'Barbie 2' enfrenta impasse por salários de Margot Robbie e Ryan Gosling

A aguardada sequência de "Barbie" encontrou um obstáculo milionário nos bastidores. A Warner Bros. tenta garantir o retorno de Margot Robbie, Ryan Gosling e Greta Gerwig, mas as negociações financeiras colocaram o projeto em uma situação delicada três anos depois de o primeiro filme se transformar no maior sucesso da história do estúdio.

Segundo o The New York Times, David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery teria se recusado a aprovar valores maiores e participação nos lucros no segundo filme para garantir o retorno das estrelas. O estúdio ainda não fechou contratos com Robbie e Gosling para uma eventual continuação.

Ryan Gosling quer salário de US$ 20 milhões

Um dos principais pontos da negociação envolve Ryan Gosling. Indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por interpretar Ken em "Barbie", o ator estaria buscando um pagamento de US$ 20 milhões para voltar ao personagem.

Gosling recebeu cerca de US$ 12,5 milhões pelo primeiro longa, de acordo com a Variety. O sucesso do personagem e a indicação ao Oscar aumentaram seu poder de negociação para uma continuação.

Margot Robbie também precisaria fechar um novo contrato. Além de protagonizar "Barbie", a atriz participou da produção por meio da LuckyChap Entertainment e teve papel central no desenvolvimento do projeto.

Greta Gerwig também está fora do contrato

A situação envolve ainda Greta Gerwig, diretora e coautora do roteiro do primeiro filme ao lado do seu marido, Noah Baumbach. Nenhum dos principais nomes ficou contratualmente comprometido com uma sequência quando os acordos originais foram fechados.

Em uma decisão pouco comum para uma produção desse porte, a Warner Bros. fechou contratos com os principais nomes de "Barbie" apenas para o primeiro filme, sem assegurar previamente a participação do elenco em possíveis sequências. O projeto passou por diferentes tentativas de desenvolvimento ao longo dos anos até ganhar forma com a abordagem feminista apresentada pela cineasta para a famosa boneca.

Gerwig e Baumbach já teriam uma ideia para uma possível continuação, mas os detalhes estão sendo mantidos em segredo enquanto as negociações permanecem abertas.

Os copresidentes da Warner Bros., Pam Abdy e Michael De Luca, confirmaram as negociações em um comunicado: "Temos um acordo de direitos com a Mattel e fizemos uma série de grandes ofertas para tentar finalizar os contratos para produzir o próximo filme da 'Barbie'. Infelizmente, não conseguimos chegar a um acordo até o momento."

Warner tem prazo para resolver impasse

O relógio também joga contra o estúdio. Segundo a reportagem do The New York Times, a Warner precisa chegar a um acordo com os principais talentos até dezembro de 2026. Caso isso não aconteça, os direitos podem retornar à Mattel, que desenvolverá a propriedade intelectual para um novo filme — o que significa um novo cineasta, um novo elenco e um novo conceito.

Nos últimos três anos, a Warner Bros. apresentou cerca de seis propostas à equipe criativa responsável por "Barbie". A oferta mais recente, considerada uma das maiores já feitas pelo estúdio para um filme, foi recusada pelos representantes dos artistas. Até agora, nenhuma contraproposta foi apresentada.

A negociação é conduzida pela CAA, agência que representa Greta Gerwig, Noah Baumbach, Margot Robbie e Ryan Gosling. A renegociação dos valores é uma prática comum em Hollywood quando os contratos originais não preveem a participação dos envolvidos em uma sequência, como aconteceu com "Barbie".

A questão ganhou peso dentro do estúdio porque "Barbie" foi um fenômeno comercial. Lançado em julho de 2023, "Barbie" transformou uma das marcas mais conhecidas da Mattel em um fenômeno cultural. O filme arrecadou cerca de US$ 1,5 bilhão mundialmente, tornou-se o maior sucesso da história da Warner Bros. e recebeu oito indicações ao Oscar.

Agendas podem atrasar produção de 'Barbie 2'

Embora dezembro seja o prazo para que o desenvolvimento de um novo filme de "Barbie" seja iniciado, uma eventual sequência ainda deve levar algum tempo para chegar às filmagens. Os principais nomes do longa já têm outros projetos previstos para os próximos anos.

Margot Robbie está atualmente nas filmagens do prelúdio de "Onze Homens e um Segredo", também da Warner Bros., com estreia prevista para junho de 2027. Ryan Gosling, por sua vez, foi anunciado como protagonista de "Motoqueiro Fantasma", da Marvel, previsto para 2028, e ainda terá compromissos de divulgação de "Star Wars: Starfighter", que chega aos cinemas em 28 de maio de 2027.

Greta Gerwig também terá a agenda ocupada. A diretora deve participar da campanha promocional de "As Crônicas de Nárnia", da Netflix, no início de 2027, o que torna o cronograma de uma possível continuação de "Barbie" ainda mais apertado.