Quando estreia o 5º episódio da 2ª temporada de 'Seus Amigos e Vizinhos'?

'Seus Amigos e Vizinhos': Jon Hamm interpreta Andrew “Coop” Cooper na série da Apple TV+ (Apple TV+/Divulgação)
Repórter
Publicado em 29 de abril de 2026 às 12h04.
A série "Seus Amigos e Vizinhos" segue com sua segunda temporada na Apple TV+, trazendo novos conflitos para Andrew “Coop” Cooper, personagem de Jon Hamm ("Mad Men").
Na trama, Coop é um ex-gestor de hedge fund que, após ser demitido, passa a invadir casas de luxo no próprio bairro para manter o padrão de vida e sustentar a imagem de riqueza da família.
Nos episódios mais recentes, essa situação se complica ainda mais. Coop segue levando a vida dupla, mas a chegada de um novo vizinho muda o jogo. Owen Ashe, interpretado por James Marsden ("Na Mira do Júri"), é um bilionário que começa a suspeitar do comportamento do protagonista — e pode acabar expondo seus segredos.
A segunda temporada também traz de volta nomes como Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt e Donovan Colan, aprofundando os conflitos familiares e as relações no entorno de Coop.
O episódio estreia na Apple TV+ nesta sexta-feira, 1º de maio, às 4h, no horário de Brasília.
A segunda temporada estreou no dia 3 de abril e terá episódios lançados semanalmente às sextas-feiras até o dia 5 de junho.
Ao todo, são 10 episódios:
Os episódios estão disponíveis exclusivamente na Apple TV+.