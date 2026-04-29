Quando estreia o 5º episódio da 2ª temporada de 'Seus Amigos e Vizinhos'?

A série "Seus Amigos e Vizinhos" segue com sua segunda temporada na Apple TV+, trazendo novos conflitos para Andrew “Coop” Cooper, personagem de Jon Hamm ("Mad Men").

Na trama, Coop é um ex-gestor de hedge fund que, após ser demitido, passa a invadir casas de luxo no próprio bairro para manter o padrão de vida e sustentar a imagem de riqueza da família.

Nos episódios mais recentes, essa situação se complica ainda mais. Coop segue levando a vida dupla, mas a chegada de um novo vizinho muda o jogo. Owen Ashe, interpretado por James Marsden ("Na Mira do Júri"), é um bilionário que começa a suspeitar do comportamento do protagonista — e pode acabar expondo seus segredos.

A segunda temporada também traz de volta nomes como Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt e Donovan Colan, aprofundando os conflitos familiares e as relações no entorno de Coop.

Que horas estreia o 5º episódio de 'Seus Amigos e Vizinhos'?

O episódio estreia na Apple TV+ nesta sexta-feira, 1º de maio, às 4h, no horário de Brasília.

Calendário de lançamento da 2ª temporada de 'Seus Amigos e Vizinhos'

A segunda temporada estreou no dia 3 de abril e terá episódios lançados semanalmente às sextas-feiras até o dia 5 de junho.

Ao todo, são 10 episódios:

Episódio 1: 03/04

03/04 Episódio 2: 10/04

10/04 Episódio 3: 17/04

17/04 Episódio 4 : 24/04

: 24/04 Episódio 5: 01/05

01/05 Episódio 6: 08/05

08/05 Episódio 7: 15/05

15/05 Episódio 8: 22/05

22/05 Episódio 9: 29/05

29/05 Episódio 10: 05/06

Onde assistir à 2ª temporada de 'Seus Amigos e Vizinhos'?

Os episódios estão disponíveis exclusivamente na Apple TV+.