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‘Star Wars: Starfighter’ exibe primeiras cenas com Ryan Gosling na D23

Filme dirigido por Shawn Levy terá uma história independente ambientada cinco anos após a última trilogia

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 08h51.

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A Lucasfilm exibiu as primeiras cenas de “Star Wars: Starfighter” durante a D23, na sexta-feira, 14. Estrelado por Ryan Gosling, o novo filme tem lançamento nos cinemas marcado para 28 de maio de 2027.

O longa será a primeira produção cinematográfica ambientada após os acontecimentos de “Star Wars: Episódio IX – A Ascensão Skywalker”, lançado em 2019. A história se passará cinco anos depois do encerramento da última trilogia, mas será independente dos demais filmes da franquia.

As imagens apresentadas na D23 mostram Gosling como Kade Auberon, um piloto que encontra um garoto brincando em uma nave desativada, considerada a mais rápida já construída. Depois de restaurar o veículo, os dois partem em uma viagem por diferentes paisagens alienígenas.

Em uma das sequências, a nave sobrevoa um oceano enquanto gêiseres gigantes emergem da água. As cenas também mostram droides atirando contra o veículo e um piloto robô ajudando Kade durante a decolagem.

Qual será a história de 'Star Wars: Starfighter'?

A Disney e a Lucasfilm ainda mantêm em segredo os principais detalhes da trama. Segundo o diretor Shawn Levy, o filme abordará temas como esperança e família e mostrará um período ainda não explorado nas produções de “Star Wars”.

Levy, responsável por “Deadpool & Wolverine”, dirige o longa a partir de um roteiro de Jonathan Tropper. A data de lançamento coincidirá com o fim de semana em que o primeiro “Star Wars” completará 50 anos.

Quem está no elenco de 'Star Wars: Starfighter'?

Além de Ryan Gosling, o elenco reúne o jovem ator Flynn Gray, que já apareceu ao lado do protagonista em uma imagem das filmagens no Mar Mediterrâneo.

Também participam do filme Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings e Amy Adams. Parte da produção foi gravada na ilha da Sardenha, na Itália.

“Star Wars: Starfighter” chegará aos cinemas depois de Star Wars: O Mandaloriano e Grogu, filme que deu continuidade à história do caçador de recompensas vivido por Pedro Pascal.

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