'Cem Anos de Solidão': Netflix divulga trailer do último episódio; assista

A Netflix revelou o trailer do episódio final de Cem Anos de Solidão, adaptação do clássico de Gabriel García Márquez. O capítulo encerra a saga da família Buendía e o ciclo de Macondo.

A segunda parte acompanha as novas gerações dos Buendía durante a transformação da cidade. Após o armistício, a paz permanece distante, enquanto conflitos políticos e interesses externos alteram a rotina de Macondo.

Entre os acontecimentos está a chegada de Fernanda del Carpio, que se casa com Aureliano Segundo e muda os rumos da família. José Arcadio Segundo, por sua vez, aproxima Macondo do mundo exterior por meio da ferrovia, abrindo caminho para a chegada da companhia bananeira.

A modernização, porém, dá início também ao processo de decadência da cidade e aproxima os Buendía da maldição anunciada por Úrsula Iguarán.

Na reta final, enquanto os conservadores planejam um atentado contra o coronel Aureliano Buendía, Macondo avança em direção ao desfecho da história. A cidade que surgiu como uma utopia de José Arcadio Buendía se aproxima do fim, junto com o destino da família.

Quando chega o último episódio de Cem Anos de Solidão?

O episódio final chega ao catálogo da Netflix na próxima quarta-feira, 26 de agosto.

Veja o teaser do episídio final:

Quando estreou a 2ª temporada de 'Cem Anos de Solidão'?

A segunda temporada estreou em 5 de agosto na Netflix, com sete episódios. O capítulo final será disponibilizado em 26 de agosto.