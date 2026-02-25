'Devoradores de Estrelas': tudo que sabemos sobre o novo filme de Ryan Gosling

O filme “Devoradores de Estrelas” (Project Hail Mary), estrelado por Ryan Gosling, teve suas primeiras exibições para a imprensa internacional. O lançamento está previsto para 20 de março. As reações iniciais descrevem a produção como uma “odisseia espacial imperdível”, com elogios à atuação do ator e à direção de Phil Lord e Christopher Miller.

Baseado no romance de 2021 de Andy Weir, autor de "Perdido em Marte", o longa mistura ficção científica, drama e humor, e já começa a ser apontado por críticos como possível candidato às premiações do próximo ano.

Qual é a história de 'Devoradores de Estrelas'?

Ryan Gosling interpreta Ryland Grace, um professor de biologia molecular que acorda sozinho em uma nave espacial, a anos-luz da Terra, sem memória de como chegou ali.

À medida que recupera suas lembranças, ele descobre que foi enviado em uma missão para impedir que uma entidade misteriosa destrua o Sol — e, consequentemente, a vida no planeta. O enredo acompanha sua tentativa de salvar a humanidade enquanto lida com o isolamento e desafios científicos.

O elenco também conta com Sandra Hüller, Milana Vayntrub, Ken Leung, Liz Kingsman e James Ortiz.

Primeiras reações da crítica

As primeiras impressões divulgadas no X foram majoritariamente positivas. O crítico Eric Marchen classificou o filme como “o primeiro grande blockbuster de 2026”, destacando a fotografia de Greig Fraser e a performance de Gosling.

Scott Menzel descreveu a produção como uma “conquista cinematográfica épica” e previu forte presença nas premiações. Já Barry Hertz apontou pequenas falhas no roteiro, mas afirmou que o “charme de proporções galácticas” de Gosling sustenta o filme.

A produção foi apresentada na Comic-Con 2025, quando os primeiros minutos foram exibidos ao público. Na ocasião, Gosling afirmou que se identificou com o personagem por retratar “uma pessoa comum em uma situação extraordinária”.

O filme "Devoradores de Estrelas" conta com a direção da dupla Phil Lord e Christopher Miller, conhecida por trabalhos como "Homem-Aranha no Aranhaverso" e "Uma Aventura Lego". O roteiro é assinado por Drew Goddard, que também adaptou "Perdido em Marte" para o cinema.