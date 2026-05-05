Protestos contra Jeff Bezos marcam Met Gala 2026 em Nova York

Uma campanha contra o bilionário Jeff Bezos ganhou força em Nova York durante os dias que antecederam o Met Gala 2026, com anúncios críticos espalhados pelo metrô e protestos paralelos ao evento.

As mensagens, colocadas de forma não oficial em espaços publicitários, pediam boicote à gala e criticavam a atuação da Amazon, especialmente contratos com o governo dos Estados Unidos e sua relação com o presidente Donald Trump.

Entre os slogans, os anúncios apontavam críticas à concentração de riqueza e ao papel de grandes empresas na política. A ação foi atribuída ao grupo ativista “Everyone Hates Elon”, que também relacionou bilionários ao apoio político ao governo Trump.

O movimento ocorre em meio a um aumento das tensões sociais em torno da desigualdade econômica e da influência de grandes fortunas em setores culturais e políticos.

Manifestantes se reúnem a quarteirões do Met Gala em Manhattan, em 4 de maio de 2026. (Spencer Platt/Getty Images)

Presença no Met Gala intensifica críticas

A participação de Bezos no Met Gala — ao lado da esposa, Lauren Sánchez — ampliou a repercussão. Segundo relatos, o casal teria investido cerca de US$ 10 milhões para integrar o grupo de destaque do evento, organizado por Anna Wintour.

A presença de bilionários em posições centrais da gala gerou críticas de parte do público, que vê no evento um espaço historicamente ligado à criatividade e à indústria da moda.

Como resposta, ativistas organizaram o “Ball Without Billionaires”, um evento paralelo com desfile de moda e participação de trabalhadores e sindicalistas.

O ato destacou críticas às condições de trabalho na Amazon e à concentração de renda, com relatos de funcionários sobre salários e condições nos centros de distribuição.

A atriz Lisa Ann Walter participou do evento e leu denúncias relacionadas à empresa, enquanto representantes sindicais defenderam maior valorização do trabalho.

Quem forão os anfitriões do Met Gala 2026?

O Met confirmou em comunicado oficial que Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams e Anna Wintour serão as presidentes do Met Gala 2026.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos, patrocinadores principais da festa e da exposição, atuarão como presidentes honorários da noite.

O comitê de anfitriões será presidido pelo diretor criativo Anthony Vaccarello e pela atriz Zoë Kravitz.

Entre os membros confirmados do comitê estão Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, LISA, Sam Smith, Teyana Taylor, A'ja Wilson e Angela Bassett.