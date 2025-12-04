Knives Out 3: tudo que sabemos sobre novo filme de 'Entre Facas e Segredos'

Knives Out: veja data de estreia do terceiro filme da franquia (Netflix/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 00h28.
Estreia na Netflix em dezembro "Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out", terceiro longa da aclamada franquia criada por Rian Johnson. O lançamento é um dos mais aguardados do ano na plataforma, reforçando o apelo global da série iniciada com "Entre Facas e Segredos" (2019) e ampliada por "Glass Onion" (2022).
O novo capítulo marca o retorno de Daniel Craig como o detetive Benoit Blanc, que desta vez encara um dos casos mais complexos de sua carreira. Após um assassinato repentino abalar uma pequena cidade, Blanc se une a uma chefe de polícia local para investigar a morte de um padre durante um sermão; crime que, segundo ele, faz parte de um plano maior e cuidadosamente elaborado.
"Wake Up, Dead Man" (título original) é indiscutivelmente o mistério de "Knives Out" mais sombrio de Johnson até agora. De acordo com a sinopse oficial, o jovem padre Jud Duplenticy (Josh O'Connor) é enviado para auxiliar o carismático monsenhor Jefferson Wicks (Josh Brolin), que conta com seguidores devotos na Igreja. O filme abraça elementos de terror psicológico e slasher, criando uma atmosfera mais densa que os predecessores.
Se em "Entre Facas e Segredos" o diretor-roteirista criticou famílias aristocratas, e "Glass Onion" mirava em bilionários donos de big techs, "Vivo ou Morto" aponta as hipocrisias de líderes religiosos aproveitadores e da falta de alma em influenciadores digitais.
Dirigido e roteirizado novamente por Rian Johnson, o filme reúne um elenco com Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Kerry Washington, Jeremy Renner, Mila Kunis, Cailee Spaeny, Andrew Scott, Thomas Haden Church e Daryl McCormack. Craig recebeu 100 milhões de dólares pela sua participação nas duas sequências de Knives Out.
"Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out" estreia exclusivamente no catálogo da Netflix em 12 de dezembro. Em novembro de 2025, foi anunciado que Rian Johnson e Daniel Craig estavam "começando a formular ideias" para um potencial quarto filme de Knives Out. Johnson já declarou que continuará fazendo filmes da franquia enquanto Craig e ele estiverem se divertindo, inspirando-se no modelo de Agatha Christie de criar mistérios únicos com novos cenários e elencos a cada vez.