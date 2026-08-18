Marvel define quando 'Motoqueiro Fantasma', com Ryan Gosling, chega aos cinemas

O novo filme de "Motoqueiro Fantasma", estrelado por Ryan Gosling, está previsto para chegar aos cinemas em 28 de julho de 2028. A produção será dirigida por Shawn Levy.

A data foi anunciada oficialmente durante a San Diego Comic-Con 2026, após anos de especulações sobre o interesse de Gosling em interpretar o personagem. A confirmação colocou o ator em uma das principais apostas da Marvel para o período posterior a "Vingadores: Guerras Secretas".

Ryan Gosling teve a ideia para o filme

O próprio Ryan Gosling apresentou à Marvel uma ideia específica para o filme, e sua visão convenceu Shawn Levy a assumir a direção.

Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, afirmou ao portal Comic Book que Gosling tinha uma visão própria para o personagem, baseada em histórias específicas dos quadrinhos. O executivo preferiu deixar que o próprio ator revele detalhes sobre sua proposta quando considerar o momento adequado.

"Ele é um grande fã dos quadrinhos; ele veio até nós com uma visão específica, baseada em algumas histórias em quadrinhos em particular, mas vou deixar que ele revele isso quando quiser."

O interesse de Gosling pelo Motoqueiro Fantasma é antigo. Em 2022, o ator contou ao jornalista Josh Horowitz que, entre os personagens da Marvel, Motoqueiro Fantasma era aquele que gostaria de interpretar. Na época, a declaração chamou a atenção de Kevin Feige, que afirmou que adoraria encontrar um papel para Gosling no MCU.

Quase quatro anos depois, Gosling voltou a falar sobre o assunto no podcast Happy Sad Confused, apresentado por Horowitz. Questionado se havia conversado com Feige sobre o personagem, o ator confirmou que “algumas conversas” haviam acontecido.

Shawn Levy volta a trabalhar com Gosling

A direção ficará nas mãos de Shawn Levy, responsável por "Deadpool & Wolverine" (2024). O cineasta já tem uma relação profissional recente com Gosling e Jonathan Tropper, que também escreve o roteiro de "Motoqueiro Fantasma".

Os três trabalharam juntos em "Star Wars: Starfighter", próximo filme da franquia espacial estrelado por Gosling e dirigido por Levy. A produção chega aos cinemas em 28 de maio de 2027.

A parceria seguirá diretamente para a Marvel. Durante o anúncio na Comic-Con, Levy confirmou que a equipe voltará a trabalhar junta no filme do Motoqueiro Fantasma, com a estreia programada para 2028.

Gosling vai interpretar qual Motoqueiro Fantasma?

A Marvel ainda mantém detalhes do personagem sob sigilo. Gosling é apontado como o intérprete de Johnny Blaze, a versão mais conhecida do Motoqueiro Fantasma, embora a franquia ainda não tenha apresentado oficialmente todos os detalhes da história.

Nos quadrinhos, Blaze é um motociclista que faz um pacto sobrenatural e se transforma no Espírito da Vingança. O personagem surgiu em 1972 e se tornou uma das figuras mais associadas ao lado sobrenatural da Marvel.

No cinema, Johnny Blaze já foi interpretado por Nicolas Cage em "Motoqueiro Fantasma", de 2007, e "Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança", de 2011.

Outra versão do personagem chegou à televisão pelas mãos de Gabriel Luna. O ator interpretou Robbie Reyes na quarta temporada de "Agentes da S.H.I.E.L.D.", exibida em 2016. Criado nos quadrinhos em 2014, Robbie é uma versão diferente do Motoqueiro Fantasma e tem uma história própria dentro do universo da Marvel.

Ao contrário de Johnny Blaze, Robbie não está ligado a uma motocicleta. Sua principal característica é o Hell Charger, um Dodge Charger 1969 que ganha elementos sobrenaturais quando Robbie assume a forma do Espírito da Vingança.

A Marvel chegou a anunciar uma série de "Motoqueiro Fantasma" para o Hulu com Gabriel Luna novamente no papel de Robbie Reyes, mas o projeto acabou não avançando. A participação em "Agentes da S.H.I.E.L.D." continua sendo, portanto, a principal aparição do personagem em live-action.

Marvel prepara 2028 para uma nova fase

A estreia de "Motoqueiro Fantasma" acontece em um momento importante para o MCU. A Marvel reduziu o número de lançamentos cinematográficos e passou a concentrar seus esforços em projetos específicos, com o objetivo declarado de recuperar foco e qualidade.

Para 2028, o estúdio atualmente trabalha com três datas de lançamento: 5 de maio, 28 de julho e 15 de dezembro. Enquanto o filme dos "X-Men", ainda sem título, chega aos cinemas em 5 de maio de 2028, a última data já está reservada para "Pantera Negra 3", que terá David Jonsson como o novo T'Challa.

Segundo a Variety, outro filme da Marvel, ainda sem título, está previsto para chegar aos cinemas em 9 de novembro de 2029. Anteriormente, o projeto era identificado apenas como um filme da Disney sem título definido.

A chegada do Motoqueiro Fantasma também coloca Ryan Gosling em uma sequência de grandes franquias. Depois de "Devoradores de Estrelas", o ator aparecerá em "Star Wars: Starfighter" e, na sequência, assumirá o Motoqueiro Fantasma.