Priestly precisa atrair para garantir o sucesso de sua revista.